El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 da un paso más en el Congreso de cara a ser aprobado de manera definitiva en las próximas semanas. Este jueves, la comisión encargada de trabajar las cuentas votó las últimas enmiendas parciales al proyecto -se han aprobado un total de 130- y le dio luz verde con los apoyos de PSOE, Podemos, PNV y EH Bildu, y la abstención de ERC. El texto será debatido en el pleno del Congreso la semana que viene con vistas a ser aprobado de manera definitiva a finales de año.

El Gobierno aún no ha recabado los apoyos necesarios para tener asegurada la aprobación de los Presupuestos en el pleno de la Cámara baja. Pero, en el trámite de enmiendas que terminó este jueves, sí ha alcanzado varios acuerdos con sus aliados parlamentarios que allanan el camino para que ERC, EH Bildu, el PNV, Más País o Compromís presten su apoyo a las cuentas la semana que viene. Algunos de estos grupos, como ERC, mantendrán vivas las enmiendas que no han conseguido incluir en comisión para seguir negociándolas y tratar de aprobarlas la semana que viene en esa votación en el pleno.

No todas las modificaciones del proyecto de cuentas que se han aprobado han sido pactadas. En un movimiento muy inhabitual, la oposición y varios socios del Gobierno han unido sus fuerzas para aprobar una enmienda de muy hondo calado que establece un fondo de 9.362 millones de euros a entregar a las autonomías para financiar políticas contra la Covid-19.

El fondo Covid-19

Por su enorme cuantía, precisamente esa enmienda para que el Estado entregue más de 9.000 millones a las comunidades es la más relevante de las aprobadas, y lo fue pese al voto en contra de PSOE, Unidas Podemos y el PNV. La enmienda fue presentada por JxCat, el partido del expresident Carles Puigdemont, y salió adelante gracias a los votos de PP, Vox, Cs, ERC, EH Bildu y Coalición Canaria.

La aprobación de la enmienda supone una importante derrota para el Gobierno en la tramitación parlamentaria por su envergadura, pero está por ver, no obstante, que ese fondo Covid vaya a poder ponerse en marcha. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, argumenta que "no es posible" ejecutarlo porque la enmienda que lo crea por un valor de 9.362 millones de euros lo hace retirando los fondos de otra partida a la que solo estaban consignados 7.000 millones, lo que supone un descuadre en el Presupuesto.

Para que una enmienda esté correctamente formulada, los gastos que se crean tienen que detraerse de otras partidas, y en caso contrario el Gobierno puede vetarla. Sin embargo, y sorprendentemente, en este caso el Ejecutivo no lo ha hecho. El PSOE insiste en todo caso en que esta enmienda es irregular y que no debería haberse debatido, y ha pedido una aclaración a los servicios jurídicos del Congreso para que certifiquen su validez, si bien hasta ahora ha pasado todos los filtros.

"No existe el programa que se da de baja, lo único que existe son los 7.000 millones que van dirigidos a las comunidades autónomas" como compensación por la liquidación negativa de 2020 y el cambio en la gestión del IVA de 2017, explicó Montero el miércoles a este respecto. En cualquier caso, aunque la enmienda se mantuviera, el Gobierno tiene dos vías para que termine quedando en papel mojado. En primer lugar, podría tumbarla en el Senado, aunque eso requeriría que los Presupuestos fuesen aprobados en el Congreso una segunda vez al haber sufrido modificaciones en la Cámara Alta. Y, en segundo lugar, podría simplemente no ejecutar esa partida, lo que no obstante abriría al puerta a que las comunidades se lo exigieran.

EH Bildu (y ERC)

Más allá de esta enmienda, colada por sorpresa en los Presupuestos gracias a la coordinación de toda la oposición y el apoyo de habituales aliados del Gobierno, el Ejecutivo ha acordado algunas de las modificaciones reclamadas por sus socios. Es el caso, por ejemplo, de la creación de un fondo de 25 millones de euros para ayudar e indemnizar a las víctimas del amianto, una enmienda presentada conjuntamente por ERC y EH Bildu y pactada con PSOE y Unidas Podemos. La formación abertzale aseguró que el acuerdo "salda una deuda histórica" para compensar los daños y las muertes -más de 7.000 en toda España- producidos por el uso de esta sustancia cancerígena en edificios, medios de transporte e industrias.

Esa no es la única enmienda acordada por el Gobierno con EH Bildu. El Ejecutivo también ha dado su apoyo a incorporar a los Presupuestos un fondo de 200.000 euros para restaurar el alto horno de la Acería Compacta de Bizkaia (ACB) en el municipio de Sestao, así como a introducir en las cuentas otras partidas para mejorar infraestructuras en el País Vasco y Navarra a petición de los abertzale. Entre ellas se encuentran un proyecto cultural en Pasaia (Gipuzkoa), la construcción de una pista ciclable entre Irurtzun y Ziordia (Navarra) o la mejora de los accesos para discapacitados de la estación de Cercanías en Barakaldo (Bizkaia).

PNV

Los nacionalistas vascos han sido uno de los grupos que más enmiendas han conseguido pactar con el Gobierno, por un valor total de unos 30 millones de euros. El PNV ha conseguido que el proyecto de Presupuestos asegure la prevalencia del concierto económico en lo relativo a endeudamiento autonómico, así como una partida económica para aumentar las frecuencias en el servicio ferroviario entre Bilbao y Karrantza (Bizkaia). Las cuentas también cederán al País Vasco la ejecución de dos obras hidráulicas: la depuradora de aguas residuales de Galindo (Bizkaia) y el Canal de Añarbe (Gipuzkoa).

Estas enmiendas se suman a las ya incluidas en las cuentas durante la fase de ponencia que permitieron, entre otras cosas, modificar la Ley del Deporte a fin de que los clubes deportivos puedan alcanzar categoría profesional sin tener que convertirse en sociedad anónima deportiva. Asimismo, el PNV ha pactado con el Gobierno flexibilizar la aplicación de la tasa al transporte de mercancías marítimas a vehículos electrificados, y también ampliar las competencias asumidas por el País Vasco para la contratación de sus funcionarios.

Más País y Compromís

La alianza formada por Más País y Compromís también ha conseguido pactar algunas de sus enmiendas con el Gobierno para incluirlas en el proyecto de Presupuestos. El partido liderado por Íñigo Errejón, por ejemplo, ha acordado dedicar una partida de cinco millones de euros a un plan de salud mental para la educación, así como partidas menores para mejorar algunas estaciones ferroviarias y para financiar un estudio sobre la posibilidad de establecer rutas nocturnas en tren con el fin de reducir los desplazamientos en avión.

La formación valencianista, por su parte, ha anunciado que apoyará de manera definitiva los Presupuestos tras haber logrado pactar con el Gobierno una partida de 11,5 millones de euros para mejorar el servicio de Cercanías en la Comunitat Valenciana, así como otra partida para electrificar el tren que realiza el trayecto entre Sagunto y Teruel, una medida con un coste de 13 millones de euros.

Teruel Existe

Esta segunda enmienda de Compromís ha sido registrada junto con Teruel Existe, que entre otras cosas ha conseguido además que se comprometan en los Presupuestos 2,5 millones de euros para recuperar el proyecto de construir un museo de etnografía en la provincia, que data de 2009. Asimismo, el Gobierno dedicará millón y medio de euros a la construcción de tres tramos de la autovía A-68.

Nueva Canarias

El Gobierno, por último, ha acordado con Nueva Canarias varias enmiendas para modificar el proyecto de Presupuestos con casi 100 millones en inversiones. Las más cuantiosas supondrán subvenciones de diez millones para el transporte del plátano de Canarias y otros diez millones para infraestructuras educativas. Otros cinco millones se consignarán a programas de lucha contra la pobreza y prestaciones básicas de servicios sociales, la misma cantidad que se dedicará a terminar el Palacio de la Cultura y las Artes en Telde.