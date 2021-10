La variante Delta Plus llega a España: Sanidad confirma 4 casos, estudia otros 35 y advierte: "Se aprecia tendencia ascendente"

Los expertos han advertido desde el principio de que mientras la vacunación no se extendiera a nivel global, no podría darse por controlada la pandemia, pues el virus continúa circulando en un mundo hiperconectado y pueden aparecer nuevas variantes del SARS-CoV-2, el coronavirus causante de la covid-19, que obliguen a recuperar medidas de control más estrictas. Así ha sucedido en Reino Unido, donde la semana pasada alertaron de una variante "descendiente" de la delta, llamada Delta Plus, causante del 10% de los nuevos contagios detectados en el país, que vive una escalada de la transmisión.

Apenas una semana después, el Ministerio de Sanidad ya ha confirmado cuatro casos de la nueva variante Delta Plus (linaje AY.4.2) en España y ha informado de que mantiene otros 35 contagios bajo sospecha como posibles casos de este nuevo linaje con origen en el Reino Unido, según el informe de actualización de variantes de este lunes.

El documento de Sanidad confirma que el Sistema de Vigilancia en España (SiViEs) ha detectado hasta el 17 de octubre cuatro casos de la variante delta plus, por lo que reconoce que por el momento el impacto de este nuevo linaje es "bajo", aunque "se aprecia una tendencia ascendente en las últimas semanas".

"En la semana 39 (del 27 de septiembre al 3 de octubre) el porcentaje fue del 1,5% y en la semana 40 del 2,5%. En la semana 41 (del 11 al 17 de octubre), última semana con datos disponibles, ha seguido aumentando pero los datos son todavía provisionales", reza el informe del Ministerio.

Sanidad se nutre de la base de datos internacional Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), que ha detectado 35 casos de la variante Delta Plus que ahora están en estudio.

Datos por Comunidades

Según estos datos, Cataluña sería la comunidad más afectada con 26 contagios -nueve ya han sido confirmados por la conselleria de Salut de la Generalitat-, seguida de Castilla-La Mancha (3); Castilla y León (2), Madrid (2) y la Comunidad Valenciana (2).

Sin embargo, este martes la Comunidad de Madrid ha confirmado que son cuatro los positivos confirmados y varios más en estudio. "Con franqueza, no tenemos un grado de preocupación cuando teníamos cuando detectamos la variante británica o Delta puesto que el comportamiento y las noticias que llegaban de otros países es que su contagiosidad era mucho más elevada", ha indicado el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Ninguno de los casos detectados correspondientes a este subtipo de coronavirus ha precisado hospitalización.

Por otro lado, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha informado este martes de que se han registrado cuatro casos de la variante Delta Plus en la Comunidad, dos de ellos en Valladolid y dos en Segovia. En la Comunitat Valenciana, su homóloga Ana Barceló, ha asegurado que no se ha detectado ningún caso hasta el momento. Ha señalado que desde su departamento se han puesto ya en contacto con el Ministerio de Sanidad para trasladarles que la variante Delta Plus "no está en la Comunitat Valenciana".

"Es importante también tener en cuenta que los datos de la plataforma GISAID no corresponden a un muestreo aleatorio por lo que no permiten estimar la incidencia de este linaje en España", advierte Sanidad. La variante delta (B.1.617.2) sigue siendo la dominante, y su presencia varía por comunidades desde el 93,2 al 100%.

Entre un 10 y un 15% más contagiosa

La nueva mutación se considera que puede llegar a ser entre un 10 y 15% más transmisible que la versión delta original, que ya de por sí era el doble de contagiosa que el original SARS-CoV-2.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó esta misma semana que está vigilando este sublinaje de la variante delta, que tiene dos mutaciones adicionales.

Por su parte, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, recordó este lunes que esta variante "se conoce hace tiempo" y que se han producido casos en los últimos meses en el país. En cualquier caso, indicó que a la delta plus hay que "seguirla con mucho cuidado". "En España sabemos que hay algunos casos pero por ahora no está ocupando espacio; veremos qué pasa en las próximas semanas", señaló.

En cualquier caso, matizó que "el punto clave" no es tanto si la variante "es un poquito más o menos transmisible" que otras, sino si con las medidas que se están aplicando y con la vacunación "tenemos suficiente para controlarla o no".