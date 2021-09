El PP exige al Gobierno ayudas económicas para Sierra Bermeja tras el "paripé" de Campanillas

Pérez de Siles ha reclamado al Ejecutivo central y a los dirigentes socialistas "que ayer se daban golpes de pecho" que este gesto "no quede en una mera declaración de intenciones", alertando de que "los daños son muy graves y afectan a miles de familias y a seis municipios de nuestra provincia".

Al respecto, ha destacado que, a día de hoy, "sólo 25 de las más de 800 familias afectadas por las inundaciones generadas por la borrasca Gloria, en enero de 2020, han sido cubiertas y con una ayuda de 1.000 euros, es decir, que apenas el tres por ciento de los vecinos del distrito malagueño han recibido ayuda del Gobierno".

"La ministra María Jesús Montero también vino rápidamente a Campanillas a hacerse la foto tras producirse las inundaciones, un gesto mediático que no se tradujo en rapidez para gestionar las ayudas, que tardaron un año en llegar a una escasa minoría de vecinos, mientras que la resolución de la cuantía que recibirá el Ayuntamiento no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 30 de julio de este año", ha lamentado.

Además, ha agregado que "de los 2,1 millones de euros que el Consistorio malagueño destinó a sufragar los gastos ocasionados por el arreglo de calles, desperfectos y otros daños, apenas recuperará el 15 por ciento, es decir, 327.486 euros, según recoge el BOE".

También la portavoz 'popular' ha criticado que "el PSOE no sólo ha dejado tirados a los vecinos de Campanillas, sino a todos los malagueños, al no cubrir el grueso de la inversión realizada por el Ayuntamiento para restaurar la normalidad lo antes posible tras la borrasca que arrasó este distrito a comienzos del pasado año". "Esperemos que no ocurra lo mismo con Sierra Bermeja", ha apostillado.

Por su parte, la concejala popular responsable del distrito de Campanillas, Ruth Sarabia, ha explicado que "el Ejecutivo no ha compensado a las entidades locales afectadas por la borrasca Gloria, no sólo al Ayuntamiento de Málaga, por el esfuerzo extraordinario realizado a finales de enero de 2020, una situación de urgencia a la que poco después se sumaba la pandemia".

"El Gobierno lo hizo mal desde el principio, al abrir una convocatoria de ayudas por competencia competitiva entre los municipios afectados, al tiempo que dejaba fuera de las bases como materia subvencionable muchas de las inversiones realizadas por los ayuntamientos, como el arreglo de parques y jardines, de zonas deportivas o de carriles, algo fundamental devolver la normalidad al distrito", ha criticado.

En concreto, Sarabia ha especificado que "de los 2,1 millones invertidos por el Ayuntamiento de la capital, sólo pudimos reclamar gastos por valor de 655.000 euros, el 30 por ciento del total, de los que sólo se cubrirá la mitad: 327.000 euros", ha criticado.

"En definitiva, que los malagueños sólo recuperarán el 15 por ciento del esfuerzo inversor realizado con diligencia por su Ayuntamiento, un precedente peligroso que esperamos no se repita en Sierra Bermeja", ha concluido.