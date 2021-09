Nuevo curso político en Madrid: 4 meses para cerrar unos presupuestos, la rebaja del IRPF y el liderazgo en el PSOE-M

La política madrileña está viviendo un años de lo más ajetreado. A la ya de por sí delicada situación de pandemia que se vive desde marzo de 2020 se añadió en enero el paso de la borrasca Filomena y el 10 de marzo, cuando el calendario de 2021 no había consumido aún 70 días, se sumó una convocatoria adelantada de elecciones que terminó condicionando el resto del curso. Una campaña electoral de casi dos meses de duración, un gobierno de coalición que hizo aguas, la desaparición de Cs de la Asamblea, la consolidación del PP en el poder... Solo el mes de agosto, en el que tradicionalmente la actividad política madrileña se detiene casi por completo, ha traído algo de sosiego a los pasillos de la Puerta del Sol y del hemiciclo de Vallecas.

Pero esa tranquilidad ha sido, apenas, un espejismo. Con el comienzo de septiembre empieza un nuevo curso político que se prevé de todo menos aburrido. Este otoño hay mucho trabajo por hacer, tanto en el Ejecutivo, que entre otros objetivos marcados en rojo tiene en su agenda sacar adelante unos presupuestos y una reforma fiscal comprometida desde 2019; como en la oposición, que busca rearmarse frente Isabel Díaz Ayuso de cara ya a 2023, aunque antes algunos partidos tendrán que afrontar procesos internos.

Para no perderse en el intento, estas son las principales citas que trae el nuevo curso político a la Comunidad de Madrid.

Presupuestos para 2022

Díaz Ayuso inaugura su tercer septiembre al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, aunque aún no ha conseguido aprobar unos presupuestos autonómicos. En 2019, su gobierno esgrimió que carecía de los datos suficientes para elaborarlos. Y en 2020, las negociaciones entre PP y Cs, socios de gobierno, se dilataron tanto que no fue hasta enero cuando anunciaron un principio de acuerdo que nunca cristalizó en un borrador por la convocatoria electoral.

En 2021 ya no caben excusas para no llevar un proyecto de presupuestos a la Asamblea de Madrid: el PP gobierna en solitario en la Comunidad y en la Asamblea tiene una amplia mayoría, aunque no es tan holgada como para aprobar el proyecto solo con la bancada azul. Los populares necesitan los votos de Vox para apoyar las cuentas.

A comienzos de año, algunas fuentes aseguraron que las conversaciones que mantuvieron el PP y Cs con el grupo que capitanea Rocío Monasterio acabaron encauzándose tras semanas de reuniones, aunque luego no salieran las cuentas. Lo más probable es que con estos mimbres PP y Vox acaben entendiéndose para aprobar unos presupuestos autonómicos para 2022. Septiembre y octubre serán claves para la negociación.

Bajada del IRPF

Díaz Ayuso también tendrá que recurrir al apoyo de Rocío Monasterio y su grupo si quiere sacar adelante la reforma fiscal con la que pretende bajar medio punto todos los tramos autonómicos del IRPF. Se trata de una vieja promesa del PP de Madrid: ya la incluía en su programa electoral a las elecciones de mayo de 2019 y lo reiteró la presidenta regional en el debate del estado de la región de 2020.

La pasada primavera, la líder del Gobierno autonómico madrileño aseguró que la bajada de impuestos sería aplicable en el ejercicio 2022. Esto implica que el Ejecutivo tiene que llevar la iniciativa parlamentaria a la Asamblea de Madrid este otoño.

De aprobarse, los madrileños verían los resultados de la reforma fiscal en la primavera de 2023, al hacer la declaración del año que viene. El PP también necesita el visto bueno parlamentario de Vox para su reforma fiscal. Nuevamente, lo previsible es que lo consiga porque la formación que preside Santiago Abascal aboga por una presión fiscal baja.

El frente de Telemadrid

Antes del parón veraniego, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso nombró administrador provisional de la radiotelevisión pública madrileña a José Antonio Sánchez. La decisión fue muy criticada por la oposición y los sindicatos porque el periodista, que también fue administrador de RTVE, fue uno de los artífices del ERE que se aplicó en Telemadrid en 2013.

Sánchez ya ha adoptado medidas de calado en la corporación, como la destitución de los equipos de informativos de la televisión y la radio, pero su nombramiento aún debe ser ratificado en la Asamblea, algo que se espera que suceda en septiembre. Según la ley, la ratificación necesita el voto afirmativo de dos tercios del pleno (90 diputados) en la primera vuelta, y de 69 (la mayoría absoluta del hemiciclo) en la segunda. El PP actualmente no llega por sí solo a ninguno de los dos umbrales (tiene 65 escaños) y también en este asunto necesitará el apoyo de Vox.

Las exigencias de Vox

El PP va a tener que acordar con Vox muchas de sus medidas en esta legislatura exprés y dentro del guion entra que los de Rocío Monasterio exijan algunas medidas a cambio. Derogar las "leyes de género", cerrar Telemadrid o recortar el gasto político son algunas de las cuestiones que los de Abascal pusieron encima de la mesa al inicio de la legislatura. El pasado junio, Vox ya consiguió arrancar al PP un compromiso para estudiar una reducción de escaños en la Asamblea.

Se pactó presentar una iniciativa en este sentido en dos meses, un plazo que ya se ha sobrepasado. Este acuerdo volverá a resucitar con el nuevo curso y con las diversas negociaciones que deben mantener PP y Vox este otoño.

Primarias en el PSOE de Madrid

Los próximos meses son cruciales para el PSOE-M, que sigue tratando de recomponerse del batacazo electoral que sufrió el 4-M. El partido ha organizado un Congreso Regional los días 13 y 14 de noviembre y unas semanas antes, el 23 de octubre, el partido celebrará unas primarias para elegir a su secretario general regional, que será ratificado en el Congreso.

En las bases socialistas madrileñas ya se mueven las precandidaturas, que tendrán que presentarse en septiembre. Juan Lobato, portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, es uno de los nombres que suena como candidato a las elecciones internas. También podría entrar en las urnas el nombre de Eva Llarandi, militante del PSOE y secretaria general de este partido en Paracuellos del Jarama.

Las próximas semanas se despejará la incógnita de los candidatos a suceder a José Manuel Franco, ex delegado del Gobierno en Madrid y actual secretario de Estado para el Deporte.

El liderazgo de la oposición

Con la próxima renovación del PSOE-M se espera que los socialistas superen el bache en el que les sumió la precipitada salida de Ángel Gabilondo y la entrada de una gestora en el partido y logren meter una velocidad más a su labor de oposición en la Asamblea.

Ser el principal azote del Gobierno de Díaz Ayuso es un papel que se disputan con Más Madrid, formación que el 4-M les superó en votos y les igualó en número de escaños (24). Desde el comienzo de la legislatura, Mónica García se ha erigido en jefa de la oposición, lo que le sitúa en una posición privilegiada para los comicios de la primavera de 2023, una ecuación en la que tratarán de entrar los socialistas.