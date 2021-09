La tercera pista del aeropuerto de Barcelona dispararía un 33% la emisión de CO2, alertan entidades ecologistas

Unas 300 entidades ecologistas y sociales catalanas contrarias a la construcción de la tercera pista del Aeropuerto de Barcelona sobre terrenos protegidos del Delta del Llobregat trabajan a contrarreloj para intentar parar la previsible aprobación en Consejo de Ministros, el próximo 30 de septiembre, del proyecto de ampliación del principal aeródromo catalán, presupuestado en más de 1.700 millones de euros, pero "sin un proyecto concretado", aseguran.

Representantes de la Plataforma Zero Port (María García); del Sindicat de Llogateres (Carme Arcarazo); de la Xarxa per la Justícia Climática, Maria Marcet y de la plataforma vecinal del Prat de Llobregat Ni un pam de terra (Joana Gelabert) han dado detalles este martes acerca de la concentración estática masiva que preparan para el próximo domingo 19 de septiembre a las 12 horas en la calle Tarragona, entre las plazas de Espanya y dels Països Catalans, una manifestación aprobada por el Procicat que contará con tres bloques diferentes de participantes llegados desde diversos puntos de Cataluña y con un único escenario en el que se llevarán a cabo seis parlamentos. También se celebrarán protestas en Madrid y Palma de Mallorca.

Los bloques llevarán por nombre Justícia climàtica i ambiental; Vides Dignes y Defensa del Territori y los formarán personas llegadas desde Barcelona, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Oriental y el Vallès Occidental, Osona y otras comarcas de las provincias de Girona y Tarragona.

En la rueda de prensa, han mencionado un informe reciente de Barcelona Regional, que asegura que la tercera pista del Prat supondría "un incremento de las emisiones de los vuelos de hasta 11.200.000 toneladas de CO2, lo que significa un aumento de un 33%, es decir, de unas 2.800.000 toneladas de CO2 anual a escala global".

La marcha del día 19 contará con el apoyo de miembros de partidos políticos catalanes, que no han especificado (la CUP es contraria a la ampliación mientras que en el seno de JxCat o de los comuns hay diversas corrientes de opinión) para "no politizar" la protesta.

La voz de alarma lanzada por el alcalde de El Prat

El proyecto cuenta con la oposición frontal del alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, que el pasado viernes adelantaba que el acuerdo entre los gobiernos catalán y central para la tercera pista afectaría al parque natural del Delta del Llobregat. Y acusada directamente al ejecutivo catalán de "mentir" sobre la actuación, defendiendo en público preservar el espacio natural protegido y diciendo lo contrario en privado. El consistorio reveló "que el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) confirma que una ampliación de la tercera pista comportaría necesariamente la destrucción" del espacio natural de La Ricarda.

"Mucho más que La Ricarda"

No obstante, para las entidades convocantes de la protesta del día 19, no solo está en juego este paraje (La Ricarda) sino un modelo de crecimiento de la aviación "que es inviable, insostenible e injusto". Así se ha expresado García, de la Plataforma Zero Port, que ha criticado a Aena (la gestora aeroportuaria) y a las dos administraciones" por tejer este proyecto "a espaldas de la ciudadanía". Ha cifrado la deuda de Aena en más de 7.000 millones de euros, un agujero económico que pretende tapar con operaciones "especulativas" como esta, ha dicho García. Si no se alcanzan los 70 millones de pasajeros previstos, las pérdidas "las pagaremos entre todos", ha afirmado García, ya que las asumiría el Gobierno desde los Presupuestos Generales del Estado.

Arcarazo (Sindicat de Llogateres) ha asegurado que "el debate no es La Ricarda sí o La Ricarda no", si no que se trata de un problema del modelo de movilidad, ambiental y económico: "Llevamos años oyendo que no podemos continuar apostando por el monocultivo del turismo y ahora recibimos noticias de ampliar el Aeropuerto y potenciar este modelo".

🔵🌱 Avui hem presentat tots els detalls del 19s #AmpliacionsNo en roda de premsa!



García ha añadido: "Se ha de incluir el impacto real" sobre el Delta en un momento de emergencia climática i con un modelo turístico que "solo responde al interés de los fondos de inversión, inmobiliarios y del turismo".

Alegaciones posteriores a una aprobación de esta ampliación

Si finalmente se aprueba la ampliación en Consejo de Ministros, el próximo día 30, las entidades ecologistas no se resignan y ven diversas vías de paralización aún factibles. Una de ellas, una petición al Parlamento Europeo denunciando las afectaciones al Delta del Llobregat y las vulneraciones de los compromisos climáticos que podría derivar en una investigación. Por otra parte, tanto la Generalitat como los municipios implicados en este plan podrían presentar "alegaciones al proyecto técnico", por lo que, aún ven recorrido para paralizarlo.

Los grupos ecologistas y sociales convocantes no solo se revelan ante la tercera pista del Prat. También se muestran contrarios a la estación satélite del aeropuerto barcelonés y a las conexiones por AVE de los aeropuertos de Girona y Reus, y al aumento de los vuelos intercontinentales. Si se lleva a cabo la construcción de la nueva pista, el aumento del tráfico podría alcanzar los 20 millones de viajeros anuales. "Traerlos no mejorará la calidad de vida de los catalanes", ha remarcado Arcarazo. Además, la ampliación comportará "trabajos temporales y de baja calidad", ha dicho.

El próximo 15 de septiembre, el movimiento ecologista contrario a la ampliación comparecerá en el Parlament de Catalunya, convocados por la comisión del clima de la cámara catalana.

El Govern: "La laguna de La Ricarda no se toca"

Desde el Govern, la portavoz, Patrícia Plaja, ha reiterado este martes que el mensaje inequívoco de la Generalitat es que "La laguna de La Ricarda no se toca" y que el ejecutivo catalán "no permitirá ninguna afectación medioambiental" en el paraje del Delta del Llobregat. No ha aportado más detalles, pero sí que que ha confirmado que los equipos técnicos están trabajando intensamente en esta cuestión.

Plaja ha añadido que Aragonès no visitará La Ricarda en los próximos días, aunque el president dispone de "toda la información" al ser un "tema de máximo interés".