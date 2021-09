El segundo reto de la vacunas: alargar su caducidad para facilitar los pinchazos en España y las donaciones a países pobres

La ralentización de la vacunación contra la Covid en Cataluña deja inservibles las dosis y más de un millón de ellas donadas mediante la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la República del Congo terminaron en la República Centroafricana. Aunque separadas por miles de kilómetros, estas dos escenas tienen algo en común: la escasa duración de las vacunas contra el coronavirus, algo que en el mundo desarrollado está afectando a la vacunación y que pone en riesgo que los sueros lleguen en condiciones a los países de rentas medias y bajas, donde solo un 0,01% de la población tiene una dosis puesta. El G20 ha fijado el objetivo de elevarlo al 40% a finales este año, mediante la venta y las donaciones de vacunas que se enfrentan a una carrera contrarreloj para que no pasen más de seis meses desde que salen de fábrica hasta que se pinchan en un brazo. Lo normal en fármacos nuevos es un año, y de dos a tres en medicamentos más antiguos.

Después de batir todos los récords para desarrollarse, y precisamente por eso, las vacunas contra la Covid se enfrentan a su segunda prueba, la de extender desde los seis meses actuales a un año o más su fecha de caducidad, de manera que no queden inutilizadas en las neveras del mundo rico ni se queden por el camino antes de ser administradas en el mundo pobre.

El primer caso está, por ejemplo, en Cataluña, donde la consellería de Salut reconocía este viernes que el freno que ha experimentado en las últimas semanas el ritmo de la vacunación ha provocado que algunas dosis, todavía no cuantificadas, hayan superado los seis meses desde que salieron de la fábrica.

Como el resto de España, Cataluña tiene en estos momentos excedente de vacunas -lo que ha llevado al Gobierno a frenar la llegada de viales-, pero la corta vida que tienen hoy los sueros se convierte en un problema mayor en los países que dependen de las donaciones internacionales para empezar a inmunizar a su población. El problema se hace más apremiante a medida que los países de ingresos altos van avanzando en la vacunación de su población, se encuentran con dosis de sobra y aumentan sus compromisos de donación. Hace unos días, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la UE añadirá 200 millones de dosis más a los 150 que ha prometido hacer llegar a países que lo necesitan.

En estos casos puede darse una situación como la que describe Miriam Alía, responsable de vacunas de Médicos Sin Fronteras (MSF): llegaron más de un millón de dosis a República del Congo a las que no les quedaba una caducidad más que de dos meses. No solo era casi insuficiente para espaciar las dos dosis, sino que este país aún no tenía terminado su plan para vacunar. La solución fue hacérselas llegar a la República Centroafricana, que, con menos tiempo todavía, decidió inocularlas a su personal sanitario.

Récord en desarrollo y en caducidad

Las vacunas contra la Covid tienen una duración tan corta como breve fue el plazo en el que se desarrollaron. Lo habitual es que en la fase de ensayos se compruebe, por ejemplo, que el medicamento puede pasar un año en una nevera sin perder propiedades, pero en este caso todo fue mucho más rápido: las fases de los ensayos clínicos se fueron solapando en pocos meses. Como resultado, las autorizaciones de emergencia que dieron la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Federal Drugs Administration (FDA) en Estados Unidos fueron de seis meses.

"Con la vacuna de la Covid pasa otra cosa más, que los laboratorios pensaban que se iban a utilizar todas antes de que caducaran porque era una autorización de emergencia", dice Alía. Pero como "algunos países han acumulado dosis" porque no sabían cuál iba a ser a primera en ser autorizada ni cuántas habría, "no han tenido en cuenta que estos lotes vienen con una fecha de caducidad que hacen prácticamente imposible" su donación.

Con todo, cree que "es normal" que las vacunas solo tengan una duración de seis meses. En cambio, MSF considera que no es normal que los países industrializados hayan hecho un acopio excesivo de sueros con un periodo tan corto de vida y que, en lugar de donar sueros a países muy lejanos a donde se producen, no obliguen a las farmacéuticas a liberar las patentes.

"Canadá, antes de tener una vacuna aprobada, ya había comprado sueros para cinco veces su población", recuerda Alía, sobre una práctica que también se ha dado en la UE. Como punto de partida, por ejemplo, a España le correspondieron unos 140 millones de dosis, una cifra que excede con creces una población total de 47,3 millones.

Extender la vida útil

Al principio de la vacunación y de que los países ricos empezaran a donar a los de ingresos medios y bajos, lo que se miraba de reojo eran las condiciones de conservación, que por ejemplo hacían muy difícil trasportar dosis de Pfizer a menos 80 grados a países sin suficiente infraestructura. Ahora a esto se une la caducidad de seis meses, que los laboratorios ya trabajan para extender. De momento hasta los ocho meses, y más adelante durante más tiempo.

Uno de ellos es Johnson&Johnson, la farmacéutica que produce Janssen, que confirma a este diario que sigue haciendo "test de estabilidad con el objetivo de ampliar la cantidad de tiempo que las vacunas contra la Covid pueden utilizarse y almacenarse antes de expirar".

Según afirmaba recientemente un artículo del British Journal of Medicine, AstraZeneca también sigue testando su vacuna para que quede evidencia de que puede mantenerse segura y eficaz durante más de medio año.

El método consiste en que a medida que pasa el tiempo, los laboratorios van comprobando que las vacunas mantiene el mismo efecto y hacen una "ampliación de su fecha de caducidad". En las que ya están producidas, el proceso llevará a un cambio de etiqueta -con una nueva fecha de caducidad "fuera de etiqueta", en jerga farmacéutica-, mientras que estas pruebas servirá para los lotes que se produzcan después de tener autorización de la UE o de EEUU y en los que ya figurará una duración más prolongada.