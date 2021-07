El ayuntamiento de Alicante insta a agilizar la vacunación, que sea las 24 horas e instalar la Auto-Cita

En su intervención, la edil Mari Carmen Sánchez (Cs), ha expuesto que en datos de vacunación "estamos muy por detrás" respecto a muchos países y ha reclamado "medidas eficaces y rápidas" ante la situación por la que atraviesa el sector turístico "que paga los platos rotos".

"Llevamos muchos meses hablando de la importancia de la vacuna para la temporada turística, que ha recibido el último mazazo con las restricciones del Consell. Menos tirar balones fuera y más vacunación, el sector turístico no tiene la culpa y lleva pagando los platos rotos mucho tiempo", ha añadido Sánchez.

Por su parte, la concejal de Sanidad, la 'popular' Julia Llopis, ha expuesto el "colapso" que sufren los centros ante la falta de refuerzos sanitarios y ha reclamado una aceleración de la vacunación en un momento en el que los casos están en aumento.

"Queremos instar a la conselleria de Sanidad a la vacunación 24 horas, así como que instale el sistema de Auto-Cita, en definitiva que agilice la vacuna, que es lo que va a salvar la vida de los alicantinos y alicantinas", ha agregado.

Por su parte, el concejal de Vox, José Bonet, ha propuesto una enmienda para añadir a la propuesta la necesidad de vacunar "de forma urgente" a los más jóvenes, así como realizar una repesca para aquellas personas que no han sido avisadas para vacunarse y que las notificaciones no se hagan sólo en valenciano a través del SMS.

No obstante, la enmienda ha sido rechazada por PSPV, Compromís y Unides Podem, por lo tanto, el acuerdo se ha mantenido en los términos iniciales. Así, Bonet ha confirmado que Vox se iba a abstener aunque consideraban que la propuesta "se queda muy corta". "Compartimos el rechazo a la muy deficiente y casi criminal gestión de la pandemia por parte de la Generalitat, pero pensamos que se han quedado cortos", ha indicado.

El concejal de Compromís, Rafa Mas, ha sostenido en su intervención que no tenía sentido dar citas para vacunación "a las 2 o 4 de la madrugada" y que los sistemas de Auto-Cita, como ocurre en Madrid, dan citas para tres meses. Al mismo tiempo, ha criticado que PP y Ciudadanos "hagan guerra política y partidista con la pandemia".

"Con pandemia no hay turismo; dejen de mentir con la pandemia y de hacer partidismo con la enfermedad", ha señalado Mas quien ha recalcado que España supera a otros países en cifras de vacunación.

La concejal de Unides Podem, Vanessa Romero, ha acusado al equipo de gobierno de "ver la paja en el ojo ajeno" al respecto de la gestión de la pandemia. "Ya no sé cómo calificar estas iniciativas que intentan polemizar todo con la pandemia", ha sostenido Romero quien ha acusado al gobierno 'popular' de Madrid de "privatizar y externalizar" la sanidad.

Igualmente, la concejal del PSPV, Lara López, ha expuesto que en Madrid ha habido quejas por "las largas colas kilométricas" de las personas para recibir las dosis de AstraZeneca y que "lo lógico" es apostar por la repesca ante la Auto-Cita. "No pueden contenerse en intentar ensuciar la labor de nuestros sanitarios; quieren crear una lista de espera interminable para decir que no tienen vacunas", ha añadido.

Por último, el alcalde Luis Barcala ha finalizado el debate del punto con la crítica sobre que no haya programada "ninguna vacunación" para el viernes y el sábado en el recinto de la Ciudad de la Luz.

VÍCTIMAS COVID-19

Posteriormente, se ha aprobado por unanimidad una declaración institucional conjunta de todos los grupos municipales que ha sido expuesta por la edil del PSPV, Trini Amorós, por la que se acuerda que la escultura memorial en recuerdo de los alicantinos fallecidos por la Covid-19, así como hacia los sanitarios y vecinos, se erija en la rotonda de la Plaza de América. "Mi voz quiere ser la voz de una corporación unida que sabe que nuestras diferencias añaden valor cuando les decimos a los familiares de quienes no pudieron superar esta pandemia que los alicantinos y las alicantinas no les vamos a olvidar", ha expuesto Amorós.

Asimismo, ha recalcado que la iniciativa sirve para "no olvidarlos, para que formen parte de nuestro pasado, presente y futuro. Será lo que nos impulse, nos guíe y nos inspire para entre todos construir una sociedad mejor, una ciudad mejor. Alicante, los alicantinos y las alicantinas no les vamos a olvidar".

"Esta corporación entiende que la rotonda situada en Plaza de América es el lugar en el que debe erigirse la escultura memorial para no olvidar y honrar a quienes no pudieron superar esta pandemia. Para reconocer que el trabajo del personal sanitario -y junto a ellos todos aquellos que fueron y son esenciales- consistió en luchar por la vida en un momento en el que rendirse no era una opción y para recordar que el Pueblo de Alicante tuvo un comportamiento ejemplar", ha culminado.