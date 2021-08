López Miras pide al Gobierno de España vaciar el acuífero "contaminado" porque tiene "300.000 toneladas de nitratos"

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha reclamado este martes la urgencia de "vaciar el acuífero, que ya está contaminado, porque tiene 300.000 toneladas de nitratos de las últimas décadas de actividad".

Considera López Miras que se trata de una crisis "medioambiental, de carácter nacional, es una crisis de Estado y me gustaría que el Gobierno de la nación la tratase como tal, porque hemos tenido otras crisis nacionales como el Prestige, en la que el Ejecutivo central invirtió 1.000 millones de euros".

Miras, en una entrevista en Espejo Público, ha asegurado que si hoy cesara toda actividad económica en el Mar Menor, los científicos dicen que "durante los próximos 50 años seguirían llegando vertidos con nitratos al Mar Menor".

De ahí, dice, la urgencia de vaciar el acuífero, porque "está cargado con 300.000 toneladas de nitratos que llegan a través del subsuelo y ramblas al Mar Menor y hay que descargarlo".

Meiras defiende que no son de empresas agrícolas

"Mientras esto no se haga, seguirán llegando cada día miles y miles de kilos de nitratos al Mar Menor", ha sentenciado el presidente murciano, que ha dejado claro que los vertidos "no llegan de empresas agrícolas; la normativa de la Región impide que los cultivos lleven vertidos a la laguna y los pozos ilegales que lo hacían están precintados por la Guardia Civil".

Asegura que los vertidos que llegan a diario a la laguna "vienen directamente del acuífero, del subsuelo, del nivel freático, que ya está muy elevado y va directamente al Mar Menor".

Aunque parece, en virtud de lo que los técnicos manifiestan, que la situación "está revertiendo y hay menos mortandad de peces y que los niveles de oxígeno se están elevando, la situación es muy preocupante".

Visita de la ministra Teresa Ribera

La rambla del Albujón "vierte cada día al Mar Menor 30 millones de litros de agua dulce y 5.000 kilos de nitratos y esto hay que cortarlo y para esto necesitamos al Estado".

El Gobierno murciano ha mostrado su voluntad de trabajar con el Estado, pero lamenta que nadie del Ejecutivo de la nación se haya puesto en contacto desde hace una semana. Sobre la visita de la ministra Teresa Ribera este miércoles, espera poder reunirse con ella y salir con "compromisos concretos".

Si el Gobierno de la nación entiende que por distintas circunstancias "no puede acometer actuaciones necesarias", reclama que le transfiera las competencias para que desde Murcia se pueda actuar. "Me preocupa, y espero que no sea así, que el Mar Menor pueda perecer por desgastar a un gobierno autonómico", ha finalizado el presidente murciano.