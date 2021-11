Los policías salen a la calle en su primera gran movilización contra la nueva 'ley mordaza': "Nos deja vendidos"

Centenares de policías se manifestaron este miércoles en las sedes de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana (más conocida como 'ley mordaza') que pretenden aprobar el PSOE y Unidas Podemos junto con sus socios de investidura. Es la primera gran movilización de los agentes, que están llamados a unirse en otra marcha que tendrá lugar el sábado en la Puerta del Sol de Madrid. Los líderes de PP y Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, coincidieron en una de las concentraciones que tuvo lugar en la capital y se prevé que vuelvan a compartir protesta dentro de tres días.

"Esta lucha no se trata de siglas, sino que es una reivindicación justa en la que tenemos que estar todos unidos contra una reforma que dilapida nuestros derechos", recuerda Pablo Pérez, portavoz nacional de Jupol. En este sentido, asegura que la reforma que prepara el Ejecutivo "únicamente beneficia al manifestante violento y al delincuente", por lo que declara que "pone en grave riesgo a todos los ciudadanos" y "en especial" a los policías, que ven "eliminado" su "principio de autoridad".

Desde otro de los sindicatos, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), hicieron un repaso sobre los principales cambios que el Ejecutivo quiere introducir en la ley, que recibió el aval del Tribunal Constitucional: las identificaciones en comisaría no podrán durar más de dos horas, la Policía deberá dejar por escrito la motivación por la que se realicen y se limitarán los desnudos parciales. También se permitirán celebrar manifestaciones no planificadas de antemano y los sindicatos denuncian que "afectará a la presunción de veracidad de los agentes, siendo cuestionados solo por ser policías".

"No nos van a callar. Las movilizaciones que hoy iniciamos solo serán el primer paso para defender lo que es de todos: nuestra convivencia en paz, sin crispación y sin señalamientos", aseguran desde el sindicato.

Abascal, Casado y Bal coinciden en Madrid

En la protesta celebrada frente a la Delegación del Gobierno de Madrid coincidieron, junto a medio millar de manifestantes, los líderes del Partido Popular y de Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, respectivamente. También acudió el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal. Según anunció Casado, los populares presentarán un recurso contra la reforma ante el Constitucional y la derogarán si llegan al Gobierno. "Se están preparando para cuando estén en la oposición", señaló. Abascal, por su parte, señaló que el PSOE, UP y sus socios "se preparan para tomar las calles cuando dejen el poder".

Las movilizaciones de este miércoles fueron el inicio de las protestas, que vivirán su momento culmen el sábado en Madrid. El sindicato Jupol ha convocado una gran marcha que finalizará en la Puerta del Sol de Madrid y a la que espera que acudan 100.000 personas. "Será la mayor manifestación de policías nunca vista", añaden desde la asociación.