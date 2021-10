España roza la incidencia de 50 que marca la vuelta al riesgo medio por Covid mientras la pandemia empeora en Europa

Después de tres semanas en la zona de riesgo bajo por coronavirus, España ha dado un paso más este jueves hacia el nivel de riesgo medio, con una incidencia acumulada (IA) media nacional de 49,62, a solo 38 décimas del umbral de 50 casos por 100.000 habitantes.

Se trata del punto más elevado desde que el pasado 7 de octubre España entrara en nivel de riesgo bajo por coronavirus y se produce en medio de un empeoramiento generalizado de la pandemia en Europa, especialmente en países del Este con poca cobertura de vacunación pero también en Reino Unido, de donde procede la variante delta plus de la que ya se han registrado casos en los últimos días.

En este contexto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido en la necesidad de que todo el que no lo esté todavía se vacune y pide "prudencia" ante un virus que, recuerda, "sigue estando aquí".

Evolución de la incidencia de la Covid desde que España pasó al riesgo bajo. Carlos Gámez

Los datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a este jueves arrojan una IA a 14 días de 49,62 casos por 100.000 habitantes y 2.212 nuevos casos en las últimas 24 horas

De momento, el aumento de los contagios no se traduce en un empeoramiento de la situación de los hospitales. La ocupación de camas por pacientes Covid sigue por debajo del 2% (1,38% este jueves) y las UCI no sobrepasan el umbral del 5% (4,62%). De la misma manera, la positividad de las pruebas diagnósticas sigue por debajo de la marca del 4% y es del 2,49%.

Ante esta perspectiva, Darias ha llamado este jueves a la "prudencia" porque "el virus sigue estando aquí y tiene capacidad para mutar". Según ha dicho en una visita a Murcia, este es el mensaje que manifestaron los consejeros autonómicos de Sanidad en el Consejo Interterritorial de este miércoles que, sin embargo, tomó la primera decisión en semanas que supone no continuar la desescalada. Aplazaron la reapertura total de los estadios y canchas de competiciones deportivas que se celebren en espacios cerrados y prorrogaron un aforo del 80%, al menos hasta diciembre, cuando se volverá a revisar.

En línea con la incertidumbre de la que advertían fuentes comunitarias sobre la llegada de la variante delta plus y el aumento de la incidencia, Sanidad informó de que la decisión de no ampliar los aforos totalmente se debió a "la ligera subida en algunos indicadores que se han experimentado en estos últimos días".

Picos de la incidencia del coronavirus en las distintas olas. Carlos Gámez

Mucho optimismo

"Ha habido mucho optimismo, todos querríamos eliminar esta pandemia, pero la realidad es que ha habido días con muchas muertes en España y de las muertes no se hablaba, se hablaba de que íbamos disminuyendo los contagios", apunta Joan Caylà, epidemiólogo y exjefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que lleva días advirtiendo en redes sociales de que distintas comunidades iban entrando en riesgo medio o, directamente, no salieron de él.

"Deberíamos ir mejor", añade y lamenta que la incidencia más baja de las últimas tres semanas -40 casos por 100.000 habitantes- no evolucionara hacia abajo, hacia 30, sino hacia arriba, hasta quedar este jueves a 38 décimas de los 50.

El epidemiólogo Javier del Águila pide "muchísima vigilancia", aunque considera que, en un contexto de mucha oscilación, una incidencia de 50 no debería tomarse tanto como un umbral en el que las comunidades deban tomar o retirar medidas, sino como "una escala". "Estamos en torno a 50, no subimos pero tampoco bajamos, y la situación está empezando a empeorar en el extranjero. A lo mejor no tenemos que esperar [a entrar 'oficialmente' en la zona de riesgo medio] para tomar algún tipo de medida suave", dice.

Aunque la diferencia es de varios centenares de puntos en la incidencia, Caylà relaciona la situación de la pandemia en España con lo que está ocurriendo en otros países de Europa, sobre todo en el Este pero no solo, donde los contagios se están disparando ante una cobertura de vacunación muy por debajo del nivel de España. También lo hace Del Águila, que incide más en la diferencia entre los casi 1.000 casos por 100.000 habitantes en Rumanía o Reino Unido y los 49,62 que hoy se registran en España.

Europa, en peor situación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió por su parte este jueves de que Europa es la única región del mundo donde crecen los contagios, un 4% en la última semana, frente a los descensos en África (21% menos), Asia Oriental (17% menos), América o Sudeste Asiático (9% en cada caso).

Europa es también la región donde más muertes por Covid hubo en la última semana (21.000, un 14% más) y la que concentró más la mitad de los contagios que se registraron en el mundo del 18 al 24 de octubre, 1,6 millones de un total de 2.9.

Vacunación y pasaporte Covid

En este escenario, el Gobierno considera que la gran baza sigue siendo aumentar al máximo la cobertura de vacunación entre la población a la que se le permite, la mayor de 12 años. Darias recordó este jueves que la "altísima cobertura vacunal", que llega al 90,2% entre la población diana, da ahora una "posición diferenciada respecto a olas anteriores".

Sin embargo, también instó "a la gente a que sigan acudiendo a vacunarse, especialmente aquella personas que aún no lo han hecho, que son un porcentaje pequeño".

"Deberíamos mejorar las coberturas de vacunación de 20 a 34 años. Según la comunidad, hay hasta un 30% de no vacunados", tercia Caylà, que no se considera pesimista, sino "optimista bien informado" y señala que además "sería bueno asumir que la pandemia no se ha ido y que tenemos pandemia para rato".

Con la desescalada ya hecha una realidad, no parece realista pensar en que las comunidades vayan a volver a restricciones de aforos o de horarios, aunque Del Águila recuerda que el semáforo casi lo recomendaría ya. Aunque apunta a "medidas suaves", también lanza una advertencia: cuidado con "marear" a la población poniendo medidas el día que se supere la IA de 50 que haya que retirar si vuelve a descender a 49. "Hay que aplicar mucho sentido común porque lo último que necesita la población es que volvamos a marearla" con nuevas y efímeras restricciones.

Caylà apunta como otra solución el empleo del pasaporte Covid para acceder a lugares públicos, como han hecho países como Francia y comunidades como Galicia y otras se plantean. "Ha sido muy positivo", dice sobre el ejemplo francés.