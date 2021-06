Desmadre en el hotel covid de Mallorca: positivos saliendo de habitaciones, lanzamiento de objetos, alcohol...

Los más de 200 jóvenes que se encontraban de viaje de fin de curso en Mallorca y que deben guardar cuarentena en el Hotel Palma Bellver siguen denunciando la falta de información y arbitrariedad a la hora de aislarles. "Somos negativos, queremos salir", ha sido su grito de guerra en las últimas horas.

Varios jóvenes llevan días desafiando a las autoridades negándose a hacerse las pruebas PCR y escapándose del hotel. La delegada del Gobierno en las Islas Baleares, Aina Calvo, ha confirmado este miércoles que de los "varios" estudiantes huidos de Palma tras la detección del 'macrobrote', uno de ellos se ha escapado del hotel en el que permanecen en aislamiento "en las últimas horas", aunque ya ha vuelto.

Los estudiantes no son los únicos que están descontentos, los vecinos de los alrededores aseguran que hasta las 05.00 de la madrugada no han podido dormir por el alto volumen de la música del hotel. La Policía tuvo que intervenir esta madrugada del martes por las quejas. Además, se han producido varios lanzamientos de objetos a la vía pública y gritos a transeúntes.

Al parecer, los locales de los alrededores están suministrando alcohol a los jóvenes y subiéndolo con poleas hasta los balcones para 'montar' la fiesta en sus habitaciones.

No todos los jóvenes confinados incumplen las normas

Dos de las jóvenes confinadas en el 'hotel puente', Alejandra y Valentina, aseguran en una entrevista a Espejo Público que los "positivos van de habitación en habitación". "Anoche pasó de todo, llamamos a la recepción del hotel y nos dijeron que no podían hacer nada", señala una de ellas.

La vigilancia policial está en la puerta del hotel, pero no dentro por lo que los jóvenes no tienen problema en moverse por el edificio. "No nos parece bien que haya gente que se vaya. Nosotros estamos cumpliendo con todas las normas. Tenemos que salir juntos", dice una joven.

"Anoche empezaron a saltar positivos por los balcones. Mis compañeros salen al balcón con doble mascarilla para no contagiarse. Tenemos pruebas", han dicho las chicas.

El foco que originó el llamado 'macrobrote' suma ya más de 1.700 positivos por once comunidades de toda España. Un juzgado de Palma se pronunciará este miércoles sobre el aislamiento y la Fiscalía ya se ha opuesto al confinamiento forzoso.