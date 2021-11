Las autonomías vuelven a chocar con los jueces por el 'pasaporte Covid' sin que Darias planee cambios para exigir su uso

La historia se repite. Tal y como ocurrió hace meses, los planes de varias comunidades contra el coronavirus se están chocando con los tribunales. En los últimos días, sus peticiones para exigir el 'pasaporte Covid' para entrar en lugares públicos se han topado con un aval judicial, un rechazo y una petición de aclaración. El viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia permitió a la Xunta que exija este documento para entrar en los hospitales, mientras que este lunes el Gobierno Vasco se ha encontrado con el rechazo por parte de su Tribunal Superior de Justicia a que pueda exigirse para entrar en bares o en restaurantes de más comensales. Aragón, por su parte, tiene un plazo de 10 días para resolver las dudas de su Tribunal Superior acerca de la posibilidad de que la autorización que busca para hacerlo obligatorio en lugares de ocio nocturno y espectáculos con grandes aforos incurra en un "vicio de inconstitucionalidad".

Galicia, País Vasco y Aragón son las tres primeras comunidades que han recurrido a los tribunales para pedir el aval de la Justicia para exigir el 'pasaporte Covid' y como resultado ha habido tres resoluciones en tres sentidos diferentes. Mientras, los contagios siguen aumentando y otras autonomías mantienen su intención de cerrar el paso a los no vacunados por medio de este documento.

Por su parte, el Gobierno central también se mantiene en sus posiciones y descarta modificar la ley o fijar criterios comunes sobre en qué ámbitos debe exigirse el documento o durante cuánto tiempo, como piden algunos gobiernos autonómicos, que esperan que esta cuestión se aborde en el Consejo Interterritorial de Sanidad del miércoles.

Sin embargo, todo apunta a que no será así y que los consejeros autonómicos de no recibirán pasado mañana pautas comunes por parte de la ministra, Carolina Darias, ni una alternativa legal para que las comunidades puedan "ir para delante" de una de forma "unificada", tal y como esperaban este lunes fuentes autonómicas.

"Luchamos todos contra un mismo virus pero, en España, nos toca hacerlo de 17 formas diferentes", declaraba este lunes el presidente de Murcia, Fernando López Miras, uno de los que más ha insistido en los últimos meses por un marco común. Tras conocer el rechazo del Tribunal Superior vasco, el alcalde Vitoria, Gorka Urtaran, ha dicho que es "incomprensible", cuando la medida "se aplica en media Europa".

Sanidad no contempla cambios

El Ministerio de Sanidad se mantenía este lunes en algo que defienden que no es más que cumplir la ley, que establece que, para dar al 'pasaporte Covid' un uso distinto al de facilitar los viajes por la UE, las comunidades deben pedir el aval de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia y, si se les deniega, pueden recurrir al Tribunal Supremo. Esto es justo lo que puede hacer ahora el País Vasco, aunque fuentes del Alto Tribunal recuerdan que si falla a favor de las pretensiones de Vitoria no será una luz verde general a la que podrán aferrarse el resto de autonomías, sino que sus eventuales recursos se verán "caso a caso".

Darias ya recordó hace unos días que para lograr el aval de los jueces es necesario que las peticiones de las comunidades deben "estar justificadas en determinados ámbitos territoriales durante un espacio acotado y si la situación epidemiológica lo demandaba".

El Gobierno central no contempla ninguna modificación para que las comunidades puedan tener vía libre para hacer exigible el 'pasaporte Covid' en sus territorios. De hecho, el presidente, Pedro Sánchez, no lo ha mencionado siquiera a primera hora, en un acto en Moncloa sobre la donación de vacunas en que ha pedido "responsabilidad" a los ciudadanos para mantener las dos "herramientas" que considera efectivas para controlar la pandemia, la vacunación y la mascarilla. "La experiencia nos ha mostrado que se puede combatir al virus con una herramienta fundamental, la responsabilidad. Por responsabilidad nos hemos vacunado, nos ponemos la mascarilla y sabemos cuál es la receta. Me gustaría pedir a todos los compatriotas que sigamos en esa dirección en los próximos meses", ha dicho.

No parece, por tanto, el que el Gobierno vaya a responder a las esperanza de algunas comunidades de que haya un procedimiento unificado que les facilite el trámite para poder exigir el 'pasaporte Covid' sin tener que acudir a unos Tribunales Superiores de Justicia que, como vuelve a demostrarse ahora, no tienen un criterio uniforme al respecto.

Las pistas del Supremo

Si los tribunales autonómicos no les dan la razón pueden acudir al Tribunal Supremo, que cada vez que falla sobre la exigencia del 'pasaporte Covid' va dando pistas de cómo tienen que pedirlo las comunidades para que llegue a buen puerto. Así ocurrió con la sentencia que dictó en septiembre de ese año, cuando permitió que Galicia pudiera exigirlo en locales de ocio nocturno, aunque su Tribunal Superior de Justicia falló en contra. Aquella sentencia fue clarificadora porque poco antes se había rechazado una petición similar por parte de la Junta de Andalucía, porque el Alto Tribunal consideró que no era suficientemente concreta ni acotada en el tiempo.

Entonces, el Supremo recordó que rechazó la petición de Andalucía porque no estaba "justificada su necesidad" y su aplicación era demasiado amplia, para "el conjunto del territorio andaluz de forma general", independientemente de los contagios que se registraran en sus diferentes municipios. Por el contrario, permitió que el 'pasaporte Covid' se exigiera en Galicia porque la Xunta avaló su recurso con "abundancia de datos científicos" que avalaban que era la "única medida eficaz posible" y, en lugar de ser "indiscriminada", se presentó un "mapa" que vinculaba cada municipio con su nivel de contagios.

Dudas de la efectividad del 'pasaporte Covid'

En ausencia de cambios por parte de Sanidad para "unificar" criterios entre las comunidades, varias autonomías ultiman sus peticiones ante sus respectivos Tribunales Superiores. Algunas de ellas incluso dudan de la efectividad de esta medida, dado que casi un 90% de la población mayor de 12 años ya está vacunada y que, al no poder exigirse el DNI, cualquiera puede presentar un documento que no sea suyo. Sí admiten que hay un factor de "presión social" para animar a los no vacunados a que se inmunicen.

Una visión parecida se tiene en el Ministerio de Sanidad. "Personalmente creo que, como todo el mundo está prácticamente vacunado, ¿qué sentido tiene?", se preguntaba hace unos días el director del CCAES, Fernando Simón, con un argumento muy parecido al que también utilizó el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Otras autonomías siguen preparando sus peticiones al juez. El presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, ha indicado que su gobierno está "cerrando" con el Tribunal Superior de Justicia la exigencia del 'pasaporte Covid' en "espacios cerrados donde es más difícil mantener la distancia y llevar puesta la mascarilla" y ha confiado en que esté listo para el puente de la Constitución, a principios de diciembre.

La Rioja está consultando a su tribunal autonómico la posibilidad de implantarlo y Navarra tiene previsto acudir a la Sala el miércoles que viene. Por su parte, Cataluña también ultima su recurso e investigadores catalanes han pedido al Govern que lo extienda a restaurantes y gimnasios.