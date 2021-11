Podemos plantea establecer un "marco común" y "homogeneizar" las medidas de las comunidades contra la Covid

El aumento de casos de Covid-19 de las últimas semanas, unido a la preocupación que suscita la variante ómicron detectada en Sudáfrica y que ya ha comenzado a extenderse por Europa, ha llevado a varias comunidades a tomar medidas para intentar atajar el agravamiento de la situación sanitaria. En los últimos días, varias autonomías han convertido en obligatorio el llamado pasaporte Covid para acceder a establecimientos de hostelería u ocio nocturno, aunque con desigual respuesta de los tribunales. Otras comunidades, por el contrario, no han puesto en marcha mayores restricciones a pesar del aumento de la incidencia. Y, para resolver esta disparidad de criterios, Podemos apuesta por que el Gobierno, de acuerdo con las autonomías, establezca un "marco común" de actuaciones.

Así lo planteó este lunes el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, después de que la semana pasada se sucedieran diferentes interpretaciones por parte de la justicia de lo que, en principio, eran medidas muy similares para convertir en obligatorio el pasaporte Covid a la hora de acceder a diferentes establecimientos. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por ejemplo, permitió a la Xunta que exija este documento para entrar en los hospitales, pero el Gobierno Vasco se encontró con el rechazo por parte de su Tribunal Superior de Justicia a que pueda exigirse para entrar en bares o en restaurantes. En Aragón, la medida sí se ha implantado, aunque los magistrados han consultado al Tribunal Constitucional sobre su legalidad.

Así las cosas, Podemos considera que es necesario acabar con estas discrepancias para dar "certidumbre" y "seguridad" a la ciudadanía, permitir a las comunidades tomar medidas que cuenten con un paraguas legal claro y establecer un mínimo común de medidas en toda España. De ahí que, este lunes, Fernández se mostrase partidario de establecer "una suerte de marco común que permitiese homogeneizar las medidas que se tomen en todas las comunidades, para evitar esta disparidad de criterios y que lo que acaece en una comunidad sea contrario a lo que sucede en otra".

"Sería algo sensato y de sentido común un marco homogéneo" para dar "certezas", que "es lo contrario de lo que muchas veces pasa con unas comunidades tomando unas medidas, con otras implementando las contrarias, o con los tribunales superiores de justicia que echan abajo las medidas que se toman", argumentó el portavoz de Podemos. Los morados, eso sí, defienden el actual sistema de "cogobernanza" entre el Estado y las comunidades, y por ello defienden que este marco común debe negociarse y aprobarse en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, donde están representados el Gobierno central y los autonómicos.

Las decisiones de este Consejo Interterritorial, no obstante, pueden o no ser de obligado cumplimiento para las comunidades en función de lo que ellas mismas, junto al Ejecutivo, determinen. Por ejemplo, en las últimas semanas, el Consejo ha discutido el llamado semáforo, un indicador común para toda España que suaviza los criterios para determinar cuándo una comunidad se encuentra en cada nivel de riesgo; al no obtener consenso entre las autonomías, la medida no se votó y se quedó simplemente como una recomendación. Por el contrario, otros acuerdos alcanzados entre Gobierno y autonomías, como el protocolo establecido de cara a las Navidades del año pasado, sí fueron de obligado cumplimiento.