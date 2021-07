Liberal es la palabra que más repite Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, 1981) desde el pasado fin de semana, cuando celebró la convención de Ciudadanos para rearmar la estrategia naranja y poner freno a la crisis que sufre el partido desde el batacazo del 10-N. Entonces tomó las riendas de un partido en horas bajas al que aún quedaban duros episodios electorales. "Defender el centro liberal es muy complicado", justifica.

Sin embargo, asegura tener las fuerzas renovadas para afrontar los próximos dos años, en los que espera convencer a su electorado de la importancia de un partido liberal que diferencia del PP. "Hay un partido conservador que quiere jugar a ser liberal y conservador, y no se puede jugar a ser los dos a la vez", alega. A ellos les pide "colaborar" para, juntos, pero cada uno desde sus siglas, derrotar al sanchismo porque "para sacar al sanchismo de la Moncloa vamos a necesitarnos a todos".

¿Qué ha cambiado en Ciudadanos desde la convención del fin de semana?

Hay más convicción y más ilusión. Esta convención era necesaria, precisamente, para reafirmar lo que somos, para escuchar a la militancia y para estar más convencidos y fuertes de que hay que seguir trabajando.

Estos días han pedido colaboración al PP para que "cese el ataque" y respete su espacio político, ¿en qué siente que les han faltado al respeto?

Lo que sé es lo que han dicho públicamente: que tienen una operación abierta desde Génova para atacar a Ciudadanos con un señor contratado para esto. Los votantes de ambos partidos estén seguramente más contentos y más cómodos viéndonos colaborar y viéndonos gobernar bien, cada uno desde su espacio pero con un objetivo común, que no con estas operaciones de ataque del PP a Ciudadanos.

¿Cree que va calar ese mensaje teniendo en cuenta que les ha funcionado por ejemplo en la Comunidad de Madrid?

Lo de Madrid no es extrapolable. Lo que está viendo la gente es que lo primero que ha hecho el PP de Madrid es controlar la televisión pública. Yo creo que sí que están fracasando, por ejemplo, en Granada. Se ha visto claramente un fracaso de esa estrategia en muchos municipios donde han intentado atacar a Ciudadanos y han salido escaldados y yo sí que creo que puede haber elementos para que ellos internamente reflexionen y vean que solos no van a poder con el sanchismo. Para sacar al sanchismo de la Moncloa vamos a necesitarnos a todos. Esa arrogancia del Partido Popular puede ser un gran aliado de Pedro Sánchez.

Las últimas encuestas le dan uno o dos escaños y solo con el PP no podrían acabar con el 'sanchismo'. ¿Descarta estar en una negociación donde esté dentro Vox?

Faltan dos años para las elecciones. No podemos pensar que lo que salga hoy de una encuesta va a ser la realidad de lo que voten los españoles dentro de dos años. Lo que tenemos que hacer es movilizar al mayor número de personas que pueden venir de ámbitos políticos diferentes para que pongamos fin al sanchismo en las próximas generales, y para eso vamos a necesitar a todo el mundo. Nosotros somos un partido que sacamos a muchísima gente de la abstención. Somos un partido que tiene unos votantes a los que no va a llegar ningún otro partido nunca y también habrá que contar con muchos votantes socialistas que son socialistas de toda la vida pero no les gusta Pedro Sánchez. Sánchez está socavando muchos de los principios básicos de la democracia española. Esto no es algo del partido socialdemócrata, el problema es que Sánchez se ha comido al partido socialdemócrata.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en la entrevista con 20 minutos. Jorge París

Ha repetido estos días que la convención fue la de la convicción. ¿Cómo va a convencer a sus votantes para que vuelvan y, sobre todo, a los cargos de Ciudadanos para que no se vayan a otros partidos?

Yo creo que eso fue un movimiento de unas pocas personas, que son pocas pero hacen mucho ruido.

