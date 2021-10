España se queda corta ante países que ponen la tercera dosis a partir de los 65, sanitarios o vacunados con AstraZeneca

El proceso en España para que el Ministerio de Sanidad y comunidades determinen qué colectivos deben recibir una tercera dosis de la vacuna es una "evaluación continua" que no para, pero que de momento ha sido superada por once países tanto de la UE y como de fuera de ella, que ya están revacunando a personas menores de 70 años, personal sanitario o personas que se vacunaron con AstraZeneca y Janssen. Son aspectos sobre los que de momento las autoridades españolas no han tomado ninguna decisión.

El Ministerio de Sanidad ha actualizado este lunes la Estrategia de Vacunación que, en su novena edición, ofrece una comparativa sobre la tercera dosis que se está administrando en los países de la UE y otros fuera de ella, como Reino Unido, Estados Unidos y Canadá o Indonesia. Según estos datos, la conclusión es que España inocula ya dosis adicionales o de refuerzo a los colectivos más frecuentes, pero que se queda corta por lo que respecta a otros, como las vacunadas en su día con sueros distintos a los de ARN mensajero, a menores de 70 años o a colectivos sobre los que ya existe una recomendación, como el personal sanitario o sociosanitario.

En términos de edad, Austria, Francia, Irlanda y Grecia dentro de la UE y Reino Unido, Estados Unidos, Israel y Turquía fuera de ella superan las indicaciones españolas para la dosis de refuerzo. En España, ya se está inoculando a la población que viven en residencias y el próximo 25 de octubre empezará a administrarse a la población mayor de 70 años, previsiblemente cuando vayan a por su vacuna de la gripe estacional.

Por el contrario, Francia y Austria la recomiendan ya para mayores de 65 años -cinco años más del corte que se hace en España- e Irlanda tiene previsto que "los de 60 a 79 años son los siguientes en la lista para recibir la tercera dosis. Grecia también baja el umbral hasta los 60 años. Fuera de la UE, Israel ya le pone la tercera dosis a toda la población, Estados Unidos la recomienda a las personas a partir de 65 años y Turquía, a partir de los 50.

Personal sanitario

Por otra parte, ya hay tres países de la UE -Austria, Irlanda y Rumanía- que aplican la recomendación que hizo recientemente el Centro Europeo de Control de Enfermedades para vacunar al personal sanitario, de cara al otoño y la llegada del frío, particularmente en países con una tasa de vacunación contra la Covid por debajo de la media -que España supera-.

Austria lo completa con la tercera dosis para personal sociosanitario y de centros educativos y, fuera de la UE, Reino Unido, Indonesia y Turquía también revacunan ya a sus trabajadores sanitarios o personal asistencia de primera línea. Preguntada la semana pasada sobre esta cuestión, Carolina Darias no confirmó ni descartó que este grupo vaya a recibir también una tercera dosis y se ciñó a la "evaluación continua" que realizan sobre esta cuestión los expertos del Ministerio y las comunidades.

Vacunados con Janssen y AstraZeneca

En tercer lugar, a España también le toman la delantera otros países por lo que respecta a la revacunación de personas que en su día fueron vacunadas con AstraZeneca y con Janssen, vacunas 'clásicas', basadas en virus debilitados y no en la tecnología de ARN mensajero que incorporan la de Pfizer y la de Moderna, con mayores índices de efectividad frente al riesgo de enfermar de gravedad o morir por coronavirus.

En España se evaluó la posibilidad de inocular una segunda dosis de Janssen a quienes recibieron esta vacuna, monodosis, pero de momento no ha habido una decisión al respecto. Mientras, Alemania y Austria están administrando una tercera dosis a quienes fueron vacunados con AstraZeneca o con Janssen, e Islandia lo hace solo en el caso de la vacuna monodosis de Johnson&Johnson.

Mayores de 70, residentes y enfermos

Frente a estas decisiones, la novena actualización de la Estrategia española de Vacunación incorpora las decisiones que ha ido tomando la Comisión de Salud Pública desde el último documento, publicado en junio, sin introducir más novedades sobre los grupos que a día de hoy están llamados a recibir una tercera dosis, ya sea adicional -para igualar la protección en sistemas inmunitarios debilitados- o de recuerdo.

Sobre la posibilidad de ir ampliando grupos, el documento indica que la Ponencia de Vacunas sigue estudiando la evidencia científica para ampliarlos eventualmente. "Seguirá valorando los resultados de los estudios de la efectividad de la vacunación realizados con datos de España para hacer propuestas de recomendaciones de administración de dosis de recuerdo en otros grupos de población", indica el documento.

En línea con lo que ha hecho el resto de países a los que se hace mención en el documento -menos Australia, que no recomienda dosis adicionales- se recuerda que en España la reciben las personas mayores que viven en residencias y personas consideradas inmunodeprimidas por haberse sometido a un trasplante o estar en determinados tratamiento oncológico, o bien por padecer una enfermedad de las contempladas en el grupo 7 de la estrategia, como fibrosis quística, infección por VIH, hemodiálisis o Síndrome de Down y tener más de 40 años.

En el caso de la "población en general", la novena actualización de la Estrategia de Vacunación recuerda que se administrará una dosis de recuerdo de Pfizer o Moderna a la población mayor de 70, seis meses después de haber recibido la segunda dosis.

Prioridad, mayores de 12

A pesar del debate continuo sobre los grupos de población que deben recibir una tercera dosis de vacuna, la Estrategia de Vacunación insiste en que la "prioridad actual" sigue siendo completar la pauta de la población mayor de 12 años, de la que a día de hoy el 87,9% tiene pauta completa y el 89,9% al menos una dosis. Es decir, el 12,1% de los mayores de 12 años todavía tienen que inmunizarse completamente.

"La prioridad actual de la Estrategia en el momento actual es completar la pauta de vacunación, por lo que se vacunará a las personas de 12 años que no se hayan vacunado todavía o no hayan completado la vacunación", dice el documento, que añade que se les administrará en todos los casos Pfizer o Moderna. Por otra parte, la actualización incorpora también la decisión que tomó en agosto la Comisión de Salud Pública para acortar el tiempo de espera para vacunarse de los menores de 65 años que se hubieran contagiado de coronavirus. En un primer momento se decidió que debían pasar seis meses desde el diagnóstico y la vacuna, pero desde este verano no deben esperar más de entre un mes y un mes y medio.

