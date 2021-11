Cataluña pedirá el pasaporte covid para entrar a bares, restaurantes, gimnasios y residencias

Cataluña podría extender la exigencia del pasaporte covid e imponerlo también para acceder a bares, restaurantes, gimnasios y residencias de ancianos. Lo ha anunciado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en una comparecencia a los medios tras la reunión del Consejo Ejecutivo donde ha explicado que el aumento de los casos de Covid-19 ya se está notando en el sistema sanitario.

No obstante, la medida la tendrá que avalar primero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ya que afecta a derechos fundamentales. Plaja ha dicho que se prevé que la resolución que redactará el Procicat entre en vigor este viernes 26 de noviembre por la noche.

A día de hoy, este certificado se requiere en esta comunidad para acceder a locales de ocio nocturno, y también a eventos en hoteles o restaurantes que cuenten con pista de baile interior -como bodas, por ejemplo-.

Si finalmente la justicia catalana acepta ampliar su uso, en los próximos días también será obligatorio contar con la pauta de vacunación completa contra la Covid-19 para entrar en cualquier local de restauración, gimnasios, centros deportivos y residencias de ancianos. Puedes consultar aquí cómo descargar tu certificado Covid.

Pendiente del aval judicial

Aunque en anteriores ocasiones sí lo ha hecho, esta vez no está tan claro que el TSJC apruebe la nueva restricción; después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazase este lunes exigir el pasaporte covid en restaurantes y ocio nocturno, a pesar de haberlo solicitado el Gobierno Vasco.

En el caso vasco, los jueces han considerado que la medida afecta a muchos derechos fundamentales: igualdad e intimidad, derecho de reunión, de acceso a lugares públicos, o de creación artística, por condicionar la entrada a lugares como karaokes, entre otros.

Aumentar la cifra de vacunados

La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, ya se mostró partidaria de la ampliación del pasaporte covid el pasado domingo en una entrevista en el 324. De hecho, Craywinckel apuntó que esto también “ayudará” a que se vacunen más personas.

“El certificado ayudará. La gente que tiene dudas que no están relacionadas con la decisión de no querer vacunarse, como no haber encontrado el momento o que les de miedo el pinchazo… Esta gente seguramente se acabará animando”, dijo.

Asimismo, la directora del CatSalut opinó que la exigencia del certificado covid tendría que ampliarse todavía más y aplicarlo en otros espacios cerrados como cines y teatros, una medida que por ahora el Govern no ha aprobado.