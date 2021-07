Puig: "Conozco negacionistas que planteaban que la vacuna no era la solución y que hoy están ingresados"

"Conozco y lo he de decir, algunas personas, que son muy pocas en la Comunitat Valenciana, pero que son negacionistas y que planteaban que la vacuna no era la solución, que hoy se encuentran ingresados gravemente en los hospitales". El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha pedido este jueves "prudencia y corresponsabilidad" ante el avance de la quinta ola de la pandemia del coronavirus. Ha mostrado su preocupación por la extensión de los contagios pero, a la vez, esperanza por el "arma de protección masiva" que supone la vacunación.

Tras la reunión de la mesa interdepartamental que ha aprobado la prórroga de las restricciones para las próximas tres semanas (y que incluye peticiones al TSJCV por afectar a derechos fundamentales), Puig ha comparecido para explicar las nuevas medidas y para analizar la situación de la quinta ola en la Comunitat Valenciana.

En este sentido, ha afirmado que la quinta ola está creciendo, aunque con una intensidad menor y con una incidencia sanitaria menor. "Continuamos preocupados por una realidad constatable: todas las comunidades están en riesgo y los contagios crecen en todas las franjas de edad", ha explicado.

Además, ha expuesto dos "motivos especiales de inquietud": el número de hospitalizados, que es el mayor desde marzo (527, lejos de 4.500 de enero, pero son el doble que hace dos semanas) y la duplicación de la incidencia en las UCI (el 40% de los pacientes son de la franja de 35 a 50 años). Ambas tendencias, según ha dicho, justifican la adopción de medidas de restricción. "El virus siempre ataca a los más vulnerables, que ahora son los no vacunados", ha manifestado.

Vacunación

Precisamente, en cuanto a la inmunización, ya hay tres millones de valencianos vacunados al menos con una dosis. Esta semana ha comenzado la vacunación 20-29 años en zonas rurales y la semana que viene se extenderá a toda la Comunitat. Además, en agosto se producirá un incremento de los envíos de Moderna que compensará la situación demográfica (al ser una comunidad menos envejecida) y la vacunación de desplazados. De un envío ordinario de 197.000 dosis al mes de este laboratorio, la Comunitat Valenciana pasará a 441.570 dosis, más del doble (+245.000 viales).

Según el jefe del Consell, la vacuna "es la mayor protección. No podemos fiarlo todo a la inmunidad de grupo, cada uno ha de hacer lo que le toca, en la prevención y también en la vacunación", ha afirmado. "Conozco y lo he de decir, algunas personas, que son muy pocas en la Comunitat Valenciana, pero que son negacionistas y que planteaban que la vacuna no era la solución, que hoy se encuentran ingresados gravemente en los hospitales. Y eso ha de ser una lección general: este es un momento en que la unidad y la corresponsabilidad son más básicas que nunca", ha añadido.

Además, ha recordado que una sola dosis no inmuniza y que, aunque se sea asintomático, "todos corremos el riesgo de la Covid persistente. Algunos estudios apuntan que entre el 15-20% de personas asintomáticas pueden padecer de forma indefinida dolor de cabeza, malestar y síntomas que afecten a la salud mental. Por eso es más necesario que nunca mantener la máxima prudencia. No se trata de no aprovechar las vacaciones y de no participar en el ocio merecido, sino de hacerlo con seguridad, y eso se puede hacer", ha explicado Puig.

"Una mirada de esperanza"

El president ha insistido en pedir prudencia y corresponsabilidad, "y todo con una mirada de esperanza. Vamos avanzando, con dificultades, y sabemos que esta batalla común no está aún vencida, pero lo vamos a conseguir, y por eso hemos de ser prudentes. La variante Delta nos ha sorprendido por su enorme capacidad de contagio y ya supone el 90% del total en la Comunitat Valenciana", ha admitido.

Uso de la mascarilla

También ha pedido a la población el uso general de la mascarilla. "Hay que utilizarla ante la más mínima duda, porque es la protección más importante que tenemos. En los lugares donde haya capacidad de interacción directa hay que llevarla". Del mismo modo, ha subrayado la importancia de la cooperación "para cumplir la cuarentena y el aislamiento, para informar a los contactos. Nunca hemos dejado de hacer rastreo, lo que pasa es que cada vez es más difícil si no hay cooperación, para encapsular los brotes".