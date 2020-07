Tres trucos para que no se pinchen los hinchables de piscina (y cinco modelos que querrás cuidar)

Cuando llega el verano nos convertimos en lo que los americanos han denominado beachspreading, vamos, lo que nosotros conocemos como domingueros de toda la vida: bajar a la playa o a la piscina cargados de bártulos como si no fuésemos a volver a casa en un mes. Desde la sombrilla (de propaganda, por favor) hasta la hamaca adecuada para cada miembro de la familia, sin olvidarnos de una nevera llena de bebidas refrescantes y de táperes para alimentar a toda la familia de la Sirenita. Tampoco pueden faltar los juguetes para los más pequeños, los juegos waterproof para que el momento de hacer la digestión pase más rápido y las palas de playa, para poder disputar competiciones familiares.

Pero, además, en los últimos años hemos añadido a este equipaje estival un elemento que, cuanto más grande, mejor. Nos referimos a los hinchables que, aunque llevan muchos años poblando la costa de Benidorm, de Salou y del resto de concurridas playas nacionales, no ha sido hasta hace un par de años cuando se han popularizado tanto (¡y no solo entre los más pequeños!) en las redes sociales que, ahora, son objeto de envidia y 'postureo'. Unicornios, frutas exóticas, comida, animales fantásticos y todo un despliegue de variedades que llenan las playas de color y de diversión... ¡hasta que sufren algún pinchazo!

En este momento, la desolación nos invade y, por ello, debemos hacer todo lo posible para que esto no ocurre y, por suerte, ¡sabemos cómo! Entre los trucos para evitar pinchazos en estos artículos, además de contar con parches reparadores que nos permitan un rato más de diversión si ocurre, tenemos que tener en cuenta el de colocar la colchoneta sobre una esterilla o toalla mientras no se esté usando, para que no se roce con elementos que puedan dañarla. Además, es recomendable no montar sobre este producto más de las personas o el peso indicado y, por último, debemos apostar por uno de calidad que esté elaborado con elementos resistentes. Ya te advertimos que, al ver los siguientes hinchables de Amazon, vas a querer tener muy presentes estos consejos. ¿Quién se apunta a un baño?

Cinco hinchables con los que vas a querer ‘posturear’ este verano

-Un flamenco, el animal que no pasa de moda.

Hinchable con forma de flamenco. Amazon

- Patatas fritas: la más vendida.

Cuando no sabes si comer o relajarte. Amazon

- Una sandía, lo mejor para dos.

Esta fruta tan estival, también para el agua. Amazon

- Una palmera... ¡para bebidas!

El concepto de nevera 3.0. Amazon

- Una rosquilla, placer individual.

El favorito de Homer Simpson. Amazon

