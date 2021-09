Belarra reclama a Sánchez más medidas sociales de cara a los Presupuestos: "El Gobierno se juega su reelección"

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, tiene claro que, "en los próximos meses", cuando la prioridad para el Gobierno será diseñar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo "se juega su reelección". Y, por ello, reclamó este viernes al presidente, Pedro Sánchez, que esas cuentas para 2022 incluyan más medidas de carácter social, entre ellas el control de precios para bajar la factura de la luz, la regulación de los alquileres, la prohibición de cortar los suministros básicos a familias vulnerables o una subida de impuestos a las grandes empresas.

Así se pronunció Belarra en su intervención en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, el máximo órgano entre congresos del partido morado, que se reunió este viernes para discutir la hoja de ruta de la formación en este nuevo curso político. En la misma línea que ha planteado el presidente Sánchez en las últimas semanas, la secretaria general de Podemos quiso trasladar el mensaje de que lo más duro de la crisis ha quedado atrás y que ahora es tiempo de poner avances en marcha. Y afirmó que "el Gobierno tiene que desplegar una agenda social y de profundización democrática ambiciosa".

Belarra insistió en que este es un momento clave de la legislatura, y señaló que "los próximos meses van a ser determinantes" para determinar tanto el desarrollo de esta nueva etapa como el futuro del propio Ejecutivo. "El primer Gobierno de coalición de la historia democrática reciente despertó la esperanza de mucha gente, y ahora tiene la oportunidad no sólo de demostrar que las crisis económicas se pueden gestionar protegiendo a la gente, sino que puede acometer los cambios estructurales que nuestro país necesita", sostuvo la ministra.

Entre estos cambios estructurales que busca Podemos está la reforma del mercado eléctrico en un momento en el que los precios de la luz registran un incremento descontrolado. "El Estado español renunció a una parte importante de su capacidad de proteger a la ciudadanía frente al oligopolio eléctrico privatizando la empresa pública de energía española, Endesa, y permitiendo que tres grandes empresas controlen el 80% del mercado doméstico español", señaló Belarra, que calificó de "fundamental" la tarea que, a su juicio, tiene el Gobierno: "Recuperar ese control" a través de una eléctrica pública.

Al tiempo, la secretaria general de Podemos insistió en las medidas "inmediatas" que ha propuesto el partido en las últimas semanas para contener los precios, entre ellas "la regulación del precio de la energía hidroeléctrica y nuclear" o "la prohibición de cortes de suministros, que haría que muchas personas respiraran aliviadas al saber que si no pagan y están en una situación vulnerable no van a quedarse sin calefacción, sin respiradores o sin poder cocinar". "No se puede bajar el precio de la luz sin tocar los beneficios del oligopolio eléctrico", zanjó.

Alquileres y reforma fiscal

Además, y de cara a la negociación presupuestaria, Belarra exigió que "los acuerdos cerrados el año pasado sean ya una realidad", en referencia al pacto con el PSOE para poner en marcha la ley de vivienda e incluir en la misma la regulación de los alquileres, un texto que debería haber comenzado a tramitarse a finales de febrero, hace más de medio año. Las negociaciones llevan meses encalladas, pero la líder de Podemos insistió en la que es la línea de su partido desde el inicio: "No se pueden regular los precios del alquiler sin que los grandes propietarios dejen de hacer negocio con el derecho a la vivienda".

Belarra también reclamó que las cuentas vayan acompañadas de una reforma fiscal que, entre otras cosas -como la bajada del IVA de los productos de higiene femenina-, incluya una subida del tipo real que pagan las grandes empresas en concepto de impuesto de sociedades. "Existe hoy un consenso internacional amplísimo que asume que las grandes empresas deben contribuir al menos tanto a las arcas públicas como lo hacen los trabajadores por cuenta ajena", y "por ello, el impuesto mínimo del 15% para estas corporaciones debería ser una de las medidas de vanguardia que este Gobierno liderara", sostuvo la dirigente.

"Además, el acuerdo de Presupuestos debería contemplar medidas efectivas para regular el mercado eléctrico y prohibir los cortes de suministros básicos, un paquete ambicioso de apoyo a las familias con niños y niñas pequeños que incluyera la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad a seis meses, la extensión de la red de escuelas infantiles públicas y una prestación por crianza universal para todos los niños y niñas o una subida en las pensiones mínimas y no contributivas, en otras cuestiones", enumeró Belarra.