Galán, economista: "Invertir en Bolsa no es una opción, es una obligación para quien quiera rentabilizar su dinero"

"Soy Carlos Galán. Invierto, pienso, lanzo proyectos, intento aprender y a veces gano dinero. A mis veintitrés años escribí Independízate de Papá Estado, un libro que muchos otros podían haber escrito. No sabía que era imposible y por eso lo hice. Soy libre financieramente, me jubilé antes de los treinta y ahora ayudo a más gente a conseguirlo".

Así se autodefine este economista de 30 años nacido en Zaragoza, y ex analista de bolsa en BBVA, que se ha convertido en 'influencer' de la inversión en redes sociales (blog, podcast, youtube...), autor de libros y profesor de cursos de inversión inmobiliaria. Su libro Independízate de Papá Estado es el número º 1 en Finanzas Amazon, con más de 30.000 copias vendidas.

Dicen que el dinero no da la felicidad, pero ¿puede provocar infelicidad en caso de no tenerlo?

Por supuesto. Llega un punto (dicen los estudios que a partir de 60.000€ de ingreso anual en España) en el que más dinero, no reporta más felicidad.

Pero todo el que tenga problemas de dinero o que siente que su economía lo limita y lo frustra sabe que algo más de dinero le haría ver la vida con otros ojos y sentirse más a gusto, más libre, más feliz.

Sí que debemos tener cuidado con la 'ley de los rendimientos decrecientes'. Cuando empiezas a trabajar, una pequeña cantidad de dinero te parece una pasada y te ilusiona. A medida que empiezas a escalar los ingresos (y los gastos), cada vez te da menos satisfacción. Esto es natural y no podemos hacer mucho con ello salvo echar la vista atrás y darnos cuenta del progreso que hemos tenido.

Por otro lado, el dinero solo soluciona los problemas de dinero. Frecuentemente (y me incluyo) pensamos que esa cantidad extra de dinero arreglaría una situación, una sensación y realmente no es así.

¿Qué son las 'creencias limitantes' y cómo se pueden superar?

Es un concepto psicológico muy interesante. Todos tenemos un pasado, una familia, un colegio, un grupo de amigos, unas experiencias que han ido modelando nuestra forma de ver el mundo.

En los aspectos más profundos de nuestra personalidad están nuestras creencias. Algunas de estas creencias nos ayudan a conseguir nuestros objetivos (por ejemplo la creencia de que el mundo progresa cada año y vamos a mejor).

Otras creencias nos limitan y nos frenan para conseguir lo que queremos. Por ejemplo, en el terreno del dinero, podría ser que alguien tenga la creencia subconsciente (e involuntaria) de que el dinero es malo, que quien tiene dinero es mala persona, o que invertir es muy arriesgado.

Esas creencias, aunque no nos demos cuenta, dirigen nuestra mente subconsciente y boicotean nuestros planes y objetivos conscientes.

Por eso es clave saber detectar a tiempo estas creencias y, si es necesario, trabajar sobre ellas para sustituirlas por otras creencias potenciadoras.

Los españoles están viendo cómo se encarece casi todo: la factura eléctrica, el gas, la gasolina, el diésel, la mayoría de los alimentos, los productos tecnológicos, los juguetes... ¿qué conviene hacer ante una subida tan fuerte del IPC, superior al 5%? ¿Ahorrar? ¿Invertir?

Siempre es buen momento para invertir. O mejor dicho, para establecer el hábito de inversión mensual. Pero en momentos de inflación es prácticamente una obligación. Si nos descuidamos y guardamos el dinero debajo del colchón, podemos encontrarnos con que hemos perdido el 20, 30, 40% de nuestro poder adquisitivo en 5 años.

Ahorrar es el primer paso antes de invertir, pero no es suficiente.

¿En qué recomienda invertir? ¿En Bolsa?

