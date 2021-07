Vox matiza que no van a "votar en contra" del PP "sistemáticamente": "Romper relaciones significa que tomamos nota"

El vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha explicado este martes que su formación no va a "votar en contra" del Partido Popular "sistemáticamente" y ha declarado que "romper relaciones" con la formación que lidera Pablo Casado "significa" que toman "nota".

En una entrevista en esRadio, el dirigente de Vox ha sostenido que el partido siempre se ha "caracterizado por el sentido común y tomar decisiones teniendo en cuenta el bien de los madrileños, los andaluces y los murcianos".

Así, y un día después de que Vox diese por rotas las relaciones con el PP por considerarle "cooperador necesario" para que su líder Santiago Abascal fuera declarado el pasado viernes 'persona non grata' en Ceuta, Buxadé ha matizado: "¿Quiere decir que vamos a votar en contra sistemáticamente? No, nunca Vox ha hecho eso".

Este lunes, este dirigente de la formación de ultraderecha instó al PP a que reconsiderase su "errónea" decisión y desautorizase "de algún modo" a su presidente de Ceuta o, de lo contrario, "no va a poder seguir reclamando ayuda a Vox para sus propuestas en ayuntamientos o asambleas autonómicas".

Aunque no especificó cómo tiene que reparar ese daño que ha elevado a los cuatro millones de españoles que votaron a Vox y a los ceutíes que colocaron al partido como la fuerza más votada en esa ciudad, sí que consideran que la rectificación debe venir de la mano de Génova y no le sirven las palabras de Andrea Levy.

La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP aseguró que "estas reglas del juego no son del PP, siempre vamos a estar en contra de declarar 'personas non gratas', de los señalamientos y de cordones sanitarios", pero no representa, a juicio de Vox, a la dirección nacional.