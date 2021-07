Dinos cómo eres y te diremos con qué hinchable de Amazon (¡de menos de 20 euros!) vas a triunfar este verano

La temporada de playa y piscina no ha hecho más que empezar, y aunque parezca que nos queda mucho tiempo para disfrutarla, debemos exprimirla al máximo para sacarle el máximo partido al verano. Así, ya hay quien no se separa de su hamaca de playa, de su crema solar ni de sus prendas swimwear. Estos enseres son los básicos del verano cerca del agua, porque luego cada persona va formando su propia maleta estival para bañarse. En este sentido, algunos consideran indispensable una cámara de acción para grabar todas sus aventuras acuáticas, mientras que otros no entienden el verano sin un equipaje cargado de libros.

Pero si hay un objeto que cada año está ganando más adeptos, esas son las colchonetas hinchables. Cada vez son más las que pueblan las costas de todo el mundo y también las piscinas en las que están permitidas. Y es que hay que tener cuidado con las mareas y el resto de bañistas. Por ello, bajo ningún concepto es recomendable dejar solo a los niños con estos artículos ni tumbarnos y dejarnos llevar en ellos. Una vez conscientes de los peligros, ya podemos elegir nuestro modelo favorito. En 20deCompras sabemos que la decisión no es sencilla y, por ello, bajo estas líneas hemos seleccionado tres modelos para escoger según tu personalidad... ¡y todos por menos de 20 euros!

Una colchoneta para cada personalidad

- Para los más discretos que solo buscan relajarse. Esta hamaca flotante se caracteriza por ser práctica, puesto que tiene dos flotadores en los extremos y una malla que los une y que nos permite adoptar diversas posiciones según estemos más cómodos. Otra de sus ventajas es que se guarda e hincha con facilidad.

Esta hamaca permite múltiples posiciones. Amazon

- Para los que siempre prefieren la compañía. Si tus jornadas de playa y piscina son una excusa para juntarte con tus amigos, lo que necesitas es este flotador redondo doble para relajarte en compañía. Ambos cuentan con reposacabezas y está elaborado con PVC resistente.

Esta colchoneta es perfecta para disfrutar en compañía. Amazon

- Para los que les gusta ‘posturear’. Ya sea con forma de flamenco, unicornio, piña o aguacate, el must de este tipo de colchonetas es que deben ser grandes, de colores llamativos y quedar muy bien en las fotos. Son las que más se han popularizado en los últimos veranos. Esta, en concreto, incluye asas de sujeción para agarrarse mejor y está disponible en varios tamaños.

¿Quién puede resistirse a una foto para su 'feed' con este producto? Amazon