En primer lugar, no recomiendo nada. Simplemente puedo decir lo que yo hago y por qué lo hago. Y si alguien le ve sentido puede replicarlo. Pero por favor, que nadie entienda que esto es una recomendación.

Dicho esto, vamos con lo que yo hago. Creo que invertir en bolsa (en empresas) no es una opción, es obligatorio para quien quiera conseguir rentabilizar su dinero. Debemos tener en cuenta que en un sistema capitalista la empresa gana. E invertir en bolsa es precisamente eso: invertir en empresas cotizadas.

Yo invierto a través de fondos de inversión porque me parecen la mejor opción para el pequeño inversor: dan diversificación, se puede invertir desde 1 euro, los costes son bajos (si son fondos indexados) y la fiscalidad es buena.

Yo utilizo fondos indexados: son fondos menos conocidos y por supuesto nunca te los ofrecerán en tu banco de toda la vida. Tienen unas comisiones bajísimas y esto significa más rentabilidad para el inversor. Son los fondos "de marca blanca" que tienen una rentabilidad mucho mayor a los fondos tradicionales. Son fondos que en lugar de intentar batir al mercado, simplemente lo replican (siguen al índice de referencia).

¿En qué sectores aconseja invertir en Bolsa y en cuáles no?

Pienso que nadie tiene la bola de cristal y por tanto no intento predecir o acertar. Simplemente compro "el mundo entero".

Pienso que hoy en día vivimos en un mundo global y por eso debemos invertir de manera global. No tiene sentido invertir únicamente en España, o en un sector o incluso en unas cuantas acciones. El riesgo de equivocarse es altísimo. No hay necesidad de hacer esto.

Invierte en un fondo indexado que cubre la renta variable mundial (estarás comprando acciones de miles de empresas como Apple, Coca Cola, Volkswagen, Inditex, Disney, etc). Todos los países, todos los sectores y todas las empresas.

¿Es rentable invertir en planes de pensiones?

Hay que ver el caso de cada uno. Tiene una ventaja respecto a los fondos de inversión porque las aportaciones son deducibles en IRPF (aunque en 2022 el máximo baja a 1.500€ anuales).

Como norma general, cuanto mayores sean los ingresos, más compensa invertir en planes de pensión vs fondos. En mi blog lo explico en detalle.

¿Y en vivienda, es rentable comparse un piso para ponerlo en alquiler o revenderlo? ¿Qué se debe tener en cuenta si alguien se plantea esa inversión?

Sin duda, invertir para alquilar, poniendo poco dinero de nuestro bolsillo y hacerlo con dinero de otros (el banco generalmente), es una de las mejores formas de construir patrimonio, generar rentas pasivas y conseguir la libertad financiera.

Hacer uso de la deuda buena (esa que sirve para pagar inversiones y no gastos) es clave para escapar de la carrera de la rata en las que la mayoría hemos estado (trabajar, ingresar, gastar - trabajar, ingresar, gastar...).

Debemos tener en cuenta la rentabilidad del inmueble, el dinero que deja cada mes en nuestro bolsillo, hacer siempre los números y tener claro que no es un piso para vivir, sino para alquilar y ser rentable.

¿Qué riesgos y oportunidades tiene invertir en oro y en criptomonedas?

No tengo ni idea de oro y menos de criptomonedas. Me siento cómodo invirtiendo en acciones (empresas) o en inmuebles porque generan flujo de caja (beneficios, dividendos o rentas de alquiler). Entiendo cómo funcionan y por qué valen dinero.

Sin embargo, el oro y las criptomonedas valen dinero por una ilusión. Nos hemos puesto de acuerdo en que el oro brilla mucho, es exclusivo, sirve para joyas y por eso vale mucho dinero. Con las criptomonedas pasa lo mismo: son una convención social.

Personalmente y de momento me mantengo al margen de ello. No las critico porque no me gusta opinar sin saber. Pero no invierto en ellas porque no las entiendo.