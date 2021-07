Casado respalda al presidente de Ceuta tras la amenaza descafeinada de Vox: "No levantamos cordones sanitarios"

La polémica sobre la declaración de Santiago Abascal como persona 'non grata' aprobada en la Asamblea de Ceuta el pasado domingo sigue coleando después de que Vox diera por rotas las relaciones con el PP y amenazara con no aprobar sus iniciativas en ayuntamientos y asambleas autonómicas -unas amenazas que ha suavizado este martes el portavoz Jorge Buixadé-. Tras el posicionamiento de distintos dirigentes populares, esta tarde ha sido el propio Pablo Casado quien se ha manifestado al respecto respaldando la actuación del presidente de Ceuta, del PP.

“El PP nunca ha levantado cordones sanitarios ni demonizado a políticos democráticos, tan solo reivindica una política de Estado en cuestiones fundamentales”, ha afirmado en su intervención telemática en el seminario virtual El centro derecha ante la amenaza populista, al que inicialmente tenía previsto asistir en persona en Colombia.

El líder del PP ha hecho estas declaraciones en clara referencia a la polémica ceutí pero sin citar directamente a Abascal. Tampoco ha anticipado qué hará su partido ante la propuesta registrada este martes por Vox en la Asamblea ceutí de revocar la declaración de Abascal como persona "non grata", después de que algunos miembros de la dirección nacional del PP hayan discrepado de la postura adoptada por su partido en la ciudad autónoma.

Esa es la única reprimenda real efectuada por Vox ya que, si bien el lunes su portavoz Jorge Buixadé amenazó con no apoyar las iniciativas del PP en ayuntamientos ni asambleas autonómicas, solo 24 horas después el propio eurodiputado ha matizado sus palabras en una entrevista en EsRadio: "¿Quiere decir que vamos a votar en contra sistemáticamente? No, nunca Vox ha hecho eso".

Buixadé ha sostenido que el partido siempre se ha "caracterizado por el sentido común y tomar decisiones teniendo en cuenta el bien de los madrileños, los andaluces y los murcianos" y ha aclarado que "romper relaciones" con el PP, significa solamente que "tomarán nota".

No obstante, por más que Vox ha exigido la rectificación de los populares, tanto en Andalucía como a nivel nacional, lo único que se ha encontrado por parte del PP es el respaldo al presidente de Ceuta, que el lunes justificó su abstención en la votación de dicha declaración alegando que "fue una decisión responsable porque no estoy a favor de los cordones sanitarios, pero aquí el cordón sanitario lo ha establecido Vox, no es una cuestión de izquierdas ni de derechas".

Andrea Levy censuró rápidamente la declaración de la Asamblea de Ceuta, pero dirigentes de más alto nivel como el portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida y ahora el propio líder nacional, han respaldado a Juan Jesús Vivas con los mismos argumentos que el presidente ceutí utilizó para su abstención.

La iniciativa de la Asamblea de Ceuta partió del Movimiento por la Dignidad y la Ciudanía (MDyC), que cuenta con dos diputados auotnómicos, por los incidentes ocurridos el pasado 24 de mayo cuando el líder de Vox visitó la ciudad pocos días después de la entrada irregular de miles de marroquíes. Salió adelante con el apoyo del PSOE (7 diputados), Caballas (1), mientras que el PP (9 diputados) se abstuvo y presentó una enmienda para condenar sólo las declaraciones del líder de Vox, que no prosperó, y votaron en contra los cuatro diputados del partido de Abascal.