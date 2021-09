Aena luchará por la ampliación del aeropuerto de El Prat y lamenta la indecisión del Govern

Aena no se quedará de brazos cruzados ante la negativa de la Generalitat a ampliar el aeropuerto de Barcelona-El Prat. El director general de aeropuertos de España, Javier Marín, asegura que ahora mismo el aeródromo está “saturado” y que no ve otra alternativa para su crecimiento. Eso sí, para que esto sea posible en los próximos cinco años, el proyecto se debe aprobar en consenso con las instituciones antes del próximo 30 de septiembre, día en que se presenta el documento de regulación aeroportuaria quinquenal, que incluirá todas las inversiones que hará Aena entre los años 2022 y 2026, y que en estos momentos no contempla la de El Prat.

“Seguiremos trabajando en buscar un consenso, porque no renunciamos a que El Prat se pueda ampliar; pero no se puede hacer solo con Aena, se necesita un consenso amplio por parte del territorio”, ha comentado el gerente.

Un 'hub' intercontinental

En una atención a los medios este jueves, Marín ha explicado que el objetivo es hacer de este aeropuerto un ‘hub’ intercontinental con capacidad para llegar a las 90 operaciones por hora, alargando la pista corta del mar hacia el este -la de la Ricarda- y creando un edificio satélite que estaría conectado subterráneamente con la Terminal 1. Se trata de un proyecto en el que la entidad lleva trabajando desde el 2019, y al que, han advertido, quieren renunciar.

Sobre la afectación medioambiental, Marín ha insistido: “No hemos propuesto un proyecto que afecta a una zona protegida porque nos guste, sino porque no hemos encontrado otra solución. No vemos otra alternativa de desarrollar ese ‘hub’ que no sea a través del alargamiento de esta pista”.

“En lo personal, en este momento no me siento contento por esta situación, pero los proyectos complicados hay que seguirlos peleando y nosotros buscaremos cualquier oportunidad para hacer realidad este proyecto. No se ha podido llegar a este acuerdo, pero nosotros seguiremos trabajando para volver a encontrar puntos de consenso para seguir creciendo”, ha concluido Marín.