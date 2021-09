El PSOE deja pasar en el Congreso una última oportunidad para reactivar la ampliación de El Prat

La ampliación del aeropuerto de El Prat, con la que el Gobierno pretendía invertir 1.700 millones de euros, se pospone definitivamente. A falta de que el Ejecutivo dé luz verde en el Consejo de Ministros de este martes al plan quinquenal de Aena, en el que no se ha incluido finalmente el proyecto -lo que podría retrasarlo cinco años-, ni PSOE, ni Unidas Podemos ni Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han apoyado una iniciativa del PDeCAT con la que se quería reactivar el diálogo acometer la obra. Socialistas y republicanos se han abstenido, mientras que los morados, por su parte, han votado en contra.

En su intervención, el diputado socialista Francisco Aranda ha argumentado que es la "falta de cohesión interna" del Govern lo que justifica la decisión del Ejecutivo de poner en suspenso la inversión después de anunciarla. "Es el Govern de la Generalitat el que tiene la responsabilidad", ha insistido Aranda, que ha puesto el énfasis en que el "compromiso del Gobierno con Cataluña es más fuerte que nunca" y ha abierto la posibilidad de que se vuelva a apostar por esta infraestructura, que puso en pie de guerra a las asociaciones ecologistas, "cuando se abra una nueva oportunidad regulatoria".

Justamente a esas quejas de los colectivos ecologistas ha hecho mención la diputada de ERC Inés Granollers, que ha pedido "debate y tiempo" para repensar la inversión, que necesita, en su opinión, "cambios" que "serán agradecidos por las nuevas generaciones". "En ningún caso la reforma del aeropuerto puede conllevar la destrucción de naturaleza", ha remachado la diputada. Cabe recordar que finalmente Aena tenía previsto construir una tercera pista afectando invadiendo el espacio natural de la Ricarda, un humedal protegido por su biodiversidad.

La destrucción de La Ricarda también provocó que Unidas Podemos, socio de coalición de los socialistas, rechazase el proyecto. Tanto, que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llegó a asegurar que había trabajado "en silencio" para paralizar la inversión. "No estamos de acuerdo con la destrucción de La Ricarda y con la ampliación de aeropuertos", ha subrayado la diputada de UP Laura López, que ha mostrado una postura cercana a la tesis de ERC resaltando que el aumento de emisiones contaminantes -se había estimado que la obra dispararía un 33% las emisiones de CO2- "tiene un efecto negativo" en la población. Es por ello que desde UP, al igual que los republicanos, han propuesto dedicar parte de esos 1.700 millones de euros en mejorar los Cercanías de Cataluña.

Con todo, la proposición del PDeCAT ha salido adelante gracias a votos favorables como los de PP y Ciudadanos, que han resaltado la importancia del proyecto y de sus números, como el número de nuevos empleos -360.000- que generaría. Por su parte, el diputado proponente, Ferran Bel, ha insistido en que se retome ya el diálogo entre ambas administraciones, con dardos a las dos. "La Generalitat reaccionó de forma poco inteligente, con declaraciones y tuits, pero el Gobierno hizo lo mismo", ha remachado.

Además, Bel ha propuesto una última solución para salvar el proyecto: aplazar al 30 de noviembre la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). En la actualidad, la ley marca que ese documento, que marcará las inversiones de AENA entre los años 2022 y 2026 y que finalmente no tendrá incluido el proyecto de El Prat, debe ser aprobado por el Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre. Eso obliga al Ejecutivo a darle luz verde en la reunión semanal de este martes, la última ordinaria antes del fin del plazo.

En esta línea también se posicionó Fomento del Trabajo, la patronal catalana, que invitó al Ejecutivo a retrasar la aprobación del DORA para que las dos administraciones competentes llegasen a un acuerdo que permitiera ampliar El Prat. "No podemos renunciar al progreso que aportan las infraestructuras, y más cuando nos faltan", señaló la organización en un comunicado este lunes. Ya hace dos semanas su presidente, Josep Sánchez Llibre, había mostrado su "indignación y perplejidad" por el rechazo del Govern a la obra.