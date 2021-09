Díaz acusa a la patronal de negarse a negociar el salario mínimo e insiste en que lo subirá aun sin su apoyo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, criticó este viernes que, pese a haber estado presente en las conversaciones, la patronal no haya querido en ningún momento ni siquiera negociar la subida del salario mínimo para 2021. Así lo denunció Díaz en una entrevista en La Hora de La 1, en la que acusó a la CEOE de haberse "sentado sin negociar" y haber sido el único actor de las conversaciones -en las que han participado también Gobierno y sindicatos- que se ha negado a flexibilizar su posición.

La vicepresidenta endureció el tono contra la patronal después de que, el pasado lunes, terminasen sin acuerdo las negociaciones formales para acordar una subida del salario mínimo con los agentes sociales este mismo año. Pese a que Trabajo ha mantenido contactos informales con patronal y sindicatos durante toda la semana, los empresarios no se han movido de su rechazo a un incremento que, entienden, pone en riesgo el vigor de la recuperación económica. Ni siquiera la presión de todos los sectores del Ejecutivo -incluido el más ortodoxo- ha hecho cambiar de idea a la CEOE.

Por ello, Díaz reconoció este viernes sentir "tristeza" ante una negociación que, según vino a decir, no ha sido tal con la patronal. "En estos días, pese a que no hay reuniones, la cantidad de gestiones que hemos hecho es infinita", sostuvo la vicepresidenta, que sin embargo denunció que "una parte se ha sentado [a las conversaciones] sin negociar: empezaron diciendo [que querían una subida de] cero euros, y se han ido diciendo cero euros: eso no es negociar".

Por ello, Díaz apuntó que sigue buscando el acuerdo "con el mayor número de interlocutores sociales posible", y aseguró que el salario mínimo subirá incluso aunque la patronal no quiera porque "en una crisis galopante como la q tenemos hay que ayudar a los más vulnerables". En este sentido, los sindicatos han abierto la puerta a moderar sus peticiones de incremento para 2021 si eso sirve para que la CEOE se sume al pacto, pero también han avisado de que, si eso no ocurre, mantendrán su planteamiento inicial de que el salario mínimo debe subir entre 25 y 30 euros.

La titular de Trabajo no quiso detallar la cuantía que se está debatiendo elevar el salario mínimo. Pero lo cierto es que el Gobierno apuesta por un incremento algo menor, de entre 12 y 19 euros mensuales, que es la cantidad propuesta por el comité de expertos independientes reclutado por el propio Ejecutivo para diseñar la senda de aumento del salario mínimo. Díaz, en este sentido, elogió tanto a ese grupo como sus propuestas, que en todo caso contemplan que el salario mínimo alcance en 2023 una cuantía de entre 1.011 y 1.049 euros al mes.

Igualmente, la vicepresidenta quiso dejar claro que los ERTE derivados de la crisis de la Covid-19 se prorrogarán antes de que venza su actual configuración el próximo 30 de septiembre. "Va a haber prórroga para los sectores y los trabajadores que lo necesiten", prometió Díaz, que confirmó que Gobierno, patronal y sindicatos se reunirán el próximo jueves para iniciar esta negociación pero rechazó ofrecer detalles sobre los cambios por los que apuesta Trabajo para esta nueva extensión.