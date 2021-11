Casado y Ayuso acuden a la protesta contra la reforma de la 'ley mordaza'... pero se evitan

La manifestación de los policías y guardias civiles celebrada en Madrid contra la reforma de la 'ley mordaza' ha contado también con el apoyo y la presencia de dirigentes políticos del PP, Ciudadanos y Vox. Entre las asistencias más esperadas estaba la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del PP, Pablo Casado, ambos protagonistas de un pulso interno por el control del PP de Madrid. Sin embargo, la fotografía de su encuentro en esta manifestación no ha sido posible, ya que los dos han evitado coincidir a pesar de participar en ella.

La primera en llegar a la cita fue Ayuso, que acudió a la Puerta del Sol minutos antes de las 11.30 h para volcarse con las organizaciones de policías nacionales, guardias civiles y policías locales que secundaban la protesta. "Una minoría resentida no puede poner en tela de juicio la seguridad de todos los españoles. Esto es la ley de la selva del fuerte contra el débil", ha criticado Ayuso sobre la reforma que plantea el Gobierno.

Al mismo tiempo, justificaba ante los medios de comunicación allí presentes que no iba a poder participar en el recorrido de la marcha por sus labores institucionales: "Tengo una labor como presidenta de la Comunidad de Madrid y creo que es mejor atender a mis labores de representación institucional. Igual que no he visto bien cuando ministros han estado a la cabeza de manifestaciones por motivos políticos", ha defendido la mandataria madrileña.

Pablo Casado, por su parte, tenía una cita en León a primera hora de este sábado con los presidentes provinciales del PP, desde donde expresó su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Posteriormente, cuando la protesta estaba a punto de finalizar, el líder del PP logró llegar a Madrid para realizar desde el lugar donde concluía la manifestación una serie de declaraciones.

"Estamos con la policía, la institución más valorada por todos los españoles, junto a la Casa Real y el ejército, y lo que están diciendo es que no les dejemos desprotegidos, que puedan enfrentarse a los delincuentes para preservar la seguridad y libertad de los españoles", ha denunciado.

El líder del PP no ha podido evitar preguntas sobre la presencia de Ayuso en la manifestación, si bien ha respondido brevemente que "la presidenta de Madrid, su alcalde y todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, es decir, todo el partido, ha defendido estas movilizaciones".

La imagen de Ayuso y Casado es una de las más buscadas por los medios gráficos a raíz de la batalla abierta por el liderazgo del PP de Madrid. Ambos no se fotografían juntos desde el pasado 19 de octubre, cuando fueron a un acto juntos, al que también asistió el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

A diferencia de Ayuso, Almeida sí se dejó ver junto a Casado a su llegada a la manifestación de Madrid. En opinión del también portavoz nacional del PP, Casado y Ayuso "no están jugando al gato y al ratón por una razón: porque están donde tienen que estar los dos, que es con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad", ha zanjado.