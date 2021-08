La llegada de nuevas variantes contra la covid-19, en especial, la bautizada por la OMS como Delta, que ya es predominante en varios países del mundo -el 86% de los casos en España, según el último informe del Ministerio de Sanidad, publicado este lunes- apremia la estrategia de vacunación para alcanzar la ansiada inmunidad de grupo, fijada inicialmente en el 70% y que se debería cumplir la próxima semana según el plazo impuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aunque esta cifra se revisará al alza por la agresividad de la variante Delta y para asegurar una protección más alta en la población -situando el horizonte por encima del 80%-, las Comunidades siguen trabajando para evitar un frenazo en el ritmo de vacunación durante las vacaciones y la gran mayoría habilita la ventana de vacunación en los adolescentes de 12 años en adelante, así como elimina la autocita previa para poder completar los horarios de inmunización sin reducir los ritmos.

Llegar al inicio del próximo curso con esta población inoculada contra el SARS-CoV-2 es importante porque "si están vacunados, realmente la probabilidad de reinfectarse baja mucho, y también la de transmitir", por lo que es fundamental para controlar la Covid, explica a 20minutos el vocal de la Sociedad Española de Epidemiología, Joan Caylà. Pero también porque, dada la mayor transmisibilidad de las nuevas variantes, "se precisa una cobertura vacunal más elevada (...) lo que incluye a los de 12 años o más", añade Caylà. De este modo, las dosis adicionales que se esperan este mes de agosto servirán para inocular a los grupos más jóvenes -que siguen registrando los índices más altos de contagios- y acercarse al nuevo hito necesario para la inmunidad.

Un grupo imprescindible para el objetivo del Gobierno

Con el horizonte puesto en la citada inmunidad de rebaño, que se fijó en un principio en el 70%, pero que debido al auge de las nuevas variantes tendrá que ampliarse al menos hasta el 80 o 90% de la población, según los expertos, España ya ha vacunado al 70,4% con al menos una dosis, mientras que el 60,2% ya tiene su pauta completa. Así, en plena quinta ola de covid, el Ejecutivo enfrenta la recta final del verano pisando el acelerador de su estrategia para cumplir el objetivo con el que se comprometió para finales de agosto: el 70 por ciento con pauta vacunal completa de la población diana, es decir, mayor de 12 años.

Según explica Caylà, si bien la estrategia de vacunación "se diseñó para priorizar por grupos de edad", se protegió primero a aquellos con una "mayor probabilidad de complicaciones" en la infección, pero si ahora se opta por seguir vacunando a los que tienen a partir de 12 años, "con toda esta población se conseguirá una cobertura vacunal" bastante amplia, matiza el experto, que reduciría las infecciones, "sobre todo a los niños menores de 12 años, que afortunadamente no suelen presentar graves complicaciones", agrega.

El experto recuerda que estamos a la cabeza de la Unión Europea en términos de vacunación, "pero en cambio somos el primer país en número de casos, con una incidencia muy superior a la que tiene Francia o Alemania", por lo que, además de continuar con las medidas de prevención y control, considera muy importante inocular a los no vacunados, y esto incluye a los grupos más jóvenes de la población diana.

El último informe actualizado proporcionado por el Ministerio de Sanidad este martes lo avala. La incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes más elevada se encuentra en el grupo de entre 12 y 19 años, situándose concretamente en los 1.154,55 casos. En este mismo grupo etario, según los datos del departamento que dirige Carolina Darias relativos a la vacunación, el 25,5% ya tiene al menos una dosis de la vacuna (un total de 990.800 personas), mientras que el 4,8% ya tiene la pauta completa (185.588 jóvenes).

Algunas autonomías ya los vacunan

Varias han sido las comunidades autónomas las que han comenzado ya a inocular las vacunas contra la covid-19 al grupo de menor edad. País Vasco fue la primera comunidad en abrir la cita a los escolares de entre 12 y 15 años, a finales del mes de junio. Junto a ella, también lo hizo el Gobierno balear antes de empezar agosto. En el archipiélago canario, por su parte, también se adelantaron a este mes, primero en las islas no capitalinas y luego en el resto, de forma que para el día 1, más de 61.000 jóvenes canarios de entre 12 y 19 años ya habían sido sido vacunados. La Región de Murcia se incluye entre las primeras en iniciar la vacunación en la población en este grupo etario, llamando a aquellos de entre 12 y 19 años a pedir cita a partir del 1 de agosto para recibir la vacuna de Pfizer.

Cataluña se sumó al conjunto de autonomías que ya están vacunando a los jóvenes de más de 12 el pasado miércoles, con el objetivo de que en septiembre el curso escolar pueda arrancar con una "mayor inmunidad", según explicó el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. También Aragón comenzó esa misma semana la vacunación en la franja de 12 a 15 años. En Melilla se inició el pasado jueves, mientras que en Ceuta comenzaron este martes.

Andalucía anunció el pasado viernes que los jóvenes de 12, 13 y 14 años, el último tramo previsto en la campaña de vacunación actual, ya podían pedir cita para vacunarse. "El objetivo de tener inmunizada a esa población antes de la vuelta al cole será una realidad", manifestó el consejero de la Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, tras el anuncio.

En Navarra, según informó el Ejecutivo foral este lunes, el 53,4 % de la población entre los 12 años (ya cumplidos a día de hoy) y los 15 años, o bien ya está vacunada, o está citada para recibir alguno de los sueros disponibles para este grupo de edad, para el que la OMS recomienda Pfizer y Moderna. Por su parte, a través de la autocita, en Castilla-La Mancha, los mayores de 12 ya podían concertar su primera dosis a partir de este lunes, al igual que en Extremadura o en La Rioja, donde estos jóvenes ya están siendo inoculados.

Las últimas en sumarse han sido la Comunidad Valenciana, que ha iniciado este martes la vacunación contra la covid-19 de jóvenes y adolescentes de entre 12 y 19 años para que inicien el curso con, al menos, una dosis; Castilla y León, que ya ha comenzado a inmunizarlos en algunas provincias; y la Comunidad de Madrid, que ha abierto este martes el sistema de autocita para que puedan vacunarse los mayores de 12.

Sobre la importancia de la vacunación de este grupo, Caylà considera un elemento positivo que no haya cita previa para acudir, "porque lo que se está viendo en varias comunidades autónomas es que con las vacaciones, la gente igual no está en su domicilio, se olvida o no tiene en cuenta la importancia de vacunarse". Así, insiste en la necesidad de buscar formas de "potenciar la vacunación" de todos ellos.

Sin cita previa

Cataluña eliminó este martes la autocita en la población mayor a 12 años con el fin de evitar que se queden franjas libres sin ocupación en los centros de inmunización, algo que está ocurriendo en el mes de agosto, coincidiendo con las vacaciones. A esto se suma Baleares desde este miércoles, que hará lo propio con su población también desde los 12 años. Si bien, ambas comunidades recomiendan priorizar a las personas que aún no hayan recibido ninguna dosis.

Castilla-León y Andalucía también eliminaron la autocita previa en mayores de 40 años, al ser esta franja la más afectada en esta quinta ola, aunque Andalucía también ha ampliado durante varios días en algunas zonas de su geografía ese plazo a franjas más jóvenes.

Por su parte, Comunidad Valenciana ha lanzado este martes una campaña masiva para repescar de nuevo a las personas que no acudieron a vacunarse contra la covid pese a haber recibido la citación y acota el plazo a las últimas dos semanas de agosto y las dos primeras de septiembre.