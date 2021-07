La idea lanzada este jueves por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de recortar la pensión a los jubilados de la generación del baby boom (o hacerlos trabajar más años) desató un fuego que el mismo ministro ha tenido que apagar, matizando sus declaraciones y explicando que solo reflexionaba "en voz alta".

La reflexión se produjo tras la presentación del nuevo acuerdo de las pensiones, que incluye entre otros elementos la derogación del factor de sostenibilidad, un mecanismo de la reforma del PP que permitía la reducción de las pensiones, y la vinculación de éstas al IPC.

Sin embargo, en una entrevista en RTVE, Escrivá señaló que la generación del baby boom es "más ancha" y deberá asumir "algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones". Las opciones, dijo serían un "pequeño" ajuste en suspensiones o trabajar "un poco más".

Las reacciones no se hicieron esperar, y ya este viernes el ministro ha tenido que rectificar, aclarando que solo eran unas "reflexiones en voz alta" que se "entendieron mal", y que no había tenido "su mejor día".

Sin embargo, la idea ha quedado ahí, posiblemente como materia para las próximas riondas del diálogo social. Varios expertos analizan para 20minutos si los babyboomers tendrán que sufrir ajustes para equilibrar el sistema público de pensiones.

"Nos toman el pelo"

Santos M. Ruesga, experto en pensiones y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, señala que la propuesta formal es la que está en el anteproyecto que ha salido del pacto con los sindicatos, patronal y Gobierno y que lo demás son globos sonda del Gobierno. Además, considera que con los mecanismos aprobados se puede hacer frente a la jubilación de los babyboomers.

"Lo que lleva el acuerdo son incentivos para alargar la edad de jubilación y penalizaciones para las anticipadas. Lo que diga el ministro supongo que son provocaciones a ver cómo reacciona la opinión pública", señala. "En todo caso ha sido solo un comentario, porque no ha explicado cuál sería el mecanismo que va a utilizar para bajar la pensión a los babyboomers".

"Tampoco dice a qué se refiere cuando habla de los babyboomers, si son los que nacieron entre las décadas de 1950 y 1960, que ya han entrado en las pensiones, o los de entre 1960 y 1970, de los que parte ya están entrando", agrega. "Me da la impresión de que lo dicho por el ministro son globos sonda".

En todo caso, Ruesga cree la propuesta es discriminatoria con toda una generación, "Es verdad que va a ser un momento de entrada fuerte, pero precisamente porque es una cuestión temporal que puede durar entre 20 o 25 años, puede tener otro tipo de tratamiento también temporal". Según las previsiones, apunta, para 2050 o 2055 ya se habrá terminado esa presión al sistema causada por el baby boom.

"¿Para qué tanto ruido para desmontar la ley del PP si ahora resulta que vamos a hacer lo mismo que no queríamos hacer?"

"Si lo que está pensando es realmente bajar la pensión de una cohorte de edad, en última instancia estaría haciendo lo mismo que hizo el PP con la ley del 2013", señala el catedrático de la UAM. "¿Entonces para qué tanto ruido para desmontar esa ley si ahora resulta que vamos a hacer lo mismo que no queríamos hacer?"

Para Ruesga, el anteproyecto, que pasará en los próximos días al Consejo de Ministros, tiene las herramientas necesarias para lograr un equilibrio del sistema: intentar alargar la edad de jubilación y financiar parte del gasto de la Seguridad Social con presupuesto público. "A partir de ahí la discusión está en de dónde saldrán los recursos para financiar ese aumento del gasto". Es decir, deuda pública o con impuestos.

"Ese es el esquema que acaba de firmar el Gobierno. Si el ministro tiene otro, lo razonable es que lo dijera antes de sacar una ley que va a entrar en vigor en enero de 2021", considera. "Me parece poco presentable en términos de respeto a la ciudadanía que cuando se presenta una ley tras un acuerdo público salga el ministro del ramo diciendo que tiene algo debajo del brazo. Como ciudadano, me parece que me están tomando el pelo".

"Una decisión valiente"

José Antonio Herce, socio fundador de la consultora LoRIS (Longevity and Retirement Income Solutions) sconsidera que la propuesta de Escrivá ha sido "valiente" y que "es exactamente lo que necesitamos hacer ahora mismo".

