La Nochevieja de 2021 ha llegado en plena expansión de la variante ómicron de coronavirus, registrando récord de contagios en España desde que comenzó la pandemia. Igual que en Nochebuena, el virus ha obligado a muchas personas a cambiar sus planes, bien por haberse contagiado y tener que cumplir con el aislamiento, bien por ser contactos estrechos de una persona que ha dado positivo y optar por la prudencia y renunciar durante unos días a los contactos sociales con no convivientes. Si no es su caso, ¿cómo preparar una velada de Nochevieja de forma segura?

El doctor Miguel Ángel Martínez-González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Navarra y en la Universidad de Harvard (EE UU), señala que "en estas condiciones con tantos contagios hay que reducir la cena de Nochevieja al ámbito familiar, es decir, con quienes ya se convive. Si se invita a otras personas, va a haber riesgo porque es difícil encontrar un virus tan contagioso como este. Aunque los cuadros sean leves porque la gente está vacunada, en cuando hay personas con enfermedades de base (enfermedad respiratoria, cardiovascular, diabetes, obesidad o hipertensión, etc.), puede haber muchos disgustos", advierte.

El también autor de La sanidad en llamas (Planeta) es partidario de recurrir a medios telemáticos como las videollamadas para encontrarse virtualmente con los seres queridos. "Hemos confiado todo a la vacuna y la vacuna no tiene una efectividad total. Esto pasa siempre en Salud Pública: cuando se confía todo a una sola medida que no tiene efectividad total, la gente se confía, se cree protegida con chaleco antibalas, no hace nada más y se descuida lo básico", lamenta.

Por su parte, el catedrático de Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Guillermo López Lluch apunta que las precauciones a seguir esta Nochevieja deben ser las mismas que en Nochebuena y Navidad. "Cuantas menos personas, mejor; cuanto más distanciadas, mejor. Si alguien tiene síntomas ese día o incluso los ha tenido síntomas los días anteriores, que evite ir a una cena donde haya muchas personas", recalca.

"Cuando comas, procura no hablar porque el riesgo de transmisión disminuye muchísimo"

En estos casos, el microbiólogo recomienda realizarse un test de antígenos, si bien recuerda que "pueden salir negativo" cuando se es positivo asintomático. "Si se puede hacer en un sitio abierto, mejor; y si es interior, cuanto más aireado y ventilado, mejor", agrega este experto, que va a celebrar la Nochevieja con sus convivientes porque a su suegro, que vive en una residencia, "no le dejan salir, creo que con buen criterio".

"El riesgo cero no existe"

Las Comunidades que están endureciendo las restricciones (limitaciones de horario en hostelería y ocio nocturno, principalmente) son cada vez más, igual que los municipios y grandes ciudades que han cancelado las celebraciones de Fin de Año para evitar aglomeraciones que puedan dar lugar a más brotes o eventos de supercontagio. Madrid y Sevilla son las únicas capitales que mantienen sus actos, pero en la Puerta del Sol se ha reducido el aforo a 7.000 personas, un 60% menos que en 2019. Además, la Policía controlará el uso de mascarilla y que se mantenga la distancia interpersonal.

Federico Arribas, secretario de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), insta, en primer lugar, a la "sensatez". Dado que existe una difusión "muy muy muy importante" -subraya-, recuerda que "el riesgo cero no existe cuando socializamos porque ómicron se contagia con gran facilidad".

El epidemiólogo recuerda que esta variante "normalmente" causa cuadros leves en personas sanas y vacunadas, pero "en una persona delicada de salud, puede tener un desenlace que no sea el esperado". Por ello, recomienda limitar el número de personas con las que se cena: "más de diez igual ya es multitud porque cuando hay más de diez personas intervienen varios núcleos de convivencia, cada uno con sus respectivas interacciones sociales".

En caso de que el grupo de la reunión sean más de diez, Arribas sugiere buscar, en la medida de las posibilidades de cada familia, "una habitación lo más amplia posible, ventilar y usar la mascarilla FFP2 a ser posible cuando no comas. Y cuando comas, procura no hablar porque el riesgo de transmisión disminuye muchísimo", abunda.

Respecto a cómo airear el espacio interior donde se celebra la cena, el experto indica que "cada media hora o tres cuartos de hora".

La disposición de los comensales también puede ayudar. Arribas aconseja que cada núcleo de convivientes se siente agrupado y que los asistentes no se sienten a la mesa mezclados entre sí. Además, "los abuelos sentados entre personas vacunadas y las no vacunadas lo más alejado posible de los más vulnerables. Son medidas lógicas que son difíciles que recoja un boletín oficial. Si nos vamos a juntar, busquemos estrategias para disfrutar de la compañía familiar", concluye.