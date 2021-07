Puig: "Conec negacionistes que plantejaven que la vacuna no era la solució i que hui estan ingressats"

"Conec i ho he de dir, algunes persones, que són molt poques en la Comunitat Valenciana, però que són negacionistes i que plantejaven que la vacuna no era la solució, que hui es troben ingressats greument als hospitals". El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha demanat aquest dijous "prudència i corresponsabilitat" davant l'avanç de la cinquena ona de la pandèmia del coronavirus. Ha mostrat la seua preocupació per l'extensió dels contagis però, alhora, esperança per la "arma de protecció massiva" que suposa la vacunació.

Després de la reunió de la mesa interdepartamental que ha aprovat la pròrroga de les restriccions per a les pròximes tres setmanes (i que inclou peticions al TSJCV per afectar drets fonamentals), Puig ha comparegut per a explicar les noves mesures i per a analitzar la situació de la cinquena ona en la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, ha afirmat que la cinquena ona està creixent, encara que amb una intensitat menor i amb una incidència sanitària menor. "Continuem preocupats per una realitat constatable: totes les comunitats estan en risc i els contagis creixen en totes les franges d'edat", ha explicat.

A més, ha exposat dos "motius especials d'inquietud": el número d'hospitalitzats, que és el major des de març (527, lluny de 4.500 de gener, però són el doble que fa dues setmanes) i la duplicació de la incidència en les UCI (el 40% dels pacients són de la franja de 35 a 50 anys). Totes dues tendències, segons ha dit, justifiquen l'adopció de mesures de restricció. "El virus sempre ataca als més vulnerables, que ara són els no vacunats", ha manifestat.

Vacunació

Precisament, quant a la immunització, ja hi ha tres milions de valencians vacunats almenys amb una dosi. Aquesta setmana ha començat la vacunació 20-29 anys en zones rurals i la setmana que ve s'estendrà a tota la Comunitat. A més, a l'agost es produirà un increment dels enviaments de Moderna que compensarà la situació demogràfica (en ser una comunitat menys envellida) i la vacunació de desplaçats. D'un enviament ordinari de 197.000 dosis al mes d'aquest laboratori, la Comunitat Valenciana passarà a 441.570 dosi, més del doble (+245.000 vials).

Segons el cap del Consell, la vacuna "és la major protecció. No podem fiar-ho tot a la immunitat de grup, cadascun ha de fer el que li toca, en la prevenció i també en la vacunació", ha afirmat. "Conec i ho he de dir, algunes persones, que són molt poques en la Comunitat Valenciana, però que són negacionistes i que plantejaven que la vacuna no era la solució, que hui es troben ingressats greument als hospitals. I això ha de ser una lliçó general: aquest és un moment en què la unitat i la corresponsabilitat són més bàsiques que mai", ha afegit.

A més, ha recordat que una sola dosi no immunitza i que, encara que se siga asimptomàtic, "tots correm el risc de la Covid persistent. Alguns estudis apunten que entre el 15-20% de persones asimptomàtiques poden patir de manera indefinida mal de cap, malestar i símptomes que afecten la salut mental. Per això és més necessari que mai mantindre la màxima prudència. No es tracta de no aprofitar les vacances i de no participar en l'oci merescut, sinó de fer-ho amb seguretat, i això es pot fer", ha explicat Puig.

"Una mirada d'esperança"

El president ha insistit a demanar prudència i corresponsabilitat, "i tot amb una mirada d'esperança. Anem avançant, amb dificultats, i sabem que aquesta batalla comuna no està encara vençuda, però ho aconseguirem, i per això hem de ser prudents. La variant Delta ens ha sorprés per la seua enorme capacitat de contagi i ja suposa el 90% del total en la Comunitat Valenciana", ha admés.

Ús de la mascareta

També ha demanat a la població l'ús general de la mascareta. "Cal utilitzar-la davant cap mena de dubte, perquè és la protecció més important que tenim. En els llocs on hi haja capacitat d'interacció directa cal portar-la". De la mateixa manera, ha subratllat la importància de la cooperació "per a complir la quarantena i l'aïllament, per a informar els contactes. Mai hem deixat de fer rastreig, el que passa és que cada vegada és més difícil si no hi ha cooperació, per a encapsular els brots".