Al experto le parece "muy bien" que esta idea salga ya en el debate, aunque lamenta que lo haga cuando el acuerdo ya estaba cerrado.

"Lo presenta en forma de elección, o bien si no quieres jubilarte más tarde tienes que aceptar un recorte de tu pensión, aunque dice que sería insignificante, pero francamente no lo creo, porque entonces no lograríamos estabilizar el sistema", comenta Herce, "o si quieres preservar el valor de tu paga mensual tienes que jubilarte más tarde".

"Esto luego hay que expresarlo en una ley con reglas muy claras, y la única regla clara es indexar la edad de jubilación con la esperanza de vida, que es lo que ya se empieza a hacer en los países más avanzados".

El experto considera que con el acuerdo presentado este jueves no se garantiza la sostenibilidad del sistema. "La actualización con la inflación es asimétrica, cuando la inflación es negativa las pensiones no se tocan, lo cual es un poco decepcionante, porque sí se van a tocar cuando es positiva, y eso es socialmente injusto", dice Herce.

"A menos que tuviéramos un cheque de Marte todos los meses, ese mecanismo va a ir provocando entres 3 y 5 puntos adicionales de déficit y deuda"

"A menos que tuviéramos un cheque de Marte todos los meses, ese mecanismo va a ir provocando entres tres y cinco puntos adicionales en proporción al PIB de déficit y deuda, a menos que elevemos los impuestos o detraigamos esos recursos de otras partidas importantes", añade. "Las medidas son mayoritariamente desestabilizadoras de las cuentas del sistema".

Tampoco ve suficientes ni las penalizaciones a la jubilación anticipada ni las bonificaciones a la demorada. "Me sorprendería mucho, y me afeitaría el bigote, si fueran positivas para el balance del sistema".

El fundador de LoRIS apuesta por diversificar las medidas para no depende únicamente de una bala de plata: por ejemplo, cuentas individuales nacionales en la Seguridad Social, al estilo sueco; y promover la pensión complementaria para que tenga el mismo trato fiscal que las cotizaciones a la Seguridad Social. "Que no haya discriminación fiscal, como ha sucedido con el castigo a los planes individuales de pensiones".

"Va a dejar de ser una opción"

Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, considera que en el tema de las pensiones hay que tener en cuenta el "envejecimiento imparable de la población".

"Este año ha vuelto a alcanzar un máximo histórico en España, de 129%, es decir, se contabilizan 129 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, porcentaje que ha crecido 3,4 puntos desde el año pasado, el mayor incremento desde 1999", indica Mesonero. "Según la ONU, en 2050 seremos el país más longevo del planeta".

Si a esto se añade una tasa de natalidad en caída libre, un mercado laboral que continúa discriminando a la fuerza laboral más veterana y el hecho de los jóvenes entran cada vez más tarde al mercado de trabajo, el asunto se complica, estima el director general de la Fundación Adecco.

"Retrasar la edad de jubilación no va a ser una opción, sino el único camino para mantener nuestro Estado del bienestar"

"En unos pocos años, retrasar la edad de jubilación no va a ser una opción, tal como hoy se plantea, sino el único camino para mantener nuestro Estado del bienestar", advierte. "Es cierto que los babyboomers son los más numerosos y que las generaciones posteriores van a presentar un menor número de jubilados; sin embargo, el sistema aún presenta grandes carencias para equilibrarse por sí mismo, a tenor de una tasa de natalidad extremadamente baja mantener a las futuras cohortes de jubilados".

"El retiro de los babyboomers debe constituir un punto de inflexión, en el que la disyuntiva trabajar más o cobrar menos represente una transición, un puente hacia un cambio de paradigma en el que vamos a tener que asumir que la prolongación de la vida activa no es una opción".

Detrás de la idea de Escrivá hay muchas acciones que pueden acometerse para inyectar flexibilidad al sistema. Entre otras, compatibilizar la labor profesional con el cobro de la pensión en todas sus modalidades, para que la desvinculación sea progresiva y pueda maximizarse el tiempo de cotización o políticas activas de empleo que recualifiquen a los profesionales, estimulándoles a permanecer en el mercado laboral.

"Tampoco podemos olvidar las medidas de fomento a la natalidad, que ya se están potenciando y que son cruciales para compensar la falta de relevo generacional", señala Mesonero.

