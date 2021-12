España supera la incidencia de riesgo alto sin contemplar más restricciones y con más presión en las UCI

España ha presentado este jueves una incidencia acumulada de 305,57 en los últimos 14 días, según la última actualización de datos de la pandemia por parte del Ministerio de Sanidad. Siguiendo los criterios del Ministerio de Sanidad -aprobados por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial-, esta incidencia supone un riesgo alto, aunque, por el momento, no se plantean nuevas restricciones y medidas para estas Navidades aparte de la vacunación para niños de entre 5 y 11 años y la petición del pasaporte covid en algunas comunidades. Además, las UCI están experimentando una presión por encima del umbral recomendado (5%), en algunos casos con altos porcentajes cercanos al 20%.

Desde el martes, la incidencia ha aumentado en 15 puntos, situándose en los 305,57 casos en los últimos 14 días. Las Comunidades Autónomas que mantienen una incidencia acumulada más alta, y están en riesgo extremo de transmisión -más de 500 casos-, son Navarra (956,30), País Vasco (757,94) y Aragón (591,47).

Se han notificado 26.412 nuevos casos, de los cuales 6.808 lo han sido el día previo. El total de casos de covid-19 en España desde el comienzo de la pandemia se sitúa en 5.273.178. En los últimos dos días la cifra de fallecidos ha crecido en 84, llegando a los 88.321. De estos, 12 habrían tenido lugar el 8 de diciembre y 128 en los últimos 7 días.

El número de pacientes en UCI es 1.041 y el número total de hospitalizados por covid en España es 5.479. En las últimas 24 horas se han producido 624 ingresos y 278 altas. Las unidades intensivas de 17 territorios tienen una presión por encima del umbral recomendado (5%), en algunos casos con altos porcentajes cercanos al 20%. La Rioja (20,7%), Navarra (19,4 %) País Vasco (17,3%) y Cataluña (20,2%) se sitúan a la cabeza en mayor ocupación de pacientes covid en UCI y le siguen Aragón (15,4%), Castilla y León (15%), la Comunidad Valenciana (13,9%) y la Comunidad de Madrid (12,8%). Desde el 1 de diciembre la media de ocupación en las unidades de cuidados intensivos ha pasado del 8% al 11,3%.

Situación en el semáforo covid

La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial aprobó el pasado 29 de noviembre nuevos indicadores para la valoración de riesgo y niveles de Alerta de transmisión de covid-19. El indicador cuenta con dos bloques: evaluación del nivel de transmisión y nivel de utilización de servicios asistenciales por covid-19.

En el primer bloque, se tienen en cuenta los siguientes factores: la incidencia acumulada de casos diagnosticados en 14 días, la incidencia acumulada de casos con 65 o más años diagnosticados en 14 días, la incidencia acumulada de casos diagnosticados en 7 días, la incidencia acumulada de casos con 65 o más años diagnosticados en 7 días y positividad global de las PDIA (Prueba Diagnóstica de Infección Activa) por semana.

Según los datos de este jueves: la incidencia acumulada de casos diagnosticados en 14 días es 305,57, por encima de los 300 que marcan un riesgo alto. Por su parte, la incidencia acumulada de casos diagnosticados en 7 días es 157,90, situándose por encima de los 150 que, en este caso marcan el riesgo alto.

En el segundo bloque, se tienen en cuenta los siguientes factores: ocupación de camas de hospitalización por casos de covid-19; tasa de nuevas hospitalizaciones, por 100.000 habitantes en 7 días; ocupación de camas de cuidados críticos por casos y tasa de nuevas hospitalizaciones en UCI, por 100.000 habitantes en 7 días.

Teniendo los datos de este jueves, la ocupación de camas de hospitalización por casos de covid-19 está en un 4,41%, lo que la sitúa en riesgo bajo. En cuanto a la ocupación de camas de cuidados críticos, se encuentra en 11,30%, por lo que el riesgo es medio.

Restricciones y medidas en la sexta ola

En un contexto de aumento de la transmisión en esta sexta ola, por el momento, no se contemplan nuevas medidas y restricciones que las ya anunciadas. A nivel estatal no hay ninguna imposición de usar el pasaporte covid, una medida que se está tomando a nivel autonómico. Por el momento se ha aprobado el uso del pasaporte covid para algunas actividades en: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y Melilla.

En cuanto a algunos países del entorno, Francia ha cerrado las discotecas, Irlanda impuso desde el martes nuevas restricciones al sector hostelero y del ocio, Países Bajos ha cerrado todas las actividades no esenciales a partir de las cinco de la tarde y Bélgica ha prohibido las reuniones privadas en interiores.

Estos países mantienen una alta incidencia acumulada y tienen tasas medias de vacunación con pauta completa de entre el 69 % y el 76 % del total de la población. La media del conjunto de la UE es sólo del 66,4%, según datos del ECDC.

En países como Alemania, Austria o Italia, las restricciones se están dirigiendo hacia los no vacunados. En Alemania, los no vacunados no pueden ingresar en lugares públicos como tiendas ni asistir a eventos no considerados esenciales. Si se han recuperado recientemente de la infección, sí pueden. Austria, que había establecido confinamiento desde el pasado día 22 de noviembre, anunció que este domingo terminaría, al menos para las personas vacunadas. Este jueves anunció también que multará con hasta 3.600 euros a los mayores de 14 años que no se vacunen.

En Italia, desde el pasado lunes, las personas no vacunadas no podrán ir al cine, al teatro, a conciertos o a eventos deportivos importantes. Al igual que en Alemania, están exentos aquellos que hayan superado recientemente la enfermedad.

Por su parte, Portugal entró el 1 de diciembre en "estado de calamidad". Dicho estado implicó controles en la frontera y en los aeropuertos y exigencia de test negativos para acceder al ocio nocturno.