Se han ido a nivel nacional, a nivel autonómico, local…

Sí, pero se han quedado muchos más. Lo que pasa que en este país siempre se le da más bombo al que hace las cosas mal que al que está trabajando como una hormiguita sin hacer ruido. Yo quiero cambiar eso, quiero darle más protagonismo a la inmensa mayoría que se ha quedado, que trabajan, que no se compran ni se venden y que están en Ciudadanos. Hay que seducir y convencer con propuestas concretas: este el partido que más apuesta por la ciencia, que apuesta por el medioambiente, que apuesta por la despolitización de las televisiones y de la justicia. Es el partido que quiere impuestos bajos pero una regulación garantista de la eutanasia. No hay ninguna fuerza política que conjugue estas dos cosas. Hay mucha gente que no quiere comprar los packs de las supuestas izquierdas y las supuestas derechas. ¿Cuál es nuestra labor? Hacerles llegar ese programa y ese mensaje.

¿Ha hablado con Pablo Casado tras las “operaciones” de Murcia, Madrid y Granada?

Lo de Granada ha sido un desastre absoluto, estábamos gobernando muy bien. Había estabilidad, era la primera vez en cinco años que se aprobaban presupuestos en Granada. Había mucha colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento y ha venido esa operación chapucera que lo que ha hecho es darle el gobierno al PSOE. Yo creo que hay mucha gente internamente en el PP que está empezando a decir que esa estrategia es un fiasco y que es mucho mejor colaborar con nosotros y no atacarnos además de esa manera tan chapucera que no les ha salido bien en ningún sitio. Lo han intentado en Granada, en Jaén, en Ciudad Real, en Badajoz, en San Juan (en la comunidad Valenciana) y no les ha salido bien.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en la entrevista con '20 minutos'. Jorge París

En Murcia tuvieron ustedes parte de responsabilidad.

En Murcia lo que hicieron fue comprar tránsfugas, pero no solo de Ciudadanos, sino de Vox.

Pero la moción de censura partió de Ciudadanos…

Cuando hay corrupción no podemos mirar para otro lado, eso es cierto. Nosotros somos muy buenos socios pero muy malos cómplices, y lo que ha pasado en Murcia es que el PP no solo ha comprado tránsfugas de Ciudadanos sino que ha comprado al grupo parlamentario de Vox en la asamblea de Murcia. Ya no es un tema con Ciudadanos sino de dinámica interna del PP de Murcia. Pero no es lo mismo el PP de Murcia que otros PP, no se puede extrapolar para todos los lados.

¿Y ha hablado con Pablo Casado desde estas operaciones?

Yo voy hablando regularmente con Pablo Casado y creo que él tiene clara mi posición y se lo hago saber. Las conversaciones son siempre privadas, pero tengo muy buena relación con Pablo Casado y es bastante fluida.

En la convención quedó claro que no iba a haber una fusión con el PP, no sé si se lo han llegado a proponer.

Yo no he nombrado eso en ningún momento.

Edmundo Bal y otros ponentes, sí.

Lo que queda claro en la convención es cuál es el espacio de Ciudadanos y por qué es necesario que siga existiendo. Los liberales europeos no van a la convención del PP, van a la convención de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque Ciudadanos es el partido liberal en España y porque solo Ciudadanos puede representar y defender a España desde los liberales europeos. Cualquier persona que quiera lo mejor para España, lo que quiere es que haya un partido conservador defendiendo su proyecto; un partido liberal y un partido socialdemócrata que funcione como socialdemócrata tradicional o normal, constitucionalista. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Pues que el partido socialdemócrata ya no es tal, porque tenemos un partido sanchista, y que tenemos un partido conservador que quiere jugar a ser liberal y conservador, y no se puede jugar a ser las dos cosas a la vez.

Se dijo que le propuso a usted personalmente una fusión.

Yo lo que le puedo decir es que yo le propuse a Pablo Casado ir juntos en una lista electoral en Cataluña y nos dijeron que no. Si tú dices que no a ir juntos en Cataluña en un momento muy complicado para el constitucionalismo en una lista electoral, todo lo demás me parece humo.

