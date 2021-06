Espadas y Susana Díaz informarán juntos la próxima semana sobre el futuro de la Secretaría General del PSOE-A

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha avanzado este viernes que "a principios de la semana que viene" tendrá la oportunidad de comparecer ante los medios de comunicación junto a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, para informar de "cuál es finalmente el fruto" del trabajo de diálogo que han desarrollado desde la celebración, el pasado 13 de junio, de las primarias para elegir candidato a la Junta, de las que él ha salido vencedor frente a la opción que ella encabezaba.

En una atención a medios al asistir al despliegue de la bandera arcoiris en la sede del PSOE-A, en Sevilla, con motivo del Día del Orgullo Lgtbi, Juan Espadas ha realizado este anuncio a preguntas de los periodistas sobre el proceso de transición abierto en la federación andaluza tras las primarias de las que ha salido ganador, teniendo en cuenta que Susana Díaz se mantiene aún como secretaria general del partido a petición del propio Espadas, según contó él mismo este jueves, que defendió que así se evitaba la conformación de una gestora en el partido que no cree que sea la opción más conveniente ahora.

Juan Espadas ha señalado que, "en un proceso como este, de transición, las formas son tan importantes como el fondo, y quien puede es quien debe", ha añadido al ser preguntado por la posible convocatoria de un Comité Director del PSOE-A que pudiera acordar la celebración de primarias a la Secretaría General de la federación andaluza que acelerase el relevo al frente del partido, ya que Susana Díaz anunció tras su derrota en las primarias que no va a optar a la reelección en el próximo Congreso Regional, en el que, en cambio, Espadas sí se postulará para la Secretaría General.

Al respecto, Espadas ha recordado que "la convocatoria del Comité Director es competencia de la Ejecutiva Regional" del PSOE-A, por lo que "debe ser ella y su secretaria general", Susana Díaz, quienes podrían plantear la convocatoria del máximo órgano del PSOE-A entre congresos.

"No voy a decidir algo que no me corresponde", ha dicho Espadas antes de anunciar que, "la semana que viene", la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, y él mismo "tendremos oportunidad de comparecer" ante los medios de comunicación para contar "cuál es finalmente el fruto de nuestro trabajo". Espadas se ha declarado "convencido de que ese va a ser el mejor resultado, sobre todo para que la organización pueda seguir funcionando con la normalidad que requiere y con la iniciativa y el liderazgo que ha sido fruto del resultado de las primarias".

El candidato socialista ha dicho entender "a veces la ansiedad" de los medios de comunicación, pero ha avisado de que va a "seguir siendo igual de prudente en mis conclusiones".

A preguntas de los periodistas, ha apuntado que este viernes no se va a poder ver con Susana Díaz "por cuestiones de agenda personal", pero ha indicado que, "cuando digo la semana que viene" como momento en el que ambos comparecerán ante la prensa se refiere "al principio de la semana que viene".

Espadas ha pedido a los periodistas respetar "que tanto la secretaria general como yo estamos llevando un proceso en el que ella y yo somos los interlocutores", de forma que "decidimos sin presión alguna de nadie, y en base a lo que consideramos lo más oportuno para la resolución final de esta cuestión, que va a ser de satisfacción" para la organización, "porque es lo que ambos queremos, lo mejor para el PSOE de Andalucía", según ha zanjado el candidato.