Arranca la doble vacunación en España: ¿y si me contagio de la covid y la gripe a la vez?, ¿existe la vacunación cruzada?

Este 25 de octubre comenzó oficialmente la campaña de vacunación contra la gripe estacional, que coincide con la dosis de refuerzo contra la Covid-19 para mayores de 70 años, mayores en residencias y personas con patologías de riesgo, así como también para los vacunados con Janssen.

Esta campaña es única al juntar la vacunación contra el Covid y contra la gripe, pues en 2020 las primeras dosis contra el Covid se pusieron a finales de diciembre, y las de la gripe comenzaron en fechas similares a las de este año, por lo que no coincidieron.

Por lo tanto, la campaña llega con algunas dudas. ¿Qué retos trae esta doble vacunación? ¿Los síntomas de la doble vacuna serán diferentes o peores que las de una sola dosis? ¿Cómo será la epidemia de gripe estacional con esta doble vacuna? ¿Habrá inmunidad cruzada?

El epidemiólogo y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Pedro Gullón, habla con 20Minutos para aclarar todas las claves sobre la gripe y el Covid este invierno.

¿Por qué el año pasado hubo tan pocos casos de gripe?

Pedro Gullón dice que "las medidas que hacían que se evitasen casos de Covid hacían también que se evitasen casos de gripe", que eran básicamente "evitar estar en contacto con otra gente".

Pero este año, con la relajación de medidas y aforos, la vuelta al ocio nocturno y otros tipos de actividades sociales que estaban restringidas la temporada pasada, el impacto de los virus respiratorios estacionales, como el de la gripe y el resfriado, podría ser diferente.

Para entender la baja incidencia que tuvo el año pasado, hay que mirar los datos de su incidencia. Entre 2019 y 2020, cuando todavía el mundo estaba libre de la pandemia de Covid, la gripe se apuntó más de 600.000 casos y casi 4.000 muertes, según el Sistema de Vigilancia de Gripe en España (SVGE).

En cambio, el año pasado, la incidencia fue casi inexistente. Al comparar los datos, se puede ver que en la primera semana de febrero de 2019, la tasa era de 206,2 casos por 100.000 habitantes. En la misma semana de 2020, era de 223,3 casos, y en 2021 hubo una enorme caída a 20,6 casos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló el año pasado que la pandemia de Covid-19 influyó "en los comportamientos para solicitar asistencia médica y la dotación de personal para la capacidad de la realización de pruebas".

Además, destacó que "las diferentes medidas de higiene y distanciamiento social implementadas para reducir la transmisión del virus SARS-CoV-2 probablemente hayan contribuido a reducir la transmisión del virus de la gripe".

¿Aumentarán este invierno los casos de gripe?

Gullón explica que "el año pasado la campaña de vacunación de la gripe fue un éxito gracias a la del Covid. Este año es probable que tenga una alta tasa de cobertura en la población de riesgo por la vacunación conjunta" (el año pasado no ocurrió).

Por otra parte, el epidemiólogo cree que al haber menos medidas restrictivas que el año pasado "es muy probable que la epidemia de gripe sea mayor, al menos cercana a la de otros años".

Ante esta posibilidad, el Ministerio de Sanidad ha querido lanzar una campaña con el lema "Yo me vacuno. Este año también marco la diferencia" para animar a la población de riesgo a vacunarse contra la gripe estacional.

Esta acción ayudaría a reducir su impacto en las personas vulnerables y evitará males mayores con la presencia del Covid-19, pues en la temporada 2019-2020, el 80% de los casos graves hospitalizados y el 95% de las muertes ocurrieron en personas con algún factor de riesgo de complicaciones.

De hecho, los mayores entre 80 y 94 años son los que más sufren la epidemia de gripe en España, registrando un total de 837 fallecimientos en 2019 en esta franja de edad.

¿Cuáles son los meses clave de la gripe?

