Espadas pidió a Susana Díaz no dimitir para frenar una gestora desde Ferraz

Primero lo manifestó verbalmente y después lo mandó por escrito de su "puño y letra" para zanjar el asunto. "Yo es que soy un poco extraño y hago cosas que no hacen otros", justificó Juan Espadas este jueves en tono distendido ante los medios tras su reunión con Moreno. El candidato socialista aseguró que "desde el principio" le pidió a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que "no dimitiera" de su cargo, porque él consideraba "posible que acordáramos una solución al proceso de transición" y que, de esta manera, "no tuviera que constituirse ninguna gestora".

"Fui yo el que se lo pedí", insistió el socialista, quien negó que haya "ningún tipo de bloqueo ni de empecinamiento personal, en absoluto, por parte de Susana Díaz" y sí un "diálogo fluido, desde la confianza y personal y el conocimiento que tenemos ambos desde hace muchos años" para que "esto salga no bien, sino muy bien".

En un intento por desmarcarse de Ferraz y reivindicar la autonomía del partido en Andalucía, a la que tanto apeló Díaz en la campaña de las primarias, Espadas afirmó que "en ningún momento hemos forzado la situación ni ha habido injerencia ni presiones de la Ejecutiva Federal", que el pasado lunes decidió adelantar al 3 de julio el Comité Federal para aprobar la convocatoria del 40.º Congreso del partido. Una decisión en la que muchos vieron una maniobra para adelantar las primarias a la Secretaría General del PSOE andaluz, a las que Díaz ya anunció que no se presentará.

Así pues, Espadas y Díaz se han tomado "unos días" para "intentar llegar a la fórmula que sea mejor para el partido", y se mostró convencido de que "lo vamos a llevar a cabo" y serán ellos, remarcó, quienes lo anuncien. Todo lo demás, añadió, "son especulaciones".

También quiso Espadas recordar que la secretaria general "ha manifestado desde la primera noche y desde el primer día que me senté con ella su disposición absoluta a colaborar conmigo para poder hacer que este sea un proceso ágil que culmine con el mejor resultado para la organización".