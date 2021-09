El debate sobre cuál es la vacuna más efectiva contra la covid y su duración: "La gente les está pidiendo milagros"

La tercera dosis centra el debate actual de las campañas de inmunización de los países ricos y más avanzados en la protección de su ciudadanía frente a la covid-19. Por un lado, la comunidad científica está mayoritariamente de acuerdo en que todavía no hay evidencia sólida que respalde la necesidad de un pinchazo de refuerzo a la población general. Por otro lado, las farmacéuticas se afanan en publicar datos que avalan las bondades de una tercera dosis. Y los gobiernos no quieren quedarse atrás.

La compañía Moderna ha sido la última, esta semana, en presentar resultados que avalarían la necesidad de inocular una dosis de refuerzo. Según sus datos, todavía pendientes de una revisión independiente, la efectividad de dos dosis de su vacuna disminuye tras 13 meses desde la primera dosis. Su estudio, realizado con personas vacunadas con dos dosis entre julio y octubre de 2020 (y que participaron en sus ensayos clínicos, antes de que se aprobara la vacuna) y participantes que habían recibido la pauta completa entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 (una vez ya aprobada la vacuna), mostró un "aumento del riesgo de infecciones graves" entre el primer grupo respecto al segundo.

Esta información -interpreta Moderna- "ilustra el impacto de la inmunidad menguante y respalda la necesidad de un refuerzo para mantener altos niveles de protección. Esperamos que estos hallazgos sean útiles mientras las autoridades sanitarias y los reguladores continúan evaluando estrategias para poner fin a esta pandemia", rezaba el comunicado de la farmacéutica.

Con todo, la efectividad de la vacuna frente a la variante delta, estudiada en los últimos meses, sigue siendo del 87% ante la infección y del 96% para prevenir la hospitalización por el nuevo coronavirus, añadió Moderna.

Tanto Moderna como Pfizer, las dos compañías con vacunas de ARN mensajero, han presentado recientemente datos a las autoridades reguladoras estadounidenses (FDA) y europeas para defender una tercera dosis. Se espera que este viernes la FDA se pronuncie sobre la tercera dosis en la población general, algo que el presidente Joe Biden se adelantó a prometer para a partir del 20 de septiembre.

La EMA recuerda que uno de cada tres europeos aún no tiene la pauta completa e insta a priorizar su inmunización

La Agencia Europea del Medicamento (EMA), por su parte, ha dicho que se pronunciará "en las próximas semanas" sobre los datos presentados por Pfizer, si bien ha insistido en que la efectividad y la duración de la protección de las vacunas autorizadas en la UE sigue siendo alta frente a la hospitalización, enfermedad grave y muerte por covid-19. Además, subraya que uno de cada tres adultos en la UE mayores de 18 años todavía no está completamente vacunado, por lo que insta a priorizar la vacunación de quien no ha recibido aún las dos dosis.

Las compañías Pfizer y BioNTech, que han desarrollado la vacuna más empleada en Europa, también presentaron en agosto los resultados de la fase 1 de su estudio sobre seguridad e inmunogenicidad de la tercera dosis. "La dosis de refuerzo produjo significativamente más anticuerpos neutralizantes contra el virus SARS-CoV-2 y las variantes beta y delta, en comparación con los niveles observados después las primeras dos dosis", concluían en su comunicado.

Las compañías afirmaban que tras una dosis de refuerzo, los anticuerpos neutralizantes contra las nuevas variantes eran similares a los anticuerpos contra la cepa original. Por ello, recomendaban administrar un tercer pinchazo entre seis y doce meses después de la segunda dosis para mantener la protección contra la covid-19.

Mientras llega el veredicto de la EMA, los científicos insisten en que por el momento no hay evidencia suficiente para administrar dosis de refuerzo a la población general y argumentan que para acelerar el control de la pandemia es más urgente vacunar a las personas de riesgo que aún no hay recibido ninguna dosis. Así lo firmaban un panel internacional de expertos esta semana en la revista The Lancet.

Efectividad de cada vacuna

En este sentido, la inmunóloga del Instituto de Salud Global de Barcelona, Adelaida Sarukhan, recalca que "todas las vacunas aprobadas por la EMA (Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen) han perdido un poco de efectividad frente a la infección (tanto sintomática como asintomática) pero la protección contra enfermedad grave, hospitalización y muerte sigue siendo muy elevada, a pesar de que la variante delta es ya predominante".

Tras analizar los últimos datos disponibles, resume que "la que tiene un poco más de efectividad en el tiempo contra los síntomas es Moderna, seguida de Pfizer y seguida de Janssen y AstraZeneca al mismo nivel. En general hay una tendencia de que la efectividad de AstraZeneca es un poco menor contra los síntomas pero no contra la enfermedad grave. Todas siguen mostrando una efectividad contra los síntomas por encima del 50%, que es el umbral que puso la OMS, y frente a hospitalización y muertes todas siguen teniendo una efectividad superior al 85-90%". Estas cifras, recuerda, son "altísimas para cualquier otra vacuna", pero considera que a la de la covid-19 "la gente le está pidiendo milagros". "Estamos siendo muy exigentes, hemos tenido muchísima suerte con estas vacunas", zanja.

Debate aparte: los inmunocomprometidos

Debate aparte es el refuerzo para las personas inmunocomprometidas, que sí se ha demostrado que necesitan un pinchazo más para alcanzar el mismo nivel de protección de una persona sana. "Para ellos la pauta completa serían tres dosis en lugar de dos", explica Sarukhan. España ya ha aprobado la tercera dosis para gran parte de este grupo de población: los trasplantados y en tratamiento oncológico ya empezaron la semana pasada y de forma inmediata se sumarán más grupos de riesgo y los mayores que viven en residencias.

Como ya se priorizó al inicio de la campaña de inmunización por colectivos de riesgo y edad, Sarukhan, miembro del Grupo Colaborativo Multidisciplinar para el Seguimiento Científico de la COVID-19 del ISGlobal, creen que las personas mayores, que desarrollan una respuesta inmunitaria menor tras la vacunación (como ya muestran algunos estudios), "seguramente serán las siguientes en necesitar el refuerzo".

A falta de más datos que ayuden a establecer criterios claros de edad o fragilidad para establecer la priorización de los colectivos más vulnerables, las personas mayores podrían recibir una dosis de refuerzo, "por ejemplo, durante la campaña de vacunación contra la gripe el próximo invierno", planteó esta semana el grupo de expertos en un comunicado.