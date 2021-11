Bajo el lema 'No a la España insegura', miles de policías de todos los cuerpos -Nacional, autonómicos y municipales- y guardias civiles están llamados a manifestarse este sábado por las calles de Madrid para mostrar su rechazo a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que pretenden sacar adelante PSOE y Unidas Podemos para dejar atrás los puntos más polémicos de la llamada 'ley mordaza' que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en solitario -entonces contaba con mayoría absoluta- en 2015.

"Será la mayor manifestación de policías nunca vista", vaticinan fuentes de Jupol, uno de los sindicatos convocantes. Según sus previsiones, esperan que se citen 100.000 personas a partir de las 11:30 de la mañana en la Puerta del Sol, en Madrid. La fecha, añaden desde la asociación mayoritaria dentro del cuerpo policial, "no es casual". Es la "primera fecha elegible", pues de no haber hecho la convocatoria para este sábado se tendrían que haber manifestado a mediados de enero, un retraso que podría rebajar la presión al Gobierno que están realizando y que viene precedido por las enmiendas que introdujeron PSOE y Unidas Podemos para reformar la ley el pasado 10 de noviembre. Aprovechan así el tirón de las primeras concentraciones que tuvieron lugar el pasado miércoles frente a las delegaciones del Gobierno del país.

En esas protestas se congregaron alrededor de 2.500 agentes por todo el territorio nacional, una cifra queda lejos de sus previsiones. Eso sí, desde Jupol apelan a la unión de los diferentes sindicatos en una lucha común: la reforma de la ley. "Lo que proponemos no es otra cosa que luchemos por defender a nuestros compañeros ante la modificación de esta ley que afecta a todos los cuerpos policiales, independientemente del color de su uniforme, a nuestro trabajo policial y también a la ciudadanía", señala el documento con el que convocaron la marcha.

Además, frente a unas posibles diferencias iniciales, apoyaron también las protestas del pasado miércoles, que las convocó el otro gran sindicato policial, el Sindicato Unificado de Policía (SUP). "No vamos a discutir", añadieron, "sobre quién debe llevar esta bandera, el momento en el que nos encontramos está por encima de estas cosas".

Está previsto que a la manifestación también acudan los principales líderes de la derecha. Pablo Casado (PP) señaló ayer que "intentaría llegar". Santiago Abascal (Vox) e Inés Arrimadas (Ciudadanos) ya han confirmado su asistencia. Casado y Abascal, además, ya estuvieron presente en la concentración frente a la Delegación del Gobierno en Madrid el pasado miércoles. Por parte de los naranjas fueron Edmundo Bal, portavoz en el Congreso, y Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid y líder de Cs Madrid. Además, prevé asistir la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ya compartió manifestación con Vox y Ciudadanos cuando el Ejecutivo aprobó los indultos a los presos del 'procés'.

"Es un ataque frontal"

Entre las medidas pactadas por PSOE y UP para rebajar la 'ley mordaza' se incluye la limitación a dos horas del tiempo del que dispondrá la Policía para las identificaciones en comisaría -ahora el máximo son seis horas-, que las multas sean proporcionales a la renta y a la edad del sancionado y la no obligación de comunicar la celebración de manifestaciones que no estuvieran planificadas de antemano. Las referencias a las devoluciones en calientes de migrantes se dejarán fuera del nuevo articulado y se abordarán desde la Ley de Extranjería.

Todas estas medidas, sin excepción, son rechazadas por los sindicatos. "Es un ataque frontal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la eliminación por completo del principio de autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático”, aseguró a 20Minutos Aitor Rivero, secretario general de Jupol. Además, en sendas entrevistas, los portavoces de Jupol y Jucil, Pablo Pérez y Agustín Leal, también criticaron con dureza la nueva norma. Pérez señaló que puede provocar una España "más insegura" y Leal dijo que el texto parecía redactado por los "antisistemas".