¿Ha echado en falta a Albert Rivera apoyando al partido? ¿Habla habitualmente con él?

Albert está invitado a todos los eventos de Ciudadanos, por supuesto que estaba invitado a la convención como expresidente del partido, pero él lo ha dicho muchas veces: está fuera de la política y no está en este tipo de cosas, así que evidentemente respetamos su decisión, por supuesto. Yo tengo muy buena relación con él, la verdad es que le veo muy feliz y está haciendo lo que dijo.

¿Se puede repetir una lista conjunta de cara a las generales como ya se hizo en el País Vasco?

La situación que tenemos ahora es una operación abierta del PP para atacar a Ciudadanos, por lo tanto yo creo que lo primero que tenemos que hacer es recomponer esto, respetar los diferentes espacios, y cada uno desde la movilización de su electorado, colaborar. Y eso es lo que propongo, pero como bien dice hay una operación abierta, por tanto, cualquier otra cosa está muy lejos ahora mismo.

Usted ha dicho estos días que no se va pasar dos años pidiendo elecciones, sino que propondrán reformas. Sin embargo, ya se han desmarcado para los PGE... ¿Qué tipo de reformas van a proponer?

Es fundamental hacer reformas en el mercado de trabajo, somos el país con mayor precariedad y más paro. Es fundamental hacer reformas para aumentar la natalidad: el 80% de los españoles quiere tener más hijos de los que tiene. Reformas para la conciliación... Yo, como mujer, madre y líder de un partido político, le puedo decir que la mayor odisea que tienen las familias es no tener que elegir a qué renuncio, si a mi familia o a mi trabajo. Las pensiones: no podemos seguir con parches sino que tenemos que hacer reformas de verdad. Hay un sinfín. La educación para mí sería prioritaria. España no puede quedarse dos años pidiendo elecciones, la oposición tiene también que impulsar o al menos poner en la agenda debates importantes.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en la entrevista con '20 minutos'. Jorge París

¿Y ve al Gobierno receptivo para aceptar esas propuestas?

Yo veo al Gobierno que está muy en la propaganda y muy amarrado a sus socios separatistas, pero nosotros, insisto, en estos dos años tenemos que hablar de esas reformas pendientes, no solo podemos estar diciendo que hay que convocar elecciones, porque por desgracia sabemos que Sánchez va a convocar cuando a él le convenga y probablemente le convendrá lo más tarde posible.

¿Ha hablado con él desde lo indultos?

No, después de los indultos no he hablado con Pedro Sánchez.

¿Qué relación mantienen?

La verdad es que la mínima... Bueno, la normal en estas circunstancias, pero la verdad es que hace tiempo que no hablo con Pedro Sánchez. Desde que cogió la mano de Otegi antes que la de Ciudadanos cambió muchísimo el ritmo de la relación.

¿Cree que va a prosperar el recurso contra los indultos aunque se hayan desestimado las cautelares?

Eso era esperable. Las cautelarísimas y las cautelares ya intuíamos que era difícil que nos las dieran en este caso. Estamos trabajando en todo lo que podemos: lo hemos llevado a Europa, lo hemos llevado al Supremo… De los recursos que se han presentado yo creo que el nuestro está muy fundamentado, pero ojalá tiren todos hacia adelante porque me parecen una indignidad los indultos y cuanto más trabajemos y más recorrido tengan los que se han presentado, mejor.

¿Cómo valora el fallo del TC sobre el confinamiento durante el primer estado de alarma?

