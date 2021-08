Cuarentenas en la quinta ola: ¿qué hago si un familiar da positivo? ¿me valen las pruebas de antígenos?

¿Qué hago si estoy de vacaciones y doy positivo en covid-19? ¿Tengo que guardar cuarentena si estoy vacunado? Estas y otras muchas dudas han ido surgiendo a medida que la situación sanitaria provocada por el coronavirus ha ido evolucionando. Aunque es recomendable llamar a los teléfonos de atención que las comunidades autónomas ponen a disposición de la ciudadanía, aquí te dejamos algunas respuestas a las preguntas más frecuentes.

Cuarentenas en la quinta ola Carlos Gámez | 20minutos

¿Qué hago si soy positivo estando de vacaciones? ¿Y si soy contacto?

A las personas desplazadas fuera de su localidad de residencia en el momento de ser identificadas como positivos o como contactos estrechos, se les permitirá volver para realizar su cuarentena siempre y cuando su residencia garantice las condiciones necesarias para el confinamiento, el desplazamiento se realice en un medio de transporte privado y se cumplan todas las medidas de prevención.

El Ministerio de Sanidad en la última actualización de su Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de Covid-19, marca una serie de condiciones para ese regreso de cuarentena a casa, a fin de que la persona que se halla en esa situación de precaución forzosa no extienda el posible contagio. Además se debe notificar a las autoridades sanitarias competentes y firmar un documento de declaración de responsabilidad.

Si por cualquier circunstancia la única opción fuera un medio de transporte público, como puede ser el caso de las islas, éste se realizará previa valoración y autorización de la autoridad de salud pública de origen y destino debiéndose asegurar las medidas de distanciamiento del contacto.

¿Puedo hacer cuarentena en el destino de mis vacaciones?

Si eres positivo confirmado o contacto estrecho, estás de vacaciones y no puedes o quieres volver a tu lugar de residencia puedes hacer cuarentena en el lugar en el que te alojes siempre y cuando se puedan cumplir las medidas adecuadas. Algunas comunidades autónomas han habilitado espacios para pasar las cuarentenas en caso de que turistas den positivo.

¿Cuántos días tengo que estar en cuarentena si soy positivo? ¿Y si soy contacto estrecho?

Si eres positivo en coronavirus confirmado por una PCR o una PDIA tendrás que hacer una cuarentena obligatoria de 10 días. En el caso de ser contacto estrecho también será necesario guardar cuarentena de diez días desde el momento de la notificación, excepto si estás vacunado con la pauta completa o eres una persona asintomática infectada por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores.

Se considera contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas. El periodo a considerar será desde dos días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado.

¿Si estoy vacunado con la pauta completa tengo que hacer cuarentena?

Si has recibido la pauta de vacunación completa y eres considerado como contacto estrecho negativo estas exento de la cuarentena. A estos casos se les hará seguimiento con PCR preferiblemente y, si no fuera posible, con otra PDIA. Se recomienda evitar el contacto con personas vulnerables, el uso de mascarilla, no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles.

¿Tengo que hacer cuarentena si vivo con un positivo?

La respuesta es sí. En el caso de ser conviviente con una persona que ha dado positivo se debe realizar cuarentena, independientemente si estás inmunizado con la pauta completa de vacunación o has pasado la enfermedad hasta 180 días antes.

¿Puedo salir si estoy pendiente del resultado de una PCR?

La respuesta a esta pregunta es no. Todos los casos en los que se realiza una PCR son "sospechosos" por lo que es necesario realizar un confinamiento aun sin haber salido positivo.