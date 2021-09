FOTOS: Así habría sido el nuevo edificio satélite del aeropuerto de Barcelona-El Prat

Este jueves por la tarde, portavoces de Aena han hecho pública una página web que explica en qué consiste exactamente el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat (ahora cancelado), donde se han hecho públicos los 'renders' que muestran cómo sería el resultado de la obra si finalmente se llevase a cabo.

Así sería el edificio satélite que conectaría con la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Aena

El director general de aeropuertos de Aena, Javier Marín, ha explicado que el objetivo es hacer de El Prat un ‘hub’ intercontinental con capacidad para llegar a las 90 operaciones por hora, para salir de la situación de "colapso" en la que se encuentra este concurrido aeródromo.

La forma de conseguir este objetivo la recoge el proyecto en el que Aena lleva trabajando desde 2019 y que se ha quedado a las puertas de ser aprobado este año. Consistía en alargar la pista corta del mar hacia el este -hacia la laguna de la Ricarda- y crear un edificio satélite que estaría conectado subterráneamente con la Terminal 1.

Así sería el edificio satélite que conectaría subterráneamente con la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Aena

Sobre la afectación medioambiental, Marín ha insistido: “No hemos propuesto un proyecto que afecta a una zona protegida porque nos guste, sino porque no hemos encontrado otra solución. No vemos otra alternativa para desarrollar ese ‘hub’ que no sea a través del alargamiento de esta pista”.