Un jurado declara culplable de asesinato al hombre que mató a su pareja de una puñalada en el corazón en Calp

El jurado ha considerado probado que el acusado y la víctima estaban solos en la vivienda, por lo que descarta la participación de la hija y entiende que concurren las agravantes de alevosía y parentesco.

Ante el veredicto del jurado, la Fiscalía ha formulado protesta por la consideración de que el acusado estaba bajo los efectos del alcohol, y la acció popular, ejercida por la Generalitat, porque no se haya considerado que se trate de un crimen de género. La acusación particular ejercida por la hija de la víctima se ha adherido a ambas protestas. La defensa también ha formulado protesta por no haberse considerado probado por el jurado la existencia de dilaciones indebidas.

Las acusaciones han pedido una pena de 20 años por un delito de asesinato, mientras que la defensa ha solicitado cinco al sumar todas las atenuantes. Respecto a la responsabilidad civil, Fiscalía y Generalitat piden 80.000 euros para la hija de la víctima y la acusación particular 200.000.