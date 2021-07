Feijóo avisa de que el cumplimiento de la ley gallega de salud será "estricto" y que permite multas "directas"

En declaraciones a los medios en Caldas de Reis (Pontevedra), ha diferenciado este apartado de tipificación de conductas o sanción de decisiones como la de limitación de reuniones. No en vano, ha precisado que la ley "es clara" al respecto y señala que las medidas que afecten a derechos fundamentales continuarán exigiendo autorización judicial previa.

A su juicio, el auto del TC no es "menor" ya que levanta la suspensión de prácticamente todos los preceptos que están recurridos. "Solo hace un paréntesis con la vacunación y no nos preocupa en absoluto porque no pretende ser obligatoria y estamos convencidos de que respeta la normativa constitucional", ha aseverado.

Además, ha reivindicado que el planteamiento del Constitucional "echa por tierra los argumentos" del Gobierno central y de la Abogacía del Estado, y "reconoce" que el Ejecutivo autonómico y el Parlamento gallego "acertó" con el impulso de su "ley de pandemias".

"Reconoce que acertamos en los límites constitucionales, y que podemos y debemos tomar muchas decisiones, algunas sin refrendo judicial y otras pidiéndolo", ha reivindicado.

INSISTE: "ES NECESARIA UNA LEY DE PANDEMIAS" EN ESPAÑA

Feijóo también ha defendido que "una vez más se ha venido a acreditar" que "es necesario hacer una ley de pandemias" en España y que Galicia está "en un supuesto de discriminación" con respecto a otras comunidades que "hicieron una ley similar o copiada de la gallega".

"Estoy muy satisfecho como presidente y como diputado", ha dicho, antes de volver a afear lo que considera "un recurso político" del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez "contra el autogobierno gallego". "Y el TC ha vuelto a reponer a Galicia sus competencias cercenadas", ha apostillado.

Bajo su punto de vista, "la conclusión" es que "lo lógico" es gestionar la crisis del coronavirus "con una ley de pandemias", también las comunidades. Ahora, ha insistido en que Galicia actuará de acuerdo con su norma, que otorga "seguridad y estabilidad" en la gestión de la pandemia. Enfrente, ha insistido en que "uno de los grandes fallos" del Gobierno central ha sido no dotarse de su propia ley de pandemias.

AUTOCITA A JÓVENES "COMPATIBLE" CON LLAMADA 'FORZADA'

Por otra parte, sobre la citación a jóvenes de 16 a 19 años, Feijóo ha insistido en que se intenta "cubrir huecos" de personas que no acuden a la llamada, si bien ha advertido que Galicia es una de las comunidades europeas "con más compromiso" en el proceso de inmunización.

"Pero siempre hay dificultades, a veces por estar fuera de Galicia, otras por un problema individual o familiar concreto o por algún problema en la notificación. Y siempre hay huecos. Los estamos intentando cubrir con jóvenes. Hay unos 17.000 citados de entre 16 y 19 años por ser la franja con mayor contagio. Supera los 3.000 casos por cada 100.000, mientras que Galicia está en la media de 500", ha dicho

En todo caso, ha precisado que esos 17.000 jóvenes se podrían corresponder con "medio día de vacunación", ya que la media de gallegos que se están inmunizando de forma diaria en la Comunidad es de 35.000, por lo que resulta "perfectamente compatible" con la citación 'forzada' desde el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

"Estamos acabando la franja de 39 a 30 y en Santiago ya empezamos el pasado viernes la franja de 29 a 20. Y yo espero que entre miércoles y jueves en otras áreas sanitarias empecemos a llamar a personas de entre 29 y 20 años", ha concluido.