Gullón explica que las fechas de más incidencia de la epidemia gripal puede variar: "cada año se pueden desplazar un poco, y con las medidas veremos si lo hacen para adelante o para atrás. Lo normal es sobre todo invierno puro y duro (21 diciembre-20 de marzo)".

¿Habrá medidas de prevención especiales para la gripe?

El epidemiólogo duda "que se implante alguna medida extra, la gente está muy cansada de restricciones. En los hospitales, por ejemplo, para visitas, puede que sí. Cambios estructurales más grandes, no. Sería fundamental que un trabajador se quede en casa si tienen síntomas".

A pesar del relajamiento de muchas medidas restrictivas, la ministra de Sanidad Carolina Darias recordó hace unas semanas que la mascarilla seguiría siendo obligatoria en espacios cerrados, y opcional en abiertos, a pesar de la mejora de la incidencia y el avance en la vacunación.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, anunció recientemente que las mascarillas desaparecerían de los recreos de los colegios, algo que Sanidad desmintió y recordó que la ley no lo permite.

¿Habrá confinamientos específicos por la gripe?

Gullón duda que se impongan restricciones individuales para quienes sean diagnosticados con gripe, similares a las que se obligan con el Covid-19. Sin embargo, cree que "hemos aprendido que no es normal que una personas con síntomas vaya a trabajar. Si los síntomas son graves, se recomendará estar en casa, aunque con leves se debería recomendar igualmente, para evitar la expansión".

¿Existe menor riesgo de infectarse por Covid-19 si se ha recibido una vacuna frente a la gripe?

El epidemiólogo aclara que, a pesar de que "hay algunas especulaciones de inmunidad cruzada", estas "tienen poca base". "No lo veo claro. El año pasado se especuló mucho, y podría ser, no lo descartes, pero me parece que el efecto sería muy pequeño", asegura.

¿Cómo diferenciar los síntomas de la gripe y el Covid?

P. Gullón: "Ojalá fuese fácil. Hay algunos síntomas que son muy específicos del Covid como la pérdida del olor o el gusto, pero no se dan en todas las personas. Con los síntomas como tos, fiebre o malestar, que son de las dos, es difícil diferenciar".

El epidemiólogo cree que esto "puede plantear algún problema con el tema de las pruebas diagnósticas, como que haya que volver a montar el sistema de pruebas de Covid, aunque la mayoría serán negativas".

En caso de que hubiese alguna duda, el experto aboga por "descartar el Covid, que es la 'enfermedad de declaración obligatoria' (ahora mismo, por estar en pandemia). Así asumes que si son síntomas gripales, será gripe".

¿Qué puede ocurrir si hay una infección conjunta de gripe y Covid?

Gullón admite que "se ha hablado de que podía pasar. No creo que sea especialmente agradable, porque podría ser grave. Pero no es algo tremendamente descartable, a lo mejor en personas no vacunadas de gripe y Covid".

El Ministerio de Sanidad ha indicado, en su informe de la campaña de vacunación contra la gripe, que "el riesgo de muerte es más del doble" si una persona enferma por gripe y Covid.

¿Cuántos virus diferentes de la gripe suelen surgir?

El epidemiólogo recalca que, normalmente, "dominantes no deberían ser muchos. Suelen darse por la combinación de las proteínas H y N. Siempre hay una que se convierte en dominante, y las vacunas se preparan para lo que se cree que va a serlo".

El experto cuenta que "en 2020 pasado se debatió poner dos vacunas de gripe, porque la primera era muy pronto y la segunda podría ser para cuando cambiase la cepa".

¿Pueden multiplicarse o cambiar los efectos secundarios con ambas vacunas?

Según explica Gullón, "los estudios no ha detectado que se produzcan más efectos. No parece muy claro que la doble vacunación vaya a provocar esa hiperactivación del sistema inmunitario".

Explica que los efectos secundarios más graves se dan por esa hiperactivación del sistema inmunitario por la vacunación, y que no hay evidencias de que ser vacunado doblemente contra la gripe y el Covid lo provoque, y así genere más efectos que recibir simplemente una de las dos vacunas.