"El problema ya lo tenemos"

María Romero, directora de Economía y socia de Analistas Financieros Internacionales (Afi), considera que "el problema no es la generación del baby boom, sino que ya lo tiene la Seguridad Social ahora mismo, con el déficit que arrastra de carácter estructural".

Otra cosa es que la jubilación de los babyboomers y las generaciones siguientes van a volver a poner a prueba la sostenibilidad del sistema. "La proporción de población jubilada previsiblemente será más nutrida, mientras que la que tenemos por la parte baja en la pirámide poblacional y la que está disponible para trabajar, que son los que tienen que soportar las pensiones de los jubilados, se va a ir reduciendo progresivamente", apunta Romero. "Es una cuestión que responde a una dinámica demográfica".

El acuerdo social con patronal y sindicatos es positivo, estima, en el sentido de que ya hace una década que no había consensos en este rubro. Es un acuerdo que ayuda "pero es insuficiente para resolver el problema de la sostenibilidad".

Por ejemplo, la contribución de los presupuestos generales al gasto de Seguridad Social es una "solución parche", porque la tendencia demográfica acabará poniendo al país en la misma tesitura.

"Probablemente tengamos que asistir a un nuevo alargamiento de la edad legal de jubilación"

La socia de Afi considera que en una segunda ronda de negociaciones entre los agentes sociales deberán adoptarse reformas de mayor calado. "Es verdad que recientemente se ha intentado con diferentes medidas acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, pero probablemente tengamos que asistir a un nuevo alargamiento de la edad legal, que es un poco lo que el ministro anticipaba, un alargamiento para todas las cohortes".

"Sería injusto cargar el ajuste sobre una sola generación, ya sea el baby boom o los jóvenes, el esfuerzo tendría que distribuirse entre todas las generaciones", añade.

"Sería injusto cargar el ajuste sobre una sola generación, ya sea el 'baby boom' o los jóvenes"

Además de alargar la edad legal de jubilación, el sistema debería complementarse con el llamado segundo pilar, un complemento promovido por las propias empresas en favor del trabajador que se suma a la futura pensión pública.

"Es otro de los elementos que se ha dejado para esa segunda ronda de negociaciones", comenta, "un elemento que sería deseable que se desarrollase para reducir la carga del sistema público y hacer la transición hacia otro tipo de sistema más mixto".

"Está claro que va a suceder"

Jorge Campmany, especialista en Derecho Laboral y socio director del despacho Campmany Abogados, considera que la idea avanzada por Escrivá acabará materializándose. "Está claro que va a suceder". Además, señala que las medidas adoptadas en esta primera reforma de las pensiones serán insuficientes para equilibrar el sistema.

"Creo que cuando se habla de los babyboomers como perjudicados sobre todo se está pensando en el colectivo que está por encima de la pensión máxima", comenta Campmany.

De momento, a partir del año que viene los babyboomers tendrán que aportar más si se quieren jubilar antes: tendrán una penalización de entre el 4,90% y el 5,70% anticipar su retiro dos años (actualmente es del 4%), y será paulatino en el plazo de diez años en aquellas pensiones por encima de la máxima hasta llegar al 13%.

Eso si tienen más de 44,5 años cotizados. La penalización a la jubilación anticipada será del 21% de aquí a diez años para los que hayan cotizado menos de 38,5 años.

"Una persona con 63 años se podía jubilar con una pensión de casi 2.600 euros, cuando la pensión máxima era de 2.707 euros, esto es lo que se quiere evitar; creo que por ahí va cuando habla de los babyboomers, porque en general por demás poco perjuicio van a tener", considera.

Dentro de diez años, la diferencia al jubilarse dos años antes con una pensión máxima será de 500 euros (en 21% de una pensión de 2.700 euros); algo que hará que la gente se lo piense dos veces. Ahora mismo, la diferencia es de unos 100 euros.

Pero eso será dentro de 10 años. Un aumento gradual que a corto plazo no va a servir para equilibrar el sistema. Sí pueden ayudar otras medidas, como que los autónomos coticen en función a los ingresos reales, o que el sistema cuente con inyecciones directas vía Presupuestos.

Pero el experto cree que las medidas acordadas ahora son insuficientes. "Supongo que la coyuntura económica que tenemos y la situación que hemos vivido han hecho que sean menos agresivas las medidas, pero sin duda alguna seguro que Bruselas no va a estar contenta, son bastante suaves".