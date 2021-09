El ritmo de primeras dosis no remonta tras las vacaciones: los pinchazos caen a menos de la mitad que en junio

El ritmo de la vacunación contra la Covid bajó durante el mes de agosto, algo que se atribuyó al periodo de vacaciones, pero a la vuelta a la vida normal, al trabajo o a preparar la vuelta al colegio el número de pinchazos sigue sin remontar. En la última semana, el número de personas que tiene al menos una dosis ha crecido 474.026 con respecto a la anterior, una cantidad por debajo de las que se registraron en agosto y a gran distancia del millón y medio de nuevos vacunados cada semana que se registraron en junio y julio. Ante esta situación, el Gobierno central y los autonómicos intentan animar la vacunación entre los jóvenes y a los rezagados de más edad con campañas de publicidad y vacunaciones masivas.

Desde que empezó entre mayo y junio empezó a haber gran disponibilidad de dosis, las estadísticas del Ministerio de Sanidad han estado mostrando que cada semana el número de personas que recibían al menos un pinchazo superaban con holgura el millón y medio. Esta fue la norma entre junio y julio, meses en los que le tocó el turno a los grupos a extensos grupos de población, entre los 40 y 49 años y 30 y 39.

Sin embargo, llegó el verano y también una franja de edad, la de la veintena, sobre la que pediatras y expertos en vacunas expresaron dudas que de fueran a seguir con la misma disciplina la vacunación que habían protagonizado personas más mayores que ellos.

Entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre el número de personas con al menos una dosis creció en menos de medio millón y mientras la inmunización avanza a buen ritmo entre los adolescentes -entre 12 y 19 años- sigue acusando en términos generales una tendencia a la ralentización que se hizo muy evidente a partir de la segunda semana de agosto. El número de nuevas personas con "al menos una dosis" entre el 16 y el 23 de agosto cayó por primera vez por debajo del millón semanal y desde entonces ha experimentado un descenso que la llegada de septiembre no ha corregido de momento.

Del 16 al 23 de agosto fueron 951.156 personas y en la siguiente semana -del 23 al 30 de agosto-, 679.156. En la última -del 30 de agosto al 6 de septiembre- el número cayó todavía más, a los ya citados 474.026.

La tendencia también sigue a la baja si tenemos en cuenta el número de inyecciones totales -ya sean primera dosis o para completar la pauta- que se ponen cada semana. En la primera de septiembre fue de 1,7 millones, la cifra más baja desde que despegó el proceso en primavera. La última semana de agosto se pusieron 1,8 millones de vacunas y el número superó los dos millones en el resto de semanas del mes pasado. En julio, llegó a superar los tres millones en la semana del 19 al 26.

La primera semana de septiembre, el 92,6% de la población mayor de 40 años estaba totalmente inmunizada. Sin embargo, por franjas de edad, 13,4% de quienes tienen de 40 a 49 años aún no ha ido a ponerse ni una sola dosis, situación en la que se encuentra el 24,9% de las personas entre 30 y 39. Son dos franjas de edad que empezaron a inmunizarse en primavera.

Por lo que respecta a los que más han tenido que esperar, el 25,7% de entre 20 y 29 años tampoco ha recibido ni una sola dosis, mientras que este porcentaje de incomparecencia no es tan elevado entre los adolescentes, puesto que solo el 24,7% de los que tienen 12 y 19 años no ha acudido a ponerse ni una sola inyección contra la Covid.

Animar a los rezagados

El actual ritmo de vacunación no se debe a un problema de abastecimiento de dosis como ocurrió en los primeros meses del año. En estos momentos, las comunidades tienen casi 6,5 millones de dosis de vacunas almacenadas sin poner y cada semana siguen llegando más. No es cuestión tampoco de que no queden personas por vacunarse, porque de los 42,1 millones de habitantes llamados a vacunarse -los mayores de 12 años-, solo 36,8 millones tienen al menos una dosis. Es decir, otros 5,3 millones deben recibir por lo menos un pinchazo contra la Covid para iniciar su inmunización.

A la vista de las iniciativas que están tomado los gobiernos central y autonómicos, el motivo del decaimiento del ritmo de la vacunación contra la Covid podría deberse, más bien, debe más bien a la desidia o a una decisión de quienes aún no están inmunizados. No sería el caso de los más jóvenes, de 12 a 19 años, que han sido los últimos en recibir los pinchazos y estos días vuelven a las clases con una tasa del 75% con al menos una dosis y casi el 50% con pauta completa. Pero, en otros grupos de edad que llevan meses siendo llamados a vacunarse, sigue habido lagunas que las autoridades sanitarias quieren rellenar con llamamientos a ir a vacunarse y vacunaciones masivas y abiertas a todo el que de momento no lo haya hecho.

El Ministerio de Sanidad lanzó a principios de septiembre una campaña para "reforzar la confianza en las vacunas" entre quienes ahora empiezan las clases, por medios de spots de 20 segundos que se emitirán en plataformas como Spotify, Instagram o TikTok. De momento, muestran el testimonio de un chico y una chica, que aseguran que "no se la quieren jugar" y que vacunarse "es lo que toca".

También los gobiernos autonómicos ponen en marcha iniciativas para facilitar la vacunación. La Comunitat Valenciana ha abierto 133 puntos de "vacunación masiva" sin cita previa por todo su territorio y la Comunidad de Madrid ha habilitado otros tres puntos para facilitar que "colectivos con dificultad para acceder a la vacuna" acudan a inmunizarse.

Mientras, Canarias ha dado ya un primer paso -e insuficiente- que eventualmente llevaría a obligar a vacunarse a determinados profesionales para ejercer, y Cataluña estudia incentivar la vacunación con descuentos para teatros, conciertos o albergues de juventud.