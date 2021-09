La inversión en el aeropuerto de El Prat se retrasará cinco años si no hay un acuerdo antes del día 30

El Gobierno y Aena han lanzado este jueves un ultimátum al Govern si finalmente no hay un acuerdo sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat: "No hay margen para hacerlo en esta legislatura, es una oportunidad que perdemos" ha dicho la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Y el presidente de Aena, Maurici Lucena, ha instado a retomar el proyecto "en cinco años". Unos plazos que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha calificado de "chantaje inaceptable".

La ministra Sánchez reiteró que "en estas condiciones" no pueden llevar el proyecto al Consejo de Ministros del 28 de septiembre para aprobar el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que incluye las inversiones para el periodo 2022-2026. Según estos plazos la obra de ampliación culminaría en 2031. "Perdemos la oportunidad de incluirlo en este documento de previsiones", aseguró.

Y el presidente de Aena dejó entrever que todas la partes sabían "desde el principio" que alargar la tercera pista hacia el mar tendría afectaciones sobre el espacio natural protegido de La Ricarda. Para Lucena, la suspensión del proyecto es "una lástima para Barcelona, para Cataluña y evidentemente para Aena, que es quien proponía la inversión y quien la pagaba", aseveró.

Como respuesta, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, calificó de "chantaje" la decisión "unilateral" del Estado de quebrantar el acuerdo y de no respetar "el diálogo y el consenso". En unas duras declaraciones, Aragonès afirmó que tampoco tienen "confianza en el Estado". Justificó que la única manera de salir de este callejón es que la Generalitat pase a gestionar tanto el aeropuerto como el Puerto de Barcelona y la red de Rodalies Renfe, una vieja demanda.

También desmentía escisiones dentro de la coalición soberanista: "Intentarán (el Gobierno)buscar diferencias en el seno de las instituciones catalanas y ahora lo que es necesario es la unidad"

No obstante, el presidente de la Generalitat no cerró la puerta a un posible acuerdo con el Gobierno sobr e la ampliación del aeropuerto «yo me focalizaré en ello», declaró Aragonès, en referencia a que el proyecto se siga discutiendo. En el mismo sentido se pronunciaron fuentes de Aena al asegurar que seguirán "trabajando en un consenso, porque no renunciamos a que El Prat se pueda ampliar; pero no se puede hacer solo con Aena, se necesita un consenso amplio del territorio".

Durante la presentació de la web de Aena donde se explica el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona, explicaron que ahora mismo el aeródromo está "saturado" y que no ve otra alternativa para su crecimiento. Eso sí, para que esto sea posible en los próximos cinco años, el proyecto se debe aprobar en consenso con las instituciones antes del próximo 30 de septiembre, día en que se presenta el documento de regulación aeroportuaria quinquenal, que incluirá todas las inversiones que hará Aena entre los años 2022 y 2026, y que en estos momentos no contempla la de El Prat.

A pesar del cruce de acusaciones de las últimas horas entre Gobierno y Govern, el presidente Aragonès lo quiso desvincular a de la reunión de la mesa de diálogo de la semana que viene sobre el conflicto catalán: "Comenzamos una negociación muy importante con una propuesta clara por nuestra parte: un referéndum en el que se vote sobre la independencia y la amnistía para acabar con la represión. No vamos a discutir sobre infraestructuras, ya que existen los grupos de trabajo y la comisión bilateral. Iremos con más fuerza que nunca a la mesa de negociación", aclaró.