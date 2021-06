Juan Espadas se impone a Susana Díaz, será candidato a la Junta y liderará el PSOE de Andalucía

La batalla se preveía ajustada, pero el resultado fue rotundo: el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se impuso ayer por amplio margen en las primarias socialistas a la expresidenta de la Junta, Susana Díaz. El primero se convierte así en el candidato socialista para intentar recuperar el Gobierno de la Junta y se perfila como próximo líder del partido, mientras que Díaz asumió la derrota y avanzó que no competirá en el próximo Congreso, que se celebrará en otoño, por la Secretaría General de la federación andaluza.

Al cierre de esta edición, con el 93% de los votos escrutados, Espadas aventajaba en 17 puntos a su rival, al cosechar 17.415 votos (55,2%) frente a los 12.127 (38,4%) de Díaz. El tercer candidato, Luis Ángel Hierro, se quedó en los 1.740 apoyos (5,5%). La participación rondó el 75% entre los más de 45.000 militantes.

La amplitud de la victoria permite a Espadas evitar la segunda vuelta, que se habría celebra do el próximo domingo en caso de que ninguno hubiera superado la barrera del 50%.

El resultado de Espadas supone también un triunfo de Pedro Sánchez, que impulsó su candidatura, aunque la cúpula socialista y los miembros del Gobierno evitaron respaldarla en público. La distancia de Espadas sobre Díaz es, además, mayor de la esperada, pues aunque su victoria se daba por segura, en los últimos días no se descartaba que la expresidenta fuera capaz de forzar una segunda ronda.

Tras conocer los resultados, Espadas dijo que "la militancia ha hablado con suficiente claridad" y que "empieza el primer día para recuperar la Junta" con un "proyecto ganador".

Recibido al grito de "sí, sí, sí, el cambio ya está aquí", el alcalde pidió a "todos los compañeros" que remen "en la misma dirección" y prometió que el PSOE será de nuevo "el gran partido de Andalucía". Sánchez, por su parte, le felicitó en Twitter: "La militancia ha querido que lideres el futuro del partido para trabajar por una Andalucía más justa e igualitaria".

El alcalde hispalense se enfrenta ahora al reto de hacer oposición a Moreno (PP) desde fuera del Parlamento andaluz –donde Espadas avanzó que habrá "algunos cambios" en el grupo socialista–, y seguirá al frente del Consistorio hispalense, donde su número dos de cara a la posible sucesión, Sonia Gaya, es una susanista.

Díaz, por su parte, suma otra derrota tras perder las primarias estatales frente a Sánchez (2017) y la Junta a manos del PP (2019). En su intervención después del recuento, prometió que Espadas tendrá su "apoyo" y su "colaboración" para que "el partido salga unido" y para "recuperar el Gobierno" de la Junta, y anunció "un paso a un lado": "No me presentaré a la Secretaría General y le corresponde a él marcar la política autonómica", apuntó. "Donde ayude, ayudaré; donde no sirva, no estorbaré", prometió