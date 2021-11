Últimas noticias de la pandemia de coronavirus en España y el mundo: incidencia, ingresos, uci, muertes, restricciones, vacunados, certificado covid

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas vuelven a reunirse este miércoles en el Consejo Interterritorial, con un orden del día que incluye la evolución de la pandemia en un momento de incremento de los contagios, la campaña de vacunación y la revisión de las medidas anticovid en los eventos deportivos.

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, recordó este martes la diferencia en los datos entre vacunados y no vacunados, destacando que "la incidencia acumulada en vacunados es 23 en la última semana, mientras que en los no vacunados sube hasta los 181, 5". Asimismo, reconoció que "las personas entre los 60 y los 80 años que no se han vacunado contra el coronavirus tienen un riesgo de morir 25 veces mayor por esta enfermedad".

La incidencia acumulada en España sigue aumentando. Este martes se situó en los 139,1 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, siete puntos más que el lunes. El Ministerio de Sanidad registró este martes 34 nuevos fallecimientos y 6.777 nuevos casos de coronavirus, de los que 4.747 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 1.987 registrados el lunes.