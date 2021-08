Lucía Sánchez y Patricia Pérez han dado positivo en Covid-19 después de pasar juntas unos días de vacaciones en Gran Canaria, como así ellas mismas han confirmado a través de sus redes sociales.

Las concursantes de la segunda y tercera edición de La isla de las tentaciones, han participado en una nueva versión del programa hace pocas semanas que se emitirá próximamente.

El contagio se ha producido durante su estancia en la isla canaria y no antes, por lo que no afectaría a los trabajadores del concurso.

"Chicos, tengo el coronavirus, así que voy a estar un poco desaparecida de las redes. De momento, tengo fiebre y malestar general pero está todo bien", ha revelado Patricia.

También ha relatado sus síntomas actuales y el proceso que realizó que le llevó a darse cuenta de que había contraído el virus. "He decidido llamar a urgencias, me han hecho la prueba y he dado positivo. Ahora me duele la garganta y la cabeza", expresó hace unos días.

La joven que conquistó el corazón de Lester durante su paso por el reality confesaba que no tenía aún "ninguna dosis de la vacuna".

Lucía también desveló durante un directo con la propia Patricia que en el momento de dar positivo se encontraba bien pero que unas horas más tarde empezó a estar "malísima".

Patricia ha confesado que tras varios días confinada, ya se encuentra bien aunque ha perdido el sentido del olfato y el gusto lo tiene "distorsionado". "Me sabe todo muy salado", reveló.

Pero aún no puede salir de su cuarentena porque sigue dando positivo en las pruebas que se ha realizado.