Aquí se ha hecho mucho debate sobre si era suficiente con una ley ordinaria limitar los derechos de la ciudadanía y lo que ha dicho el Constitucional es precisamente lo contrario, que era poco el estado de alarma. Esta sentencia no solo le quita la razón al Gobierno, también le quita la razón a aquellos que dicen que con una ley de pandemias normal nos pueden dejar confinados en casa. No, hay mecanismos constitucionales que van más allá de las leyes ordinarias u orgánicas y habrá que elegir en cada momento el más adecuado. De todas formas, en esos momentos nadie votó en contra del estado de alarma. Vox, que lo ha recurrido, votó a favor y, de hecho, pedía en sus intervenciones el estado de alarma. Aquí cada uno está intentando arrimar el ascua a su sardina y la única conclusión que hay que sacar es que se debería haber elegido otro instrumento. El Constitucional no está cuestionando el confinamiento, esto es muy importante.

Ustedes apoyaron ese estado de alarma, ¿lo hicieron a sabiendas de que no era el mecanismo adecuado o propusieron otro?

En ese momento el debate era confinamiento sí o no. Yo creo que había un consenso generalizado de que por desgracia hacía falta un confinamiento porque el virus estaba muy extendido. El Constitucional no cuestiona el confinamiento, lo que cuestiona es el mecanismo jurídico, por eso es indignante ver al gobierno atacando al Tribunal Constitucional diciendo que se habría muerto mucha más gente si se hubiera hecho lo que dice el Constitucional. No, se habría salvado la misma gente pero se habría dispuesto de un mecanismo con más garantías del que eligió el gobierno, pero en ese momento era salvar vidas. Para la oposición no había otra opción, porque si el Gobierno plantea ese mecanismo tú no puedes plantear un estado de emergencia, tienes que aprobar sí o no ese estado de alarma.

La encuesta DYM para 20 minutos refleja una leve subida de Ciudadanos, ¿cómo lo valora?

Personalmente miro muy poco las encuestas. Pero no ahora, cuando nos daban que íbamos a ganar las elecciones también las miraba muy poco. Quedan dos años para las generales, creo que nos iría mejor si los políticos miráramos más los datos de paro, de precariedad, de pobreza, de falta de conciliación y de natalidad en vez de las encuestas, la verdad.

¿Está convencida de que quedan dos años para las elecciones? Está sobrevolando una moción de censura.

Como las elecciones las convoca Sánchez, creo que intentará agotar la legislatura. Respecto a la moción de censura, ya que sabemos que va a haber una moción de censura porque Vox ha dicho que la va a presentar, yo creo que sería mucho más útil que la presentara el principal partido de la oposición, que es el PP. Tendría mucho más apoyo, desde luego el nuestro lo tendría, y podría tener apoyos mucho más transversales que los que tendría una moción de Vox. Aparte de que Vox ya la presentó el año pasado y ya vimos el resultado, que el Gobierno estaba encantado.

¿Cree realmente que pueden dar los números?

La investidura de Sánchez fue de un voto [167 síes, 18 abstenciones y 165 noes), y después de los indultos, después de las chapuzas jurídicas, de que tengamos la luz más cara de la historia, después de que se van a repartir los fondos europeos a dedo, después de las concesiones al separatismo... pues a lo mejor hay algún voto que pudo estar de acuerdo en la investidura de Sánchez y que ahora no está tan claro que le apoye.

¿En qué ha cambiado Inés Arrimadas en estos casi dos años al frente del partido?

Bueno, he sido madre, que para mí ha sido el mayor cambio que he podido tener desde que fui presidenta. He sido madre y hemos pasado una pandemia mundial, creo que todos hemos avanzado, evolucionado y aprendido. Lo más importante es esto, y desde luego la experiencia está siendo muy intensa. Yo, cuando asumo las riendas del partido, ya sé que está en una situación muy mala, pero es que los liberales europeos pasan por momentos buenos y malos. Los liberales alemanes llegaron a desaparecer del Budestag y volvieron a entrar con fuerza. defender el centro liberal es muy complicado. Cuando hay polarización, la sociedad tiende hacia los polos, pero vale muchísimo la pena luchar por este espacio y estamos con las fuerzas renovadas después de la convención y viendo que realmente es muy necesario para España nuestro proyecto.