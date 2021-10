Cuánto debería preocuparnos la variante Delta Plus, según los expertos

La nueva amenaza del coronavirus es una nueva variante, la Delta Plus (también conocida como AY.4.2), que cada vez tiene más presencia en todo el mundo. Pero más allá de la propia peligrosidad del virus, ¿cuánto debería preocuparnos el virus?

Matthew Bashton es investigador principal en Biología Computacional en la Universidad de Northumbria, Newcastle (Reino Unido) y Darren Smith, Profesor de Biología de Bacteriófagos en el mismo centro. Ambos han escrito un artículo en The Conversation donde intentan arrojar luz al respecto.

"AY.4.2 es lo que se denomina 'linaje'. Estas son etiquetas, dadas a las ramas del árbol evolutivo de la Covid-19 para ilustrar su relación. Están supervisados por la diligente red Pango, un equipo conjunto de investigadores de las universidades de Edimburgo y Oxford, que actúan como custodios de los linajes y se encargan de la asignación de los nuevos", explican los expertos.

"Si nos remontamos a abril de este año, podemos rastrear los orígenes de AY.4.2. Nuestro equipo en Northumbria, que trabaja como parte de Cog-UK, el consorcio británico que secuencia los genomas de las muestras de la Covid para ver cómo está cambiando el virus, acababa de secuenciar dos muestras conectadas a través del historial de viajes a la India", indican.

"En ese momento sabíamos que el linaje que circulaba en la India era B.1.617, pero los casos que habíamos muestreado no coincidían con esto. Las variantes se distinguen por las diferentes mutaciones que tienen en su material genético y, al observar las mutaciones en nuestras muestras, parecía que en nuestros casos faltaban algunas de las mutaciones comúnmente aceptadas de B.1.617, pero también tenían algunas adicionales", explican los expertos.

"Lo que estábamos informando a los colegas de Cog-UK se clasificó la semana siguiente como B.1.617.2, uno de los tres sublinajes principales de B.1.617, y que más tarde fue nombrado delta por la Organización Mundial de la Salud", dicen.

"AY es un paso evolutivo más adelante desde aquí. Una vez que el etiquetado de un linaje tiene cinco niveles de profundidad, se inicia una nueva combinación de letras para evitar que el nombre se alargue demasiado. Por lo tanto, las formas AY del virus no son muy diferentes de las anteriores, a pesar de que su etiquetado es diferente. Todos son sublinajes de Delta", añaden.

"Ahora hay 75 linajes AY identificados, cada uno con diferentes mutaciones definitorias adicionales en su genoma. Uno de ellos, AY.4, ha estado creciendo de manera constante en proporción en el Reino Unido durante los últimos meses, lo que representa el 63% de los casos nuevos en el Reino Unido en los últimos 28 días", dicen.

"Todavía no estamos seguros de si las mutaciones de AY.4 confieren una ventaja genuina o si la frecuencia creciente del linaje se debe simplemente a lo que se llama un 'efecto fundador'. Esto es cuando un subconjunto de virus se separa de la población viral general y luego se reproduce de forma aislada. En el área donde se encuentran los virus separados, todos los virus posteriores serán, por lo tanto, descendientes de este subconjunto", añadieron.

"Con la Covid-19, esto podría haber sucedido al haber un solo caso en un gran evento. Este virus solitario habría sido el 'fundador', el único virus que se propagó en el evento. Si infectó a un número considerable de personas, que luego infectaron a otras, es posible que se haya acumulado rápidamente una gran cantidad de virus, todos del mismo origen. A veces, para que domine una determinada forma de virus, no tiene que ser mejor que otros, simplemente necesita estar en el lugar correcto en el momento correcto", añaden.

"Pero, dado su ascenso al dominio en el Reino Unido, AY.4 bien podría tener una ventaja selectiva. El cambio definitorio en AY.4 es la mutación A1711V, que afecta a la proteína Nsp3 del virus, que desempeña una serie de funciones en la replicación viral. Sin embargo, se desconoce el impacto de esta mutación", explican los expertos.

"Esto nos lleva a AY.4.2, un sublinaje de AY.4, que se observó por primera vez a fines de septiembre, aunque parece que apareció en el Reino Unido alrededor de junio. Se define por dos mutaciones genéticas adicionales, Y145H y A222V, que afectan la proteína de pico. La proteína de pico es una parte clave de la superficie externa del virus y es la parte de su estructura que usa para ingresar a las células", explican.

"AY.4.2 ha crecido de manera constante en volumen hasta el punto en que ahora representa alrededor del 9% de los casos del Reino Unido en los últimos 28 días. También se ha observado en algunas naciones europeas: Dinamarca, Alemania e Irlanda, por nombrar algunas", dice.

¿Ofrecen alguna ventaja selectiva?

"Pero tampoco está claro si sus dos mutaciones ofrecen al virus una ventaja selectiva. A222V se vio anteriormente el año pasado en el linaje B.1.177 que probablemente surgió en España y luego se extendió por el norte de Europa, probablemente por turistas", revelan los investigadores.

"En ese momento, muchos se mostraron escépticos de que A222V conferiera una ventaja. De hecho, el aumento en la forma del virus que se conoce como AY.4.2 parece haber ocurrido solo desde que adquirió su mutación Y145H", dicen.

"Esta mutación se encuentra dentro de un 'superitio antigénico' de la proteína de pico, una parte de la proteína que los anticuerpos reconocen y atacan con frecuencia. Sabemos que esta parte de la proteína pico ya ha sido modificada una vez antes por una mutación en el material genético de delta, y que esto posiblemente contribuya a la mayor capacidad del delta para escapar de la inmunidad, ya que los anticuerpos tienen más dificultades para atacarla como resultado", exponen.

"Sin embargo, la investigación que explora esto aún está en versión preliminar, lo que significa que aún no se ha revisado formalmente, por lo que debemos tratar sus hallazgos con precaución", advierten.

"Pero, por lo tanto, es posible que la mutación Y145H le dé al virus una capacidad aún mayor para escapar de la inmunidad al hacer que este supersitio sea menos reconocible para los anticuerpos", dicen.

"El contraargumento es que, a pesar de su introducción en varios países europeos, AY.4.2 no ha logrado afianzarse, y ha desaparecido del radar en Alemania e Irlanda, aunque persiste en Dinamarca. Esto sugeriría que su capacidad para sortear la inmunidad no es mayor que la delta. Del mismo modo, podría ser que no hubiera suficiente AY.4.2 llegando a estos lugares para que se afianzara", razonan.

"Realmente, es demasiado pronto para saber si este es el comienzo del próximo linaje dominante. Cualquier habilidad que pueda tener para escapar de la inmunidad debe ser confirmada mediante trabajo experimental. Sin embargo, es evidente que su aparición muestra que existe una necesidad continua de vigilancia genómica del virus", concluyen.