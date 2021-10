Síntomas de la nueva variante Delta de la Covid que ha llegado a Madrid

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado este martes que han detectado cuatro casos positivos en la comunidad de la variante descendiente de la Delta denominada como Delta Plus. Se trata de una mutación que se notificó por primera vez en Reino Unido y que ya se ha extendido por este país.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado cuatro casos de esta nueva variante (AY.4.2) y hay otros 35 casos bajo sospecha repartidos por el país, según el último informe de actualización sobre las variantes del SARS-CoV-2 publicado este lunes 25 de octubre. "El porcentaje que suponen respecto al total de casos secuenciados en España es por el momento bajo, pero se aprecia una tendencia ascendente en las últimas semanas", indica.

Más transmisible que la variante Delta original

Esta nueva variante, según los expertos, podría ser entre un 10% y un 15% más transmisible que la mutación Delta original. Su presencia se ha incrementado en Reino Unido, donde podría ser la responsable de aproximadamente el 10% de todos los casos detectados.

No obstante, por el momento no hay "una preocupación especial" por esta variante en la Comunidad de Madrid. "Con franqueza, no tenemos un grado de preocupación como teníamos cuando detectamos la variante británica o Delta, puesto que el comportamiento y las noticias que llegaban de otros países es que su contagiosidad era mucho más elevada", ha argumentado el consejero de Sanidad

Pero, ¿cuáles son los síntomas? ¿Se comporta igual que el resto? La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene bajo vigilancia esta nueva mutación de la variante Delta y aún se están realizando investigaciones para analizar su impacto real.

En cualquier caso, la variante Delta presentaba síntomas diferentes a la cepa original del SARS-CoV-2 que fueron descritos por el profesor de epidemiología genética de la Universidad King's College London, Tim Spector, que dirige el estudio 'Zoe Covid'.

El experto en epidemiología aseguró que, a diferencia del otras variantes, la Delta se caracterizaba por una mayor secreción nasal y mucosidad, así como dolor de cabeza y de garganta. Síntomas muy similares a los del resfriado común. Por otro lado, la tos y la pérdida de olfato eran menos frecuentes en pacientes infectados con esta variante.