¿Vacaciones de aventura? Revive tu experiencia con la cámara deportiva y acuática que Amazon ha rebajado un 25%

Llevas esperando este momento muchos meses y, por fin, está a punto de llegar: tus merecidas vacaciones están a la vuelta de la esquina y sabes que vas a exprimirlas al máximo. Por ello, además de preparar tu maleta (y hacer que quepa todo lo que pretendes llevar), ya has planeado algunas de las actividades que realizarás en tu destino vacacional y, por supuesto, no faltará alguna nueva experiencia que tachar de tu lista de cosas por hacer: surf, esnórquel y rafting, entre otras, son solo algunas de las propuestas que te gustaría probar alguna vez en la vida y que vas a aprovechar estas vacaciones para realizar alguna de ellas. También te has propuesto realizar varias excursiones por la montaña y disfrutar de tus baños en el mar.

¿No te apetecería recordar estas experiencias una y otra vez? Los amantes de los deportes de aventura y de las experiencias únicas cuentan con un dispositivo que les permite rememorar esos momentos siempre que sea posible y es que disfrutar del fondo del mar, aunque sea en la pantalla, siempre nos relaja y nos calma. Por no hablar de aquellos valientes (y afortunados) que se han lanzado en parapente. ¡Quién no quiere recordar la sensación de tener el mundo bajo sus pies! Para todas estas ocasiones, las cámaras deportivas se han convertido en las mejores compañeras.

Además, no hace falta realizar deportes extremos para disfrutar de las ventajas de contar con estos dispositivos, puesto que son perfectos para recordar los viajes en familia, las acrobacias de los más pequeños bajo del mar y cualquier actividad o paseo que llevemos a cabo. Si siempre has querido hacerte con uno, ¡hoy tienes una muy buena oportunidad! Amazon ha rebajado el modelo A80, de Apeman, un 24% y por menos de 55 euros puedes conseguir una cámara que graba en 4K, que puede sumergirse hasta 40 metros bajo del agua y que, además, incluye más de 20 accesorios para sacarle el máximo partido. ¿No te apetece dar un poco de envidia con tus vacaciones?

Por qué no deberías desaprovechar esta oferta

Por su calidad de imagen. La cámara deportiva de Apeman cuenta con una resolución 4K Ultra HD que nos permite capturar imágenes de gran calidad, con un ángulo de visión de 170 grados y 20MP. Dispone de una estabilización giroscópica que registra todos los movimientos, pero reduce el desenfoque de forma automática durante la grabación.

Porque tiene wifi integrado. Gracias a esta prestación, pasar las imágenes y vídeos a otros dispositivos será mucho más sencillo y rápido.

Gracias a esta prestación, pasar las imágenes y vídeos a otros dispositivos será mucho más sencillo y rápido. Por sus diferentes modos. Este dispositivo permite grabar en bucle, en 'slow motion', con detección de movimiento, modo coche... Todos estos modos están destinados a conseguir el mejor resultado de grabación según la actividad que desempeñemos.

Porque incluye más de 20 accesorios. Además de una carcasa impermeable que permite que puedas sumergir la cámara hasta 40 metros de profundidad, esta oferta incluye otros accesorios para sacar el máximo partido al dispositivo, desde agarres para cascos y tablas de surf, hasta un arnés para poder colocárnosla de forma fácil y segura en el pecho.

