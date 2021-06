La tasa de ahorro de los hogares españoles se situó a cierre de 2020, el año de la pandemia de coronavirus, en el 14,8% de su renta disponible, un récord histórico según los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La incertidumbre económica unida al confinamiento y las posteriores restricciones provocaron que los españoles se apretaran el bolsillo y la tasa de ahorro subiera 8,5 puntos respecto a la de 2019, lo que la situó como la más alta de toda la serie del INE, iniciada en 1999.

Hucha. EUROPA PRESS

Esos ahorros acumulados están reactivando ahora que se empieza a vislumbrar el fin de la crisis el consumo de todo tipo de artículos.

Miles de familias españolas están comprando ya en las rebajas de verano ropa y complementos, productos de belleza, aparatos electrónicos...

Pero, ¿qué derechos tiene el consumidor cuando compra un producto? ¿Puede solicitar su devolución sin alegar motivos? ¿Deben reintegrarle siempre el dinero?

Diferencias entre compras por internet y presenciales

Pues la política de devoluciones depende mucho de si la compra del artículo se ha realizado por Internet o ha sido en una tienda física, de forma presencial.

Según explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), "cuando compras algo por Internet tienes 14 días para arrepentirte, te tienen que devolver lo que pagaste y no les debes ninguna explicación". Es lo que se denomina el derecho de desistimiento.

Excepciones en las compras por la vía online

Imagen de archivo de una persona jugando a videojuegos. PIXABAY

No obstante, hay excepciones: por ejemplo, la música, los videojuegos, el software... que cuando quitas el precinto ya no puedes devolverlo porque hay riesgo de piratería. Igual ocurre con los alimentos y otros productos de rápida caducidad así como, por ejemplo, en los artículos personalizados.

Lencería ARCHIVO

Reembolso del dinero en un plazo de 14 días

Si lo solicitas dentro del plazo de los 14 días naturales deben reembolsarte el precio del producto.

"Pueden proponerte alternativas, como sustituirlo por otro artículo o por un vale de compra, pero te puedes negar y exigir la devolución íntegra de tu dinero", subrayan desde la OCU.

La SCA trae como novedad la doble auticación del cliente en las compras. Freepik

Respecto a los gastos de envío iniciales también deben devolvértelos, pero pueden hacerte pagar lo que cuesta enviar el producto desde tu casa hasta la sede de la tienda, los llamados costes de devolución.

La OCU destacan una serie de derechos a tener en cuenta para las compras por Internet. En primer lugar, las tiendas online tienen la obligación de enviar un acuse de recibo o una confirmación. Se debe conservar este documento por si luego toca reclamar.

Segundo. Desde el momento en que el producto llega a tu casa tienes 14 días naturales para devolverlo sin coste. No tienes que dar ninguna explicación: simplemente ejerces tu derecho de desistimiento.

Tercero. Deben reintegrarte lo pagado en 14 días.

Cuarto derecho. Los productos que compres por Internet tienen la misma garantía que cualquier otro producto comprado nuevo: 2 años. Si hay algún defecto de fábrica, es responsabilidad del fabricante arreglarlo, cambiártelo por el mismo producto nuevo o bien devolverte lo que pagaste.

Y quinto. Si la tienda online no informa correctamente de que tienes 14 días para devolver sin dar explicaciones, la Ley les puede castigar poniéndoselo más difícil: el plazo se ampliaría a 12 meses, aseguran desde la OCU.

Todo cambia en la tienda física: no tienen porqué devolverte el dinero

Una tienda física de Vizcaya. 20M EP

Desde Consumoteca, portal web especializado en consumo, explican que la Ley no obliga a los comerciantes con establecimiento comercial donde se atiende presencialmente al público a aceptar devoluciones de productos una vez comprados salvo que haya un problema de conformidad, es decir, que esté estropeado o tenga defectos.

Es decir, que salvo que el comercio anuncie previamente la posibilidad de admitir devoluciones en su política de devoluciones, algo que hacen algunas grandes superficies, no podremos devolver el artículo comprado si está en perfectas condiciones de uso.

La zapatería Sabateca, en Sant Andreu,. ANTONIO HERREROS

Por tanto, subrayan desde Consumoteca, no existe la obligación de los comercios físicos de admitir devoluciones. Si esta tienda no acepta devoluciones, no hay un plazo de días para descambiar un producto.

No obstante, agregan que puede que al menos te admita entregar un vale de compra.

"Si el comercio sí admite devoluciones nos tendremos que plegar a lo que diga al respecto su política de devoluciones. Es decir, no se puede devolver el producto de cualquier manera, sin envase, usado, desprecintado, sin tique de compra, etc.", subrayan desde Consumoteca.

Los mismos derechos durante el periodo de rebajas

Inicio de las rebajas de verano en centros comerciales. EL CORTE INGLÉS

Durante el periodo de rebajas se mantienen los mismos derechos que el resto del año, indican desde Legalitas. Los productos deben estar etiquetados y ha de constar el precio inicial y el precio tras aplicar el descuento. La política de devoluciones no puede